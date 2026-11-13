الأسهم الآسيوية تتباين مع تقييم تداعيات رحيل هوانغ على قطاع الذكاء الاصطناعي

تباين أداء الأسهم الآسيوية، اليوم الجمعة، مع تقييم المستثمرين تداعيات استقالة جنسن هوانغ من منصبه رئيساً تنفيذياً لشركة «إنفيديا»، وانعكاساتها المحتملة على صناعة الذكاء الاصطناعي عالمياً.

وارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بشكل طفيف، رغم الخسائر التي سجلتها «وول ستريت» في وقت سابق، بعدما تراجعت أسهم «إنفيديا» بأكثر من 4 في المائة عقب رحيل هوانغ عن الشركة.

وفي اليابان، ارتفع مؤشر «نيكي 225» بنسبة 0.8 في المائة إلى 61283.16 نقطة. وصعدت أسهم شركة «طوكيو إلكترون» لصناعة معدات أشباه الموصلات بنسبة 1.5 في المائة، في حين تراجعت أسهم شركة «كيوكسيا هولدينغز» لصناعة رقائق الذاكرة بنسبة 2.5 في المائة، وانخفضت أسهم مجموعة «سوفت بنك»، المستثمر في «أوبن إيه آي»، بنسبة 5.2 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي كوريا الجنوبية، تراجع مؤشر «كوسبي» القياسي بنسبة 0.5 في المائة إلى 5317.05 نقطة، وانخفضت أسهم «سامسونغ إلكترونيكس»، إحدى أكبر الشركات الكورية الجنوبية من حيث القيمة السوقية، بنسبة 0.7 في المائة، فيما هبطت أسهم شركة «إس كيه هاينكس» المتخصصة في صناعة رقائق الذاكرة بنسبة 2 في المائة.

وفي تايوان، ارتفع مؤشر «تايكس» بنسبة 1.7 في المائة، فيما زادت أسهم شركة «تي إس إم سي» (شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات)، أكبر شركات تصنيع الرقائق في البلاد، بنسبة 0.9 في المائة.

وتثير استقالة هوانغ، الذي شارك في تأسيس «إنفيديا» وكان أحد أبرز مهندسي استراتيجيتها في مجال الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن دوره المحوري في طفرة الذكاء الاصطناعي العالمية، تساؤلات بشأن انعكاسات رحيله على مسار تطوير هذه التكنولوجيا.

وكان هوانغ يمثل الوجه الأبرز للشركة، حتى إن بعض العاملين في القطاع كانوا يرون أن مكانته تتجاوز مكانة «إنفيديا» نفسها.

وجاء إعلان استقالته الخميس، عقب إثارة علاقته العاطفية مخاوف تتعلق بالأمن القومي الأميركي، فيما تولت المديرة المالية للشركة منذ فترة طويلة، كوليت كريس، منصب الرئيسة التنفيذية المؤقتة.

وتعتمد أسهم العديد من شركات معدات الذكاء الاصطناعي في آسيا بدرجة كبيرة على وتيرة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.

وفي هونغ كونغ، تراجع مؤشر «هانغ سنغ» بنسبة 0.9 في المائة إلى 23786.48 نقطة، في حين ارتفع مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.2 في المائة إلى 3663.71 نقطة.

وفي أستراليا، انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس 200» بنسبة 0.7 في المائة إلى 9084.80 نقطة، بينما تراجع مؤشر «سينسكس» الهندي بنسبة 0.2 في المائة.

وكان مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي قد تراجع الخميس بنسبة 0.4 في المائة، كما انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.4 في المائة، وتراجع مؤشر «ناسداك» المجمع، الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا، بالنسبة نفسها.

وفي المقابل، ارتفعت أسهم بعض منافسي «إنفيديا»، إذ صعدت أسهم شركة «إيه إم دي» (أدفانسد مايكرو ديفايسز) بنسبة 5.9 في المائة خلال تعاملات الخميس.

كما تعرضت الأسواق لضغوط واسعة بفعل ارتفاع أسعار النفط، عقب تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، قال فيها إن الولايات المتحدة «لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران»، رغم استمرار الصراع في الشرق الأوسط.

وكتب ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي: «لا نحتاج إلى اتفاق مع إيران. لقد ولّت تلك الأيام منذ زمن طويل. لقد حصلنا على أموالهم، مئات مليارات الدولارات، وحصلنا على مضيقهم أيضاً».

واستقرت أسعار النفط في التعاملات المبكرة الجمعة، إذ تراجعت العقود الآجلة لخام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 0.1 في المائة إلى 95.70 دولار للبرميل، بعدما كانت تدور حول 72 دولاراً للبرميل في أواخر فبراير (شباط)، قبل اندلاع الحرب مع إيران.

كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 0.4 في المائة إلى 88.41 دولار للبرميل.

وفي أسواق العملات، ارتفع الدولار إلى 159.91 ين ياباني، مقارنة بـ159.84 ين، فيما سجل اليورو 1.1059 دولار، مقابل 1.1055 دولار في الجلسة السابقة.