الأسهم الأوروبية تسجل مستوى قياسياً بدعم من الأرباح وتراجع أسعار الطاقةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5340393-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
الأسهم الأوروبية تسجل مستوى قياسياً بدعم من الأرباح وتراجع أسعار الطاقة
رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني في بورصة فرانكفورت (رويترز)
سجلت الأسهم الأوروبية مستوى قياسياً جديداً، الخميس، مواصلةً مكاسبها بدعم من موسم قوي لإعلانات نتائج الشركات خلال الربع الثالث، والانخفاض الأخير في أسعار الطاقة.
وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.3 في المائة بحلول الساعة 08:04 بتوقيت غرينتش، متجاوزاً مستواه القياسي السابق المسجَّل في أغسطس (آب)، وفق «رويترز».
ويجري تداول خام برنت عند نحو 93 دولاراً للبرميل، متراجعاً بشكل ملحوظ عن مستوياته المرتفعة الأخيرة. كما انخفضت أسعار الغاز الأوروبية مع زيادة تدفقات الإمدادات من منطقة الخليج، وتراجع مخاوف المتعاملين من تجدد التصعيد في الصراع.
وتلقَّت الأسهم الأوروبية دعماً إضافياً من قوة نتائج الشركات في الربع الثالث. ووفقاً لـ«دويتشه بنك»، تسارع نمو أرباح الشركات المدرجة على مؤشر «ستوكس 600» من 22 في المائة إلى 28 في المائة، مسجلاً أقوى وتيرة في أربع سنوات.
وارتفع المؤشر الأوروبي الأوسع نطاقاً بأكثر من 12 في المائة منذ بداية العام، فيما لا تزال أسهم قطاع الطاقة صاحبة الوزن الأكبر في مكاسبه، بعدما صعدت بنسبة 36 في المائة، مدفوعةً بمكاسب حققتها في وقت سابق من العام.
وفي الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 11 في المائة منذ بداية العام.
رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد الهندي إلى 7 في المائة، مقارنة بـ6.5 في المائة سابقاً، خلال السنة المالية المنتهية في مارس (آذار).
«الشرق الأوسط» (مومباي)
عوائد السندات الأوروبية تتراجع مع ترقب مسار التضخم والفائدة الأميركيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5340404-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
عوائد السندات الأوروبية تتراجع مع ترقب مسار التضخم والفائدة الأميركية
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
تراجعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو بشكل طفيف، الخميس، مع التقاط المستثمرين أنفاسهم بعد تصاعد المخاوف بشأن التضخم وتوقعات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا في وقت سابق من الأسبوع.
وانخفض عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، الذي يُعد معياراً لأسواق الدين في منطقة اليورو، بمقدار 1.6 نقطة أساس خلال تعاملات اليوم، إلى 3.3077 في المائة. ومع ذلك، ظل العائد متجهاً لتسجيل ارتفاع أسبوعي بنحو 5 نقاط أساس، بعدما تراجع أربعة أسابيع متتالية، وفق «رويترز».
وكانت بيانات التضخم الأميركية، التي جاءت أعلى من المتوقع يوم الثلاثاء، قد دفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى الارتفاع، وعززت رهانات المتعاملين على احتمال لجوء مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى رفع أسعار الفائدة. وانتقلت تداعيات ارتفاع العوائد وزيادة توقعات الفائدة من الولايات المتحدة إلى الأسواق الأوروبية في اليوم نفسه، قبل أن تستقر في الجلسة التالية.
غير أن التداولات في أسواق السندات العالمية اتسمت أيضاً بقدر أكبر من الهدوء يوم الأربعاء، بسبب إغلاق أسواق السندات الأميركية بمناسبة عطلة يوم المحاربين القدامى.
وقال إريك ليم، استراتيجي أسعار الفائدة لدى «كومرتس بنك»، إن نشاط التداولات مرشح للارتفاع مجدداً يوم الخميس مع عودة المستثمرين الأميركيين إلى مكاتبهم، مشيراً إلى أن تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي لا تزال محل متابعة.
