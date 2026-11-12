الصين تدعو واشنطن لتسريع خفض الرسوم الجمركية

دعت الصين الولايات المتحدة، الخميس، إلى الإسراع في تنفيذ اتفاق لخفض الرسوم الجمركية المتبادلة على سلع بقيمة إجمالية تبلغ 60 مليار دولار؛ بهدف تهيئة ظروف أفضل للتجارة الزراعية بين البلدين، في وقت كُثفت فيه الاتصالات الدبلوماسية بين بكين وواشنطن قبل قمة مرتقبة تجمع الرئيسين؛ شي جينبينغ، ونظيره الأميركي دونالد ترمب الأسبوع المقبل.

وتزامنت الدعوة الصينية مع مباحثات بين وزيرَي خارجية البلدين تناولت إمكان توسيع الحوار ليشمل قضايا السلام ونزع السلاح النووي، وسط مناقشات بشأن عقد اجتماع ثلاثي محتمل يضم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة «منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك)».

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، هي يادونغ، خلال مؤتمر صحافي، إن بلاده تأمل أن تتعاون الولايات المتحدة معها لضمان دخول ترتيبات خفض الرسوم الجمركية حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن.

وأوضح أن الخطوة ستساعد على توفير بيئة أفضل للتبادل التجاري في المنتجات الزراعية، مشيراً إلى استمرار الاتصالات الوثيقة بين الجانبين بشأن آليات تنفيذ الاتفاق.

وكانت وزارة التجارة الصينية قد أعلنت الأسبوع الماضي استعداد بكين لزيادة مشترياتها من المنتجات الزراعية الأميركية، لكنها ربطت ذلك بتنفيذ الترتيبات المتفق عليها لخفض الرسوم بصورة متبادلة.

وتشمل الترتيبات خفض الرسوم على سلع بقيمة 30 مليار دولار من كل جانب، بما يعادل 60 مليار دولار من المبادلات التجارية بين البلدين.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية في ظل سعي واشنطن إلى تعزيز صادراتها الزراعية إلى السوق الصينية، بينما تحاول بكين الحد من التوترات التجارية وتحسين ظروف التبادل مع أكبر اقتصاد في العالم.

ويأتي الاتفاق ضمن جهود أوسع لتثبيت التهدئة التجارية، بعدما شهدت العلاقات بين البلدين تصعيداً متبادلاً في الرسوم الجمركية خلال عام 2025، قبل التوصل إلى تفاهمات لخفض التوتر خلال قمة «أبيك» التي استضافتها كوريا الجنوبية العام الماضي.

اتصالات دبلوماسية قبل «قمة شنتشن»

في موازاة الملف التجاري، أجرى وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الصيني، وانغ يي، قبيل انعقاد قمة «أبيك» يومي 18 و19 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في مدينة شنتشن الصينية.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الاتصال، الذي جرى بطلب من الجانب الصيني، تناول أهمية إجراء محادثات على مستوى القادة لدفع أهداف مشتركة، من بينها السلام ونزع السلاح النووي.

وأضافت أن الوزيرين اتفقا على أهمية هذه المحادثات، بما في ذلك خلال أي اجتماع ثلاثي محتمل يجمع قادة الولايات المتحدة والصين وروسيا.

وكان مسؤولون من الدول الـ3 قد أشاروا إلى وجود مناقشات بشأن إمكانية عقد لقاء بين ترمب وشي وبوتين على هامش القمة، دون تأكيد نهائي لانعقاده.

وأعرب ترمب، الأحد، عن توقعه لقاء الرئيسين الصيني والروسي لبحث سبل إنهاء الحرب مع إيران.

الملف النووي يعود للواجهة

تأتي مناقشات نزع السلاح النووي بعدما دعت واشنطن الصين إلى الانضمام لترتيبات جديدة للحد من الأسلحة النووية، عقب انتهاء معاهدة ثنائية مع روسيا في فبراير (شباط) الماضي.

وكانت بكين قد رفضت المشاركة في مفاوضات نزع السلاح آنذاك، مبررة موقفها بأن حجم ترسانتها النووية يختلف عن القدرات التي تمتلكها الولايات المتحدة وروسيا.

ولم تؤكد الصين حتى الآن أن ملف الحد من الأسلحة النووية سيكون مدرجاً على جدول أعمال اجتماع ثلاثي محتمل.

ويعكس طرح القضية مجدداً رغبة واشنطن في توسيع نطاق الحوار الاستراتيجي، بحيث لا يقتصر على العلاقات الثنائية مع موسكو، بل يشمل بكين أيضاً.

غير أن التباين بشأن حجم القدرات النووية ومسؤوليات الدول الـ3 قد يجعل التوصل إلى تفاهمات عملية أعقد.

الاستقرار رغم استمرار الخلافات

من جانبه، أكد وانغ يي خلال الاتصال استعداد الصين لتعزيز التواصل والتعاون مع الولايات المتحدة، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية.

وشدد على أهمية التعامل الملائم مع الخلافات والقضايا الحساسة، عادّاً أن الاستقرار الذي تحقق في العلاقات الثنائية جاء بعد جهود صعبة.

وتعكس هذه التصريحات حرص بكين على الحفاظ على قنوات الحوار، رغم استمرار التنافس الاقتصادي والتكنولوجي والخلافات الاستراتيجية بين البلدين.

وبالنسبة إلى الأسواق والشركات، يمثل التنفيذ الفعلي لاتفاق خفض الرسوم اختباراً لقدرة الطرفين على تحويل التفاهمات السياسية إلى إجراءات تجارية ملموسة، خصوصاً في القطاع الزراعي.

أما على المستوى الدبلوماسي، فقد تتيح «قمة شنتشن» فرصة لبحث ملفات أوسع بشأن الأمن الدولي وإدارة الخلافات بين القوى الكبرى.

وبين التهدئة التجارية والحوار الاستراتيجي، تتجه الأنظار إلى لقاءات الأسبوع المقبل، لمعرفة ما إذا كانت واشنطن وبكين ستتمكنان من تحقيق تقدم عملي في تنفيذ الاتفاقات القائمة، مع إبقاء قنوات التواصل مفتوحة بشأن القضايا الأعلى حساسية.