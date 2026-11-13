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الاقتصاد

الأسهم الآسيوية تتباين مع تقييم تداعيات رحيل هوانغ على قطاع الذكاء الاصطناعي

متداول كوري جنوبي يعمل أمام شاشات التداول في مصرف «هانا بنك» في سيول (إ.ب.أ)
متداول كوري جنوبي يعمل أمام شاشات التداول في مصرف «هانا بنك» في سيول (إ.ب.أ)
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الأسهم الآسيوية تتباين مع تقييم تداعيات رحيل هوانغ على قطاع الذكاء الاصطناعي

متداول كوري جنوبي يعمل أمام شاشات التداول في مصرف «هانا بنك» في سيول (إ.ب.أ)
متداول كوري جنوبي يعمل أمام شاشات التداول في مصرف «هانا بنك» في سيول (إ.ب.أ)

تباين أداء الأسهم الآسيوية، اليوم الجمعة، مع تقييم المستثمرين تداعيات استقالة جنسن هوانغ من منصبه رئيساً تنفيذياً لشركة «إنفيديا»، وانعكاساتها المحتملة على صناعة الذكاء الاصطناعي عالمياً.

وارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بشكل طفيف، رغم الخسائر التي سجلتها «وول ستريت» في وقت سابق، بعدما تراجعت أسهم «إنفيديا» بأكثر من 4 في المائة عقب رحيل هوانغ عن الشركة.

وفي اليابان، ارتفع مؤشر «نيكي 225» بنسبة 0.8 في المائة إلى 61283.16 نقطة. وصعدت أسهم شركة «طوكيو إلكترون» لصناعة معدات أشباه الموصلات بنسبة 1.5 في المائة، في حين تراجعت أسهم شركة «كيوكسيا هولدينغز» لصناعة رقائق الذاكرة بنسبة 2.5 في المائة، وانخفضت أسهم مجموعة «سوفت بنك»، المستثمر في «أوبن إيه آي»، بنسبة 5.2 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي كوريا الجنوبية، تراجع مؤشر «كوسبي» القياسي بنسبة 0.5 في المائة إلى 5317.05 نقطة، وانخفضت أسهم «سامسونغ إلكترونيكس»، إحدى أكبر الشركات الكورية الجنوبية من حيث القيمة السوقية، بنسبة 0.7 في المائة، فيما هبطت أسهم شركة «إس كيه هاينكس» المتخصصة في صناعة رقائق الذاكرة بنسبة 2 في المائة.

وفي تايوان، ارتفع مؤشر «تايكس» بنسبة 1.7 في المائة، فيما زادت أسهم شركة «تي إس إم سي» (شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات)، أكبر شركات تصنيع الرقائق في البلاد، بنسبة 0.9 في المائة.

وتثير استقالة هوانغ، الذي شارك في تأسيس «إنفيديا» وكان أحد أبرز مهندسي استراتيجيتها في مجال الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن دوره المحوري في طفرة الذكاء الاصطناعي العالمية، تساؤلات بشأن انعكاسات رحيله على مسار تطوير هذه التكنولوجيا.

وكان هوانغ يمثل الوجه الأبرز للشركة، حتى إن بعض العاملين في القطاع كانوا يرون أن مكانته تتجاوز مكانة «إنفيديا» نفسها.

وجاء إعلان استقالته الخميس، عقب إثارة علاقته العاطفية مخاوف تتعلق بالأمن القومي الأميركي، فيما تولت المديرة المالية للشركة منذ فترة طويلة، كوليت كريس، منصب الرئيسة التنفيذية المؤقتة.

وتعتمد أسهم العديد من شركات معدات الذكاء الاصطناعي في آسيا بدرجة كبيرة على وتيرة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.

وفي هونغ كونغ، تراجع مؤشر «هانغ سنغ» بنسبة 0.9 في المائة إلى 23786.48 نقطة، في حين ارتفع مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.2 في المائة إلى 3663.71 نقطة.

وفي أستراليا، انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس 200» بنسبة 0.7 في المائة إلى 9084.80 نقطة، بينما تراجع مؤشر «سينسكس» الهندي بنسبة 0.2 في المائة.

وكان مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي قد تراجع الخميس بنسبة 0.4 في المائة، كما انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.4 في المائة، وتراجع مؤشر «ناسداك» المجمع، الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا، بالنسبة نفسها.

وفي المقابل، ارتفعت أسهم بعض منافسي «إنفيديا»، إذ صعدت أسهم شركة «إيه إم دي» (أدفانسد مايكرو ديفايسز) بنسبة 5.9 في المائة خلال تعاملات الخميس.

كما تعرضت الأسواق لضغوط واسعة بفعل ارتفاع أسعار النفط، عقب تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، قال فيها إن الولايات المتحدة «لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران»، رغم استمرار الصراع في الشرق الأوسط.

وكتب ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي: «لا نحتاج إلى اتفاق مع إيران. لقد ولّت تلك الأيام منذ زمن طويل. لقد حصلنا على أموالهم، مئات مليارات الدولارات، وحصلنا على مضيقهم أيضاً».

واستقرت أسعار النفط في التعاملات المبكرة الجمعة، إذ تراجعت العقود الآجلة لخام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 0.1 في المائة إلى 95.70 دولار للبرميل، بعدما كانت تدور حول 72 دولاراً للبرميل في أواخر فبراير (شباط)، قبل اندلاع الحرب مع إيران.

كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 0.4 في المائة إلى 88.41 دولار للبرميل.

وفي أسواق العملات، ارتفع الدولار إلى 159.91 ين ياباني، مقارنة بـ159.84 ين، فيما سجل اليورو 1.1059 دولار، مقابل 1.1055 دولار في الجلسة السابقة.

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أسهم أسواق شركات الذكاء الاصطناعي هونغ كونغ

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الأسهم الآسيوية تتباين مع تقييم تداعيات رحيل هوانغ على قطاع الذكاء الاصطناعي

متداول كوري جنوبي يعمل أمام شاشات التداول في مصرف «هانا بنك» في سيول (إ.ب.أ)
متداول كوري جنوبي يعمل أمام شاشات التداول في مصرف «هانا بنك» في سيول (إ.ب.أ)
TT
TT

الأسهم الآسيوية تتباين مع تقييم تداعيات رحيل هوانغ على قطاع الذكاء الاصطناعي

متداول كوري جنوبي يعمل أمام شاشات التداول في مصرف «هانا بنك» في سيول (إ.ب.أ)
متداول كوري جنوبي يعمل أمام شاشات التداول في مصرف «هانا بنك» في سيول (إ.ب.أ)

تباين أداء الأسهم الآسيوية، اليوم الجمعة، مع تقييم المستثمرين تداعيات استقالة جنسن هوانغ من منصبه رئيساً تنفيذياً لشركة «إنفيديا»، وانعكاساتها المحتملة على صناعة الذكاء الاصطناعي عالمياً.

وارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بشكل طفيف، رغم الخسائر التي سجلتها «وول ستريت» في وقت سابق، بعدما تراجعت أسهم «إنفيديا» بأكثر من 4 في المائة عقب رحيل هوانغ عن الشركة.

وفي اليابان، ارتفع مؤشر «نيكي 225» بنسبة 0.8 في المائة إلى 61283.16 نقطة. وصعدت أسهم شركة «طوكيو إلكترون» لصناعة معدات أشباه الموصلات بنسبة 1.5 في المائة، في حين تراجعت أسهم شركة «كيوكسيا هولدينغز» لصناعة رقائق الذاكرة بنسبة 2.5 في المائة، وانخفضت أسهم مجموعة «سوفت بنك»، المستثمر في «أوبن إيه آي»، بنسبة 5.2 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي كوريا الجنوبية، تراجع مؤشر «كوسبي» القياسي بنسبة 0.5 في المائة إلى 5317.05 نقطة، وانخفضت أسهم «سامسونغ إلكترونيكس»، إحدى أكبر الشركات الكورية الجنوبية من حيث القيمة السوقية، بنسبة 0.7 في المائة، فيما هبطت أسهم شركة «إس كيه هاينكس» المتخصصة في صناعة رقائق الذاكرة بنسبة 2 في المائة.

وفي تايوان، ارتفع مؤشر «تايكس» بنسبة 1.7 في المائة، فيما زادت أسهم شركة «تي إس إم سي» (شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات)، أكبر شركات تصنيع الرقائق في البلاد، بنسبة 0.9 في المائة.

وتثير استقالة هوانغ، الذي شارك في تأسيس «إنفيديا» وكان أحد أبرز مهندسي استراتيجيتها في مجال الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن دوره المحوري في طفرة الذكاء الاصطناعي العالمية، تساؤلات بشأن انعكاسات رحيله على مسار تطوير هذه التكنولوجيا.

وكان هوانغ يمثل الوجه الأبرز للشركة، حتى إن بعض العاملين في القطاع كانوا يرون أن مكانته تتجاوز مكانة «إنفيديا» نفسها.

وجاء إعلان استقالته الخميس، عقب إثارة علاقته العاطفية مخاوف تتعلق بالأمن القومي الأميركي، فيما تولت المديرة المالية للشركة منذ فترة طويلة، كوليت كريس، منصب الرئيسة التنفيذية المؤقتة.

وتعتمد أسهم العديد من شركات معدات الذكاء الاصطناعي في آسيا بدرجة كبيرة على وتيرة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.

وفي هونغ كونغ، تراجع مؤشر «هانغ سنغ» بنسبة 0.9 في المائة إلى 23786.48 نقطة، في حين ارتفع مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.2 في المائة إلى 3663.71 نقطة.

وفي أستراليا، انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس 200» بنسبة 0.7 في المائة إلى 9084.80 نقطة، بينما تراجع مؤشر «سينسكس» الهندي بنسبة 0.2 في المائة.

وكان مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي قد تراجع الخميس بنسبة 0.4 في المائة، كما انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.4 في المائة، وتراجع مؤشر «ناسداك» المجمع، الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا، بالنسبة نفسها.

وفي المقابل، ارتفعت أسهم بعض منافسي «إنفيديا»، إذ صعدت أسهم شركة «إيه إم دي» (أدفانسد مايكرو ديفايسز) بنسبة 5.9 في المائة خلال تعاملات الخميس.

كما تعرضت الأسواق لضغوط واسعة بفعل ارتفاع أسعار النفط، عقب تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، قال فيها إن الولايات المتحدة «لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران»، رغم استمرار الصراع في الشرق الأوسط.

وكتب ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي: «لا نحتاج إلى اتفاق مع إيران. لقد ولّت تلك الأيام منذ زمن طويل. لقد حصلنا على أموالهم، مئات مليارات الدولارات، وحصلنا على مضيقهم أيضاً».

واستقرت أسعار النفط في التعاملات المبكرة الجمعة، إذ تراجعت العقود الآجلة لخام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 0.1 في المائة إلى 95.70 دولار للبرميل، بعدما كانت تدور حول 72 دولاراً للبرميل في أواخر فبراير (شباط)، قبل اندلاع الحرب مع إيران.

كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 0.4 في المائة إلى 88.41 دولار للبرميل.

وفي أسواق العملات، ارتفع الدولار إلى 159.91 ين ياباني، مقارنة بـ159.84 ين، فيما سجل اليورو 1.1059 دولار، مقابل 1.1055 دولار في الجلسة السابقة.

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أسهم أسواق شركات الذكاء الاصطناعي هونغ كونغ
الاقتصاد

الذهب يسترد بعض خسائره وسط ترقب بيانات أسعار المنتجين الأميركية

عقد ذهبي معروض داخل متجر مجوهرات في هونغ كونغ (رويترز)
عقد ذهبي معروض داخل متجر مجوهرات في هونغ كونغ (رويترز)
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الذهب يسترد بعض خسائره وسط ترقب بيانات أسعار المنتجين الأميركية

عقد ذهبي معروض داخل متجر مجوهرات في هونغ كونغ (رويترز)
عقد ذهبي معروض داخل متجر مجوهرات في هونغ كونغ (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، مع ظهور عمليات شراء للاستفادة من انخفاض الأسعار، بعدما سجل المعدن الأصفر في الجلسة السابقة أدنى مستوى له في أكثر من عام، فيما تحوّل تركيز المستثمرين إلى بيانات التضخم الأميركية المرتقبة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1 في المائة إلى 3918.59 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:18 بتوقيت غرينتش، لكنه لا يزال متجهاً لتسجيل خسارة أسبوعية بنسبة 3.6 في المائة. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 1 في المائة إلى 3922.60 دولار للأونصة، وفق «رويترز».

وقال كلفن وونغ، كبير محللي الأسواق لدى «أواندا»، إن ارتفاع اليوم يعكس إلى حد كبير تعديلاً في مراكز المستثمرين، بعدما دفعت موجة الهبوط الحادة في الجلسة السابقة عدداً من مؤشرات الزخم قصيرة الأجل إلى مستويات تشير إلى تشبع بيعي حاد.

وأضاف أن أحد العوامل التي قد تدعم الذهب على المدى القصير يتمثل في حدوث تراجع مفاجئ في عوائد سندات الخزانة الأميركية، الأمر الذي قد يحد من قوة الدولار.

وكانت أسعار الذهب في المعاملات الفورية قد سجلت الخميس أدنى مستوياتها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2025، مع ارتفاع أسعار النفط وتراجع الآمال بالتوصل إلى تسوية للصراع في الشرق الأوسط، ما أثار مخاوف من ارتفاع التضخم واستمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.

وتشير توقعات الأسواق إلى احتمال بنسبة 89 في المائة لرفع أسعار الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، في حين تبلغ احتمالات رفعها بمقدار 50 نقطة أساس نحو 11 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».

وعلى الرغم من أن الذهب يُعد عادة ملاذاً للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائداً، ما يقلل جاذبيته للمستثمرين.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، الخميس، إن المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة مرجح، في إطار مساعي البنك المركزي الأميركي لخفض مستويات التضخم المرتفعة في اقتصاد لا يزال يتمتع بقدر من المتانة.

وأظهرت بيانات ارتفاع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع، لكنه ظل عند مستوى يتماشى مع استقرار سوق العمل.

وتترقب الأسواق الآن صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، المقرر نشرها عند الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 في المائة إلى 50.27 دولار للأونصة، وصعد البلاديوم بنسبة 1.8 في المائة إلى 1011.65 دولار، لكن المعدنين يتجهان أيضاً لتسجيل خسائر أسبوعية.

كما ارتفع البلاتين بنسبة 1 في المائة إلى 1533.29 دولار للأونصة، متجهاً لتحقيق مكاسب أسبوعية محدودة.

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الذهب التضخم سوق العمل بريطانيا
الاقتصاد

فخ العلاقات يطيح رئيس «إنفيديا»

هوانغ خلال مشاركته في "قمة الاستثمار في ألمانيا" ببرلين في 19 أكتوبر (إ.ب.أ)
هوانغ خلال مشاركته في "قمة الاستثمار في ألمانيا" ببرلين في 19 أكتوبر (إ.ب.أ)
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فخ العلاقات يطيح رئيس «إنفيديا»

هوانغ خلال مشاركته في "قمة الاستثمار في ألمانيا" ببرلين في 19 أكتوبر (إ.ب.أ)
هوانغ خلال مشاركته في "قمة الاستثمار في ألمانيا" ببرلين في 19 أكتوبر (إ.ب.أ)

أنهت استقالة جنسن هوانغ من منصبه رئيساً تنفيذياً لشركة «إنفيديا» مسيرة امتدت 33 عاماً، قادها خلالها من مشروع ناشئ لصناعة معالجات الرسوميات إلى واحدة من أكبر شركات العالم، ومحور أساسي في طفرة الذكاء الاصطناعي.

وجاء تنحي هوانغ بعدما سقط في فخ علاقات، إذ أقرّ في رسالة إلى موظفي الشركة بأنه خان زوجته، مقدماً اعتذاراً لعائلته ومتحملاً مسؤولية أفعاله، عقب تقارير عن علاقته بأليس هوانغ، المديرة السابقة في شركة «ميغاسبيد» السنغافورية، التي تشتبه الاستخبارات الأميركية بارتباطها بالصين. كما كشفت تقارير لاحقة عن علاقة ثانية مع كيمبرلي باول، وهي مسؤولة تنفيذية في «إنفيديا».

وتزامن ذلك مع تحقيقات تتعلق باحتمال تحويل رقائق متقدمة إلى السوق الصينية عبر «ميغاسبيد».

وانعكست الأزمة سريعاً على الأسواق، إذ تراجعت القيمة السوقية لـ«إنفيديا» بنحو 361 مليار دولار لتبلغ نحو 3.83 تريليون دولار.

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الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» خلال «مؤتمر إنفيديا العالمي للذكاء الاصطناعي» في سان خوسيه - كاليفورنيا (رويترز)

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