أسهم «إنفيديا» تهوي 13 % عند الافتتاح عقب استقالة رئيسها التنفيذي

هوت أسهم شركة «إنفيديا» بنسبة 13 في المائة عند افتتاح التداولات، الخميس، عقب استقالة رئيسها التنفيذي جينسن هوانغ.

وكانت أسهم الشركة قد تراجعت بنسبة 8.6 في المائة خلال تداولات ما بعد الإغلاق، بعد تقارير أفادت بأن مجلس إدارة «إنفيديا» عقد اجتماعاً في وقت متأخر من مساء الأربعاء لمناقشة الوضع المحيط برئيسها التنفيذي، جينسن هوانغ، على خلفية علاقة عاطفية جمعته بامرأة صينية أثارت مخاوف تتعلق بالأمن القومي في الولايات المتحدة.

وارتفعت أسهم «إنفيديا» 2.9 في المائة الأربعاء، بعدما كانت قد تعرضت لضغوط عقب إعلان الشركة فتح تحقيق بشأن هوانغ، الذي أقر بوجود علاقة مع سيدة أعمال، أفادت تقارير بأنها نقلت معلومات استخباراتية ورقائق متطورة إلى الصين.

وفي تعاملات ما قبل افتتاح الأسواق الأميركية، تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.4 في المائة، في حين لم تشهد العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي تغيراً يُذكر، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي التعاملات الأوروبية المبكرة، ارتفع مؤشر «كاك 40» الفرنسي 0.7 في المائة، وصعد مؤشر «داكس» الألماني واحداً في المائة إلى 26939.92 نقطة، كما ارتفع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني 0.3 في المائة إلى 10868.98 نقطة.

وفي آسيا، تراجع مؤشر «نيكي 225» الياباني 0.7 في المائة إلى 60819.36 نقطة.

وفي كوريا الجنوبية، تخلى مؤشر «كوسبي» عن مكاسبه المبكرة ليتراجع 0.6 في المائة إلى 5342.73 نقطة، فيما خسر مؤشر «تايكس» التايواني 2.6 في المائة. وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس 200» الأسترالي بنحو 0.1 في المائة إلى 9146.80 نقطة.

وفي هونغ كونغ، تراجع مؤشر «هانغ سينغ» 1.3 في المائة إلى 24008.55 نقطة، بينما انخفض مؤشر «شنغهاي المركب» 0.7 في المائة إلى 3655.83 نقطة.

وبعيداً عن التطورات المتعلقة بشركة «إنفيديا»، فإن المستثمرين يشعرون بالقلق إزاء احتمال تباطؤ قطاع الذكاء الاصطناعي عموماً، في ظل تساؤلات قائمة منذ مدة طويلة بشأن مدى قدرته على تحقيق أرباح تبرر الاستثمارات الضخمة في هذه التكنولوجيا.

وأشار محللون أيضاً إلى أن بعض المستثمرين قد يواصلون المخاطرة بشراء أسهم «إنفيديا» عند مستويات تبدو منخفضة، رغم حالة عدم اليقين بشأن تداعيات المشكلات التي يواجهها هوانغ على الشركة.

وقالت إيبيك أوزكارديسكايا، كبيرة المحللين لدى مجموعة «سويسكوت» للتداول: «لا توجد طريقة موثوقة لتحديد خسائر الإيرادات المحتملة بدقة نتيجة رحيله».

وأضافت: «يشتري العملاء قدرات (إنفيديا) في الحوسبة، ومنظومتها من البرمجيات والشبكات، وهذه المزايا لن تختفي برحيل رئيسها التنفيذي».

وفي أسواق الطاقة، ارتفع سعر «خام غرب تكساس الوسيط» الأميركي 0.8 في المائة إلى 87.26 دولار للبرميل، كما صعد «خام برنت»؛ المعيار العالمي، 0.8 في المائة إلى 93.53 دولار للبرميل.

وتذبذب سعر «خام برنت» ضمن نطاق يتراوح بين 72 و120 دولاراً للبرميل منذ دفعت الحرب مع إيران الأسعار إلى مستويات أعلى بكثير مما كانت عليه.