رئيس «فيدرالي نيويورك» يرجّح الحاجة لمزيد من رفع الفائدة لمواجهة التضخم

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، إنه من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، في إطار مساعي البنك المركزي الأميركي لخفض التضخم المرتفع، رغم استمرار قوة الاقتصاد الأميركي.

ولم يحدد ويليامز موعد الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة أو حجم الزيادات التي قد يقرها البنك المركزي.

وقال ويليامز، خلال فعالية لرابطة خريجي جامعة كاليفورنيا في بيركلي أقيمت في نيويورك: «الاقتصاد قوي، وسوق العمل تواصل التحسن، لكن التضخم لا يزال مستمراً».

وأضاف: «سنحتاج إلى اتخاذ إجراءات بمرور الوقت لضمان عودة التضخم إلى مستهدفنا البالغ 2 في المائة في الوقت المناسب وعلى نحو مستدام»، مشيراً إلى أن البنك المركزي «لا يزال أمامه عمل يتعين القيام به للوصول بالسياسة النقدية إلى المستوى المناسب».

وتتوقع الأسواق المالية على نطاق واسع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي نطاق سعر الفائدة الرئيسي، المحدد حالياً بين 3.75 و4 في المائة، بمقدار ربع نقطة مئوية خلال الاجتماع المقبل للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في مطلع ديسمبر (كانون الأول)، على أن يعاود رفعها في يناير (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وفي أعقاب بيانات التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع هذا الأسبوع، يتصاعد النقاش بشأن احتمال لجوء «الفيدرالي» إلى تشديد نقدي بوتيرة أكبر.

وسجل التضخم الأساسي ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، وهي وتيرة سبق أن قال عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إنها قد تجعل رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خياراً مطروحاً في ديسمبر.

لكن مسؤولين آخرين في البنك المركزي، من بينهم رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، دعوا إلى اتباع نهج أكثر اعتدالاً وتدرجاً في رفع الفائدة، لإتاحة المجال أمام الاقتصاد للتكيف مع ارتفاع تكاليف الاقتراض قصير الأجل.

«الفيدرالي» لا يستطيع خفض المستوى العام للأسعار

وفي معرض رده على سؤال بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة موجة التضخم التي شهدتها السنوات الخمس الماضية، قال ويليامز إن قدرة البنك المركزي على معالجة هذه المشكلة محدودة.

وأوضح أن البنك المركزي يستخدم أسعار الفائدة للتأثير في معدل تغير الأسعار، وليس في مستواها المطلق، ما يعني أن موجة التضخم خلال السنوات الأخيرة تركت كثيراً من الأفراد والشركات في مواجهة مستويات أسعار أعلى بكثير.

وأضاف أن التاريخ يُظهر أن محاولة إعادة الأسعار إلى مستوياتها السابقة تشبه «إعادة الجني إلى القمقم»، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى اختلالات كبيرة وأضرار بالاقتصاد.

وأشار ويليامز إلى أن البنوك المركزية قررت خلال العقود الماضية التركيز على إبقاء التضخم منخفضاً، بدلاً من محاولة عكس آثار الحروب أو الأوبئة، والعمل بدلاً من ذلك على المضي قدماً.

وقال إن لهذا النهج تبعات، تتمثل في استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة.