الذهب يسترد بعض خسائره وسط ترقب بيانات أسعار المنتجين الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، مع ظهور عمليات شراء للاستفادة من انخفاض الأسعار، بعدما سجل المعدن الأصفر في الجلسة السابقة أدنى مستوى له في أكثر من عام، فيما تحوّل تركيز المستثمرين إلى بيانات التضخم الأميركية المرتقبة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1 في المائة إلى 3918.59 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:18 بتوقيت غرينتش، لكنه لا يزال متجهاً لتسجيل خسارة أسبوعية بنسبة 3.6 في المائة. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 1 في المائة إلى 3922.60 دولار للأونصة، وفق «رويترز».

وقال كلفن وونغ، كبير محللي الأسواق لدى «أواندا»، إن ارتفاع اليوم يعكس إلى حد كبير تعديلاً في مراكز المستثمرين، بعدما دفعت موجة الهبوط الحادة في الجلسة السابقة عدداً من مؤشرات الزخم قصيرة الأجل إلى مستويات تشير إلى تشبع بيعي حاد.

وأضاف أن أحد العوامل التي قد تدعم الذهب على المدى القصير يتمثل في حدوث تراجع مفاجئ في عوائد سندات الخزانة الأميركية، الأمر الذي قد يحد من قوة الدولار.

وكانت أسعار الذهب في المعاملات الفورية قد سجلت الخميس أدنى مستوياتها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2025، مع ارتفاع أسعار النفط وتراجع الآمال بالتوصل إلى تسوية للصراع في الشرق الأوسط، ما أثار مخاوف من ارتفاع التضخم واستمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.

وتشير توقعات الأسواق إلى احتمال بنسبة 89 في المائة لرفع أسعار الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، في حين تبلغ احتمالات رفعها بمقدار 50 نقطة أساس نحو 11 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».

وعلى الرغم من أن الذهب يُعد عادة ملاذاً للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائداً، ما يقلل جاذبيته للمستثمرين.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، الخميس، إن المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة مرجح، في إطار مساعي البنك المركزي الأميركي لخفض مستويات التضخم المرتفعة في اقتصاد لا يزال يتمتع بقدر من المتانة.

وأظهرت بيانات ارتفاع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع، لكنه ظل عند مستوى يتماشى مع استقرار سوق العمل.

وتترقب الأسواق الآن صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، المقرر نشرها عند الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 في المائة إلى 50.27 دولار للأونصة، وصعد البلاديوم بنسبة 1.8 في المائة إلى 1011.65 دولار، لكن المعدنين يتجهان أيضاً لتسجيل خسائر أسبوعية.

كما ارتفع البلاتين بنسبة 1 في المائة إلى 1533.29 دولار للأونصة، متجهاً لتحقيق مكاسب أسبوعية محدودة.