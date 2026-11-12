«سيمنز» ترفع توقعاتها للنمو متوسط الأجل بعد نتائج فصلية فاقت التوقعات

رفعت مجموعة «سيمنز» الألمانية توقعاتها للنمو على المدى المتوسط، بعد إعلان نتائج فصلية فاقت التوقعات، مدعومة بالطلب القوي على القطارات ومراكز البيانات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، الذي عزز الطلبيات على منتجاتها.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة رولاند بوش، الخميس، إنه لا يشعر بالقلق إزاء أي تباطؤ محتمل في وتيرة بناء مراكز البيانات، وذلك بعد أن أثارت المخاوف من تزايد التدقيق السياسي في هذه المشروعات موجة بيع في أسهم شركات التكنولوجيا الأسبوع الماضي.

وأضاف بوش أن حالة الغموض الحالية المحيطة بمؤسس شركة «إنفيديا» ورئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، على خلفية فضيحة تجسس مزعومة، لن تؤثر أيضاً على التعاون بين «إنفيديا»، المتخصصة في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي، و«سيمنز».

وارتفعت أسهم «سيمنز» بنسبة 4.7 في المائة في التعاملات المبكرة في بورصة فرانكفورت، عقب إعلان النتائج.

وأعلنت المجموعة الألمانية، التي تشمل منتجاتها القطارات والمعدات الكهربائية المستخدمة في المصانع والمباني ومراكز البيانات، ارتفاع أرباحها الصناعية بنسبة 22 في المائة إلى 3.89 مليار يورو (4.31 مليار دولار) خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر (أيلول).

وسجلت الأرباح الصناعية بذلك أعلى مستوى في تاريخ الشركة، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 3.71 مليار يورو، وفقاً لمتوسط تقديرات جمعتها الشركة.

كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 11 في المائة إلى 23.68 مليار يورو، متجاوزة التوقعات البالغة 23.39 مليار يورو، في حين قفزت الطلبيات بنسبة 58 في المائة إلى مستوى قياسي بلغ 34.77 مليار يورو.

وجاءت الزيادة الكبيرة في الطلبيات مدفوعة إلى حد كبير بفوز «سيمنز» بعقود كبيرة في قطاع التنقل التابع لها، وفي قطاع البنية التحتية الذكية، الذي يوفر تجهيزات لمراكز البيانات.

وتشمل المنتجات التي توفرها الشركة لمراكز البيانات معدات توزيع الطاقة والتبريد، إلى جانب تقنيات المحاكاة الرقمية للمنشآت.

واستناداً إلى حجم طلبياتها المتراكمة البالغ 143 مليار يورو، بينها 7 مليارات يورو مخصصة لمنتجات مراكز البيانات، فضلاً عن تحسن النشاط في الأسواق الصناعية، تتوقع «سيمنز» حالياً تحقيق نمو سنوي في الإيرادات المقارنة يتراوح بين 7 و11 في المائة على المدى المتوسط، مقارنة بتوقعاتها السابقة التي تراوحت بين 6 و9 في المائة.

وقال بوش للصحافيين: «نرى فرصاً كبيرة أمام أعمالنا، ونشهد اتجاهات نمو قوية وأسواقاً رئيسية تتمتع بمتانة كبيرة».

وأوضحت «سيمنز» أن طلبياتها المرتبطة بمراكز البيانات تضاعفت خلال الربع الأخير.

وأشار بوش إلى وجود توافق واسع في الولايات المتحدة بشأن أهمية مراكز البيانات بالنسبة إلى النمو الاقتصادي، مضيفاً: «مع أخذ هذه العوامل في الاعتبار، لا يوجد ما يدعو إلى القلق، على الأقل خلال العامين المقبلين».

وفي سياق منفصل، كشفت «سيمنز» عن تفاصيل خططها لخفض حصتها في شركة «سيمنز هيلثينيرز»، موضحة أنها ستوزع 34.1 في المائة من حصتها في الشركة على المساهمين، على أساس سهم واحد من «هيلثينيرز» مقابل كل سهمين يمتلكونهما في «سيمنز».