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الاقتصاد

ترمب يطرح تيم كوك لخلافة هوانغ في قيادة «إنفيديا»

ترمب يقف إلى جانب جينسن هوانغ عقب منحه «الميدالية الوطنية للعلوم» خلال قمة «عصر ذهبي جديد» في «معهد الولايات المتحدة للسلام» بواشنطن (أرشيفية - رويترز)
ترمب يقف إلى جانب جينسن هوانغ عقب منحه «الميدالية الوطنية للعلوم» خلال قمة «عصر ذهبي جديد» في «معهد الولايات المتحدة للسلام» بواشنطن (أرشيفية - رويترز)
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ترمب يطرح تيم كوك لخلافة هوانغ في قيادة «إنفيديا»

ترمب يقف إلى جانب جينسن هوانغ عقب منحه «الميدالية الوطنية للعلوم» خلال قمة «عصر ذهبي جديد» في «معهد الولايات المتحدة للسلام» بواشنطن (أرشيفية - رويترز)
ترمب يقف إلى جانب جينسن هوانغ عقب منحه «الميدالية الوطنية للعلوم» خلال قمة «عصر ذهبي جديد» في «معهد الولايات المتحدة للسلام» بواشنطن (أرشيفية - رويترز)

طرح الرئيسُ الأميركي، دونالد ترمب، اسمَ تيم كوك، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «أبل»، لخلافة جينسن هوانغ في قيادة «إنفيديا»، عقب استقالة الأخير من منصبه بعد 33 عاماً على رأس الشركة.

وقال ترمب إن كوك هو «الرجل الوحيد» القادر على تولي المنصب، مشيداً بأداء هوانغ، الذي وصفه بأنه «قام بعمل رائع».

ويأتي تصريح ترمب في وقت بدأت فيه «إنفيديا» البحث عن رئيس تنفيذي دائم، بعدما كلف مجلسُ إدارتها المديرةَ المالية، كوليت كريس، توليَ المنصب مؤقتاً، مع دراسة مرشحين من داخل الشركة وخارجها.

وكان كوك قد غادر منصب الرئيس التنفيذي لـ«أبل» في سبتمبر (أيلول) الماضي، وانتقل إلى منصب الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة الشركة، فيما تولى جون تيرنوس قيادة «أبل».

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هارفي جونز... رجل «إنفيديا» المخضرم وأول رئيس لمجلس إدارتها

بروفايل شخص يمر أمام شعار شركة «إنفيديا» خارج مقر الشركة في تايبيه (إ.ب.أ)

هارفي جونز... رجل «إنفيديا» المخضرم وأول رئيس لمجلس إدارتها

يتولى هارفي جونز رئاسة مجلس إدارة شركة «إنفيديا»؛ في سابقة هي الأولى منذ تأسيس الشركة، مع إعلان تعيينه في المنصب بالتزامن مع استقالة جينسن هوانغ من منصبه.

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ترمب يطرح تيم كوك لخلافة هوانغ في قيادة «إنفيديا»

ترمب يقف إلى جانب جينسن هوانغ عقب منحه «الميدالية الوطنية للعلوم» خلال قمة «عصر ذهبي جديد» في «معهد الولايات المتحدة للسلام» بواشنطن (أرشيفية - رويترز)
ترمب يقف إلى جانب جينسن هوانغ عقب منحه «الميدالية الوطنية للعلوم» خلال قمة «عصر ذهبي جديد» في «معهد الولايات المتحدة للسلام» بواشنطن (أرشيفية - رويترز)
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ترمب يطرح تيم كوك لخلافة هوانغ في قيادة «إنفيديا»

ترمب يقف إلى جانب جينسن هوانغ عقب منحه «الميدالية الوطنية للعلوم» خلال قمة «عصر ذهبي جديد» في «معهد الولايات المتحدة للسلام» بواشنطن (أرشيفية - رويترز)
ترمب يقف إلى جانب جينسن هوانغ عقب منحه «الميدالية الوطنية للعلوم» خلال قمة «عصر ذهبي جديد» في «معهد الولايات المتحدة للسلام» بواشنطن (أرشيفية - رويترز)

طرح الرئيسُ الأميركي، دونالد ترمب، اسمَ تيم كوك، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «أبل»، لخلافة جينسن هوانغ في قيادة «إنفيديا»، عقب استقالة الأخير من منصبه بعد 33 عاماً على رأس الشركة.

وقال ترمب إن كوك هو «الرجل الوحيد» القادر على تولي المنصب، مشيداً بأداء هوانغ، الذي وصفه بأنه «قام بعمل رائع».

ويأتي تصريح ترمب في وقت بدأت فيه «إنفيديا» البحث عن رئيس تنفيذي دائم، بعدما كلف مجلسُ إدارتها المديرةَ المالية، كوليت كريس، توليَ المنصب مؤقتاً، مع دراسة مرشحين من داخل الشركة وخارجها.

وكان كوك قد غادر منصب الرئيس التنفيذي لـ«أبل» في سبتمبر (أيلول) الماضي، وانتقل إلى منصب الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة الشركة، فيما تولى جون تيرنوس قيادة «أبل».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي شركات الذكاء الاصطناعي أميركا
الاقتصاد

هارفي جونز... رجل «إنفيديا» المخضرم وأول رئيس لمجلس إدارتها

شخص يمر أمام شعار شركة «إنفيديا» خارج مقر الشركة في تايبيه (إ.ب.أ)
شخص يمر أمام شعار شركة «إنفيديا» خارج مقر الشركة في تايبيه (إ.ب.أ)
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هارفي جونز... رجل «إنفيديا» المخضرم وأول رئيس لمجلس إدارتها

شخص يمر أمام شعار شركة «إنفيديا» خارج مقر الشركة في تايبيه (إ.ب.أ)
شخص يمر أمام شعار شركة «إنفيديا» خارج مقر الشركة في تايبيه (إ.ب.أ)

يتولى هارفي جونز رئاسة مجلس إدارة شركة «إنفيديا»، في سابقة هي الأولى منذ تأسيس الشركة، مع إعلان تعيينه في المنصب بالتزامن مع استقالة جينسن هوانغ من منصبه رئيساً تنفيذياً، وفق ما أعلنته الشركة الخميس.

ويأتي اختيار جونز؛ أحدِ أقدم أعضاء مجلس الإدارة، مستنداً إلى علاقة تمتد لأكثر من 3 عقود مع الشركة، فضلاً عن خبرة واسعة في قيادة شركات التكنولوجيا وتأسيسها والاستثمار فيها.

ويُعدّ جونز من الشخصيات المخضرمة في «وادي السيليكون»؛ إذ انضم إلى مجلس إدارة «إنفيديا» عام 1993، قبل طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام. ووفق «وول ستريت جورنال»، فقد كان واحداً من 3 أعضاء فقط في المجلس أمضوا فيه 25 عاماً أو أكثر حتى ربيع العام الماضي؛ مما يجعله من أكبر المطلعين على تطور الشركة ومراحل تحولها.

وخلال عضويته الممتدة، شارك جونز في أعمال لجان رئيسية داخل المجلس، من بينها «لجنة التدقيق» و«لجنة الترشيحات والحوكمة المؤسسية». ويأتي تعيينه في وقت أصبحت فيه «إنفيديا» من أهم الشركات في صناعة التكنولوجيا عالمياً، مع تنامي الطلب على رقائقها المستخدمة في تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

من تأسيس الشركات إلى قيادة «سينوبسيس»

بدأ جونز مسيرته في عالم التكنولوجيا عبر تأسيس الشركات؛ إذ شارك عام 1981 في تأسيس «ديزي سيستمز (Daisy Systems)»، المختصة في الحلول الهندسية بمساعدة الكومبيوتر، وتولى منصبَي الرئيس والمدير التنفيذي فيها حتى عام 1987.

وفي العام نفسه، انتقل إلى شركة «سينوبسيس (Synopsys)»، حيث تولى منصب الرئيس والمدير التنفيذي، وقاد الشركة المختصة في أتمتة التصميم الإلكتروني نحو 7 سنوات. وخلال مدة إدارته، أُدرجت الشركة في سوق الأسهم عام 1992، قبل انتقاله إلى منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي.

وتكتسب هذه الخبرة أهمية إضافية في ضوء العلاقة الحالية بين «إنفيديا» و«سينوبسيس». ففي أواخر العام الماضي، أعلنت «إنفيديا» استثمار ملياري دولار في أسهم «سينوبسيس»، ضمن شراكة أوسع بين الشركتين؛ مما يربط مسيرة جونز المهنية السابقة بأحد التطورات الحديثة في استراتيجية «إنفيديا» الاستثمارية والتكنولوجية.

شراكات واستثمارات في قطاع التكنولوجيا

وفي عام 1997، شارك جونز في تأسيس شركة «تينسيليكا (Tensilica)»، المختصة في الملكية الفكرية للتكنولوجيا، وترأس مجلس إدارتها حتى استحواذ شركة «كادينس ديزاين سيستمز (Cadence Design Systems)» عليها عام 2013.

وإلى جانب خبرته التنفيذية، اتجه جونز إلى الاستثمار؛ إذ يشغل منذ عام 2004 منصب الشريك الإداري في شركة «سكوير ويف فنتشرز (Square Wave Ventures)»، المختصة في الاستثمار الخاص. ويعكس هذا المسار تنوع خبراته بين تأسيس الشركات، وإدارتها، والإشراف على مجالس إداراتها، فضلاً عن الاستثمار في قطاع التكنولوجيا.

خلفية أكاديمية تجمع الرياضيات والإدارة

يحمل جونز شهادة البكالوريوس في الرياضيات وعلوم الحاسوب من جامعة جورجتاون، كما حصل على درجة الماجستير في الإدارة من «معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا».

ويجمع مساره المهني بين التخصص العلمي والخبرة الإدارية والاستثمارية، إلى جانب معرفته الممتدة بأعمال «إنفيديا» منذ ما قبل إدراجها في سوق الأسهم. ويمنحه ذلك موقعاً مهماً في مرحلة جديدة من مسيرة الشركة، مع توليه رئاسة مجلس إدارتها لأول مرة في تاريخها.

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الاقتصاد الأميركي شركات وول ستريت الذكاء الاصطناعي أميركا
الاقتصاد

أسهم «إنفيديا» تهوي 13 % عند الافتتاح عقب استقالة رئيسها التنفيذي

رئيس «إنفيديا» التنفيذي جينسن هوانغ خلال احتفال للشركة في تايبيه بتايوان يوم 27 مايو 2026 (إ.ب.أ)
رئيس «إنفيديا» التنفيذي جينسن هوانغ خلال احتفال للشركة في تايبيه بتايوان يوم 27 مايو 2026 (إ.ب.أ)
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أسهم «إنفيديا» تهوي 13 % عند الافتتاح عقب استقالة رئيسها التنفيذي

رئيس «إنفيديا» التنفيذي جينسن هوانغ خلال احتفال للشركة في تايبيه بتايوان يوم 27 مايو 2026 (إ.ب.أ)
رئيس «إنفيديا» التنفيذي جينسن هوانغ خلال احتفال للشركة في تايبيه بتايوان يوم 27 مايو 2026 (إ.ب.أ)

هوت أسهم شركة «إنفيديا» بنسبة 13 في المائة عند افتتاح التداولات، الخميس، عقب استقالة رئيسها التنفيذي جينسن هوانغ.

وكانت أسهم الشركة قد تراجعت بنسبة 8.6 في المائة خلال تداولات ما بعد الإغلاق، بعد تقارير أفادت بأن مجلس إدارة «إنفيديا» عقد اجتماعاً في وقت متأخر من مساء الأربعاء لمناقشة الوضع المحيط برئيسها التنفيذي، جينسن هوانغ، على خلفية علاقة عاطفية جمعته بامرأة صينية أثارت مخاوف تتعلق بالأمن القومي في الولايات المتحدة.

وارتفعت أسهم «إنفيديا» 2.9 في المائة الأربعاء، بعدما كانت قد تعرضت لضغوط عقب إعلان الشركة فتح تحقيق بشأن هوانغ، الذي أقر بوجود علاقة مع سيدة أعمال، أفادت تقارير بأنها نقلت معلومات استخباراتية ورقائق متطورة إلى الصين.

وفي تعاملات ما قبل افتتاح الأسواق الأميركية، تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.4 في المائة، في حين لم تشهد العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي تغيراً يُذكر، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي التعاملات الأوروبية المبكرة، ارتفع مؤشر «كاك 40» الفرنسي 0.7 في المائة، وصعد مؤشر «داكس» الألماني واحداً في المائة إلى 26939.92 نقطة، كما ارتفع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني 0.3 في المائة إلى 10868.98 نقطة.

وفي آسيا، تراجع مؤشر «نيكي 225» الياباني 0.7 في المائة إلى 60819.36 نقطة.

وفي كوريا الجنوبية، تخلى مؤشر «كوسبي» عن مكاسبه المبكرة ليتراجع 0.6 في المائة إلى 5342.73 نقطة، فيما خسر مؤشر «تايكس» التايواني 2.6 في المائة. وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس 200» الأسترالي بنحو 0.1 في المائة إلى 9146.80 نقطة.

وفي هونغ كونغ، تراجع مؤشر «هانغ سينغ» 1.3 في المائة إلى 24008.55 نقطة، بينما انخفض مؤشر «شنغهاي المركب» 0.7 في المائة إلى 3655.83 نقطة.

وبعيداً عن التطورات المتعلقة بشركة «إنفيديا»، فإن المستثمرين يشعرون بالقلق إزاء احتمال تباطؤ قطاع الذكاء الاصطناعي عموماً، في ظل تساؤلات قائمة منذ مدة طويلة بشأن مدى قدرته على تحقيق أرباح تبرر الاستثمارات الضخمة في هذه التكنولوجيا.

وأشار محللون أيضاً إلى أن بعض المستثمرين قد يواصلون المخاطرة بشراء أسهم «إنفيديا» عند مستويات تبدو منخفضة، رغم حالة عدم اليقين بشأن تداعيات المشكلات التي يواجهها هوانغ على الشركة.

وقالت إيبيك أوزكارديسكايا، كبيرة المحللين لدى مجموعة «سويسكوت» للتداول: «لا توجد طريقة موثوقة لتحديد خسائر الإيرادات المحتملة بدقة نتيجة رحيله».

وأضافت: «يشتري العملاء قدرات (إنفيديا) في الحوسبة، ومنظومتها من البرمجيات والشبكات، وهذه المزايا لن تختفي برحيل رئيسها التنفيذي».

وفي أسواق الطاقة، ارتفع سعر «خام غرب تكساس الوسيط» الأميركي 0.8 في المائة إلى 87.26 دولار للبرميل، كما صعد «خام برنت»؛ المعيار العالمي، 0.8 في المائة إلى 93.53 دولار للبرميل.

وتذبذب سعر «خام برنت» ضمن نطاق يتراوح بين 72 و120 دولاراً للبرميل منذ دفعت الحرب مع إيران الأسعار إلى مستويات أعلى بكثير مما كانت عليه.

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