وأضاف أنه سيكون من اللافت رصد انعكاس أي تصريحات جديدة تميل إلى التشدد على توقعات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي.
وكان مسؤولون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أشاروا في وقت سابق من الأسبوع إلى إمكانية تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة، محذرين من مخاطر التضخم. كما طرح عضو المجلس كريستوفر والر احتمال رفع الفائدة بمقدار أكبر يبلغ 50 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر (كانون الأول)، رغم أن أسواق المال لا تزال ترجح احتمالاً ضعيفاً لمثل هذه الخطوة.
وفي منطقة اليورو، تتوقع الأسواق أيضاً أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في ديسمبر، إذ تشير تسعيرات الأسواق إلى احتمال يبلغ نحو 80 في المائة لزيادة قدرها 25 نقطة أساس. كما باتت الأسواق تسعّر بالكامل زيادتين في أسعار الفائدة من جانب البنك بحلول منتصف عام 2027.
وفي سوق السندات الألمانية، تراجع عائد السندات لأجل عامين، الأكثر تأثراً بتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 1.4 نقطة أساس إلى 3.1091 في المائة. ومع ذلك، ظل متجهاً لتسجيل ارتفاع أسبوعي يقارب 13 نقطة أساس، بعد تراجعه على مدى الأسابيع الأربعة السابقة.
فرنسا تميل إلى دعم مرشح إسبانيا لرئاسة «المركزي الأوروبي»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5340394-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
فرنسا تميل إلى دعم مرشح إسبانيا لرئاسة «المركزي الأوروبي»
لاغارد لدى وصولها إلى قصر الإليزيه لحضور مأدبة عشاء أقامها الرئيس الفرنسي تكريماً للمشاركين في الدورة التاسعة لمنتدى باريس للسلام في باريس في 10 نوفمبر (أ.ف.ب)
تتجه فرنسا إلى دعم ترشيح الإسباني بابلو هيرنانديز دي كوس لرئاسة البنك المركزي الأوروبي خلفاً لكريستين لاغارد، في تحول قد يمهد لتفاهم أوسع مع ألمانيا بشأن توزيع المناصب القيادية في المؤسسة النقدية الأوروبية، وفقاً لما أوردته صحيفة «فاينانشال تايمز».
ونقلت الصحيفة عن أربعة أشخاص مطلعين على المناقشات أن باريس أبدت استعداداً لمساندة هيرنانديز دي كوس، المدير العام لبنك التسويات الدولية ومحافظ البنك المركزي الإسباني السابق، بما قد يساعد على بناء توافق بين قادة الاتحاد الأوروبي بشأن اختيار الرئيس المقبل للبنك، إلى جانب منصبين آخرين شاغرين في مجلسه التنفيذي خلال العام المقبل.
ويأتي التحرك الفرنسي في وقت يسعى فيه قادة الاتحاد الأوروبي إلى حسم التعيينات الثلاثة في حزمة واحدة، وربما خلال الشهر الحالي، قبل دخول أوروبا مرحلة انتخابية وسياسية حساسة في العام المقبل. ومن المقرر أن تشهد اجتماعات غير رسمية للقادة في دبلن، الجمعة، نقاشات بشأن التوازنات داخل مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي.
مقايضة محتملة بين باريس وبرلين
في المقابل، قد تحصل ألمانيا على منصب كبير الاقتصاديين في البنك، الذي سيصبح شاغراً في مايو (أيار) المقبل مع انتهاء ولاية فيليب لين. ويُعد هذا المنصب الثاني من حيث الأهمية داخل المؤسسة بعد الرئاسة، وكان يُنظر إليه في البداية على أنه أولوية فرنسية.
ويأتي هذا الاحتمال في إطار مساعٍ لتحقيق توازن في توزيع المناصب القيادية، إذ لا يبدو أن ألمانيا وعدداً من دول شمال أوروبا مستعدون لقبول تولي إسباني رئاسة البنك إلى جانب كبير اقتصاديين فرنسي، وفقاً للمصادر التي تحدثت إلى الصحيفة.
ومن بين الأسماء المطروحة لشغل المنصب، الألماني ماركوس برونرماير، أستاذ الاقتصاد في جامعة برينستون وأحد أبرز المتخصصين في الاقتصاد المالي، وتوبياس أدريان، المدير السابق لإدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي.
وفي المقابل، أبدت فرنسا استعداداً للتخلي عن مسعاها للحصول على منصب كبير الاقتصاديين، مقابل شغل منصب العضو التنفيذي المسؤول عن عمليات الأسواق، الذي تشغله حالياً الألمانية إيزابيل شنابل، قبل انتقالها إلى صندوق النقد الدولي في يناير (كانون الثاني).
وتبرز لورانس بون، كبيرة الاقتصاديين السابقة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمسؤولة حالياً عن الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في «سانتاندير» بفرنسا، بوصفها المرشحة الأوفر حظاً لتمثيل باريس في هذا المنصب. كما يرد اسم أغنيس بيناسي كيري، نائبة محافظ بنك فرنسا، ضمن الخيارات الفرنسية، وإن كانت تُعد أكثر ملاءمة لمنصب كبير الاقتصاديين.
المنافسة لم تُحسم بعد
ورغم التقدم المحتمل نحو تفاهم فرنسي ألماني، فإن الاتفاق على المناصب الثلاثة لم يُحسم بعد، بحسب المصادر التي نقلت عنها الصحيفة، التي أشارت إلى أن مسار المفاوضات لا يزال يعتمد بدرجة كبيرة على المحادثات بين باريس وبرلين.
ولا يزال الهولندي كلاس نوت، الرئيس السابق للبنك المركزي الهولندي، منافساً على رئاسة البنك المركزي الأوروبي، كما لا تستبعد المصادر ظهور مرشح ثالث في اللحظات الأخيرة.
وقال مسؤول فرنسي للصحيفة إن كلاً من هيرنانديز دي كوس ونوت يمثل مرشحاً جيداً، مضيفاً أن فرنسا تتوقع الحصول على منصب مناسب داخل المجلس التنفيذي.
وتكتسب المفاوضات أهمية إضافية مع رغبة القادة الأوروبيين في إنجاز التعيينات قبل سلسلة من الانتخابات المهمة العام المقبل، وفي مقدمتها الانتخابات الفرنسية، وسط تقدم قوى اليمين المتطرف، وفي ظل الضغوط التي تواجهها الحكومة الفرنسية بسبب اضطرابات الأسواق المالية وصعوبة التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة.
توازنات سياسية ونقدية
وتخضع تعيينات البنك المركزي الأوروبي عادة لمفاوضات سياسية مكثفة بين دول منطقة اليورو، التي تسعى إلى تحقيق توازن بين اتجاهات السياسة النقدية المتشددة والمرنة، وكذلك بين دول الشمال والجنوب.
ويتكون المجلس التنفيذي للبنك من الرئيس وخمسة أعضاء، ويُعينهم قادة دول منطقة اليورو بعد التشاور مع البرلمان الأوروبي والبنك نفسه. ويتطلب اعتماد المرشح تأييد 16 دولة على الأقل، تمثل مجتمعة 65 في المائة من سكان المنطقة.
وكانت لاغارد قد أعلنت الشهر الماضي أنها ستغادر منصبها في فبراير (شباط) المقبل، مما سرّع التحركات الأوروبية لترتيب خلافة مبكرة وتوزيع المناصب الشاغرة في القيادة التنفيذية.
الأسهم الأوروبية تسجل مستوى قياسياً بدعم من الأرباح وتراجع أسعار الطاقةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5340393-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
الأسهم الأوروبية تسجل مستوى قياسياً بدعم من الأرباح وتراجع أسعار الطاقة
رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني في بورصة فرانكفورت (رويترز)
سجلت الأسهم الأوروبية مستوى قياسياً جديداً، الخميس، مواصلةً مكاسبها بدعم من موسم قوي لإعلانات نتائج الشركات خلال الربع الثالث، والانخفاض الