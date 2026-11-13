النحاس يتجه لخسارة أسبوعية بضغط من مخاوف «إنفيديا» والذكاء الاصطناعي

ارتفعت أسعار النحاس بشكل طفيف، اليوم الجمعة، عقب موجة بيع حادة في الجلسة السابقة، لكنها ظلت متجهة لتسجيل خسارة أسبوعية، في ظل تفوق المخاوف المرتبطة بشركة «إنفيديا» والاستثمارات في الذكاء الاصطناعي على الدعم الناجم عن شح الإمدادات في الصين، أكبر مستهلك للمعدن في العالم.

وصعدت العقود القياسية للنحاس لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.68 في المائة إلى 13680 دولاراً للطن بحلول الساعة 01:45 بتوقيت غرينتش، بعدما هبطت إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 13515 دولاراً للطن، الخميس، متأثرة بالمخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي وقوة الدولار الأميركي.

وفي بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، ارتفع عقد النحاس الأكثر تداولاً بنسبة 0.13 في المائة إلى 105280 يواناً (15783.16 دولار) للطن، وفق «رويترز».

وتراجعت أسعار النحاس بنسبة 0.65 في المائة منذ بداية الأسبوع، مع اتجاه المستثمرين إلى توخي الحذر إزاء أسهم التكنولوجيا والشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ما أثار مخاوف بشأن الإنفاق المستقبلي على مراكز البيانات، التي يُتوقع أن تشكل مصدراً متنامياً للطلب على المعدن.

وجاءت هذه المخاوف عقب استقالة الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جنسن هوانغ، الخميس، ما أثار تساؤلات بشأن مدى استمرار قوة الطلب المرتبط بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

كما أسهمت حالة عدم اليقين الأوسع بشأن السياسات الأميركية بعد انتخابات التجديد النصفي، ومعارضة بعض مشروعات مراكز البيانات الجديدة، في زيادة حذر المستثمرين.

وفي المقابل، وجد النحاس بعض الدعم من شح الإمدادات في الصين، إذ ارتفعت العلاوة السعرية للنحاس في ميناء يانغشان، وهو مؤشر على الطلب الصيني على المعدن المستورد، إلى مستوى قياسي بلغ 240 دولاراً للطن حتى الخميس.

لكن العلاوة المحلية المدفوعة فوق أسعار عقود النحاس في بورصة شنغهاي تراجعت إلى 775 يواناً للطن حتى الخميس، مقارنة بمستوى قياسي بلغ 2615 يواناً في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني).

وبالنسبة إلى المعادن الأخرى المتداولة في بورصة لندن، تراجع الألمنيوم بنسبة 0.18 في المائة، بينما ارتفع الزنك بنسبة 0.70 في المائة، والرصاص بنسبة 0.21 في المائة، والنيكل بنسبة 0.10 في المائة، والقصدير بنسبة 0.96 في المائة.

وفي بورصة شنغهاي، انخفض الألمنيوم بنسبة 0.22 في المائة، والزنك بنسبة 0.16 في المائة، فيما ارتفع الرصاص بنسبة 0.77 في المائة، وتراجع النيكل بنسبة 0.07 في المائة، وصعد القصدير بنسبة 1.42 في المائة.

«غولدمان ساكس» يحذر من مخاطر تهدد توقعاته لأسعار النحاس

وفي سياق متصل، قال بنك «غولدمان ساكس»، الخميس، إنه يرى مخاطر تميل إلى انخفاض توقعاته لسعر النحاس في عام 2027، والبالغة 15400 دولار للطن، في أعقاب انتخابات التجديد النصفي الأميركية، عازياً ذلك إلى تمركزات المستثمرين المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتراجع التوقعات بشأن الرسوم الجمركية الأميركية.

وأوضح البنك في مذكرة أن «المخاطر الرئيسية التي تواجه توقعاتنا تنبع من تمركزات المستثمرين وليس من الطلب الفعلي»، في إشارة إلى انكشاف الأسواق على الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن المستثمرين أصبحوا أكثر حذراً إزاء طفرة الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من أن يؤدي سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس إلى إبطاء الاستثمارات في هذا القطاع والتوسع في إنشاء مراكز البيانات.

وأضاف البنك أن النحاس قد يسجل متوسطاً يبلغ نحو 14600 دولار للطن في عام 2027 إذا ظلت تمركزات المستثمرين عند مستوياتها الحالية.

كما أشار إلى أن تراجع التوقعات بشأن الرسوم الجمركية يهدد افتراضاته المتعلقة بتراكم المخزونات في الولايات المتحدة، لكنه لفت إلى أن سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس لا تعني اختفاء مخاطر الرسوم الجمركية.

وقدر «غولدمان ساكس» أن يبلغ متوسط سعر النحاس نحو 14500 دولار للطن في عام 2027، مع احتمال تسجيل مستويات أقل إذا عادت غالبية المخزونات التي جُمعت في الولايات المتحدة خلال العام الحالي إلى الأسواق العالمية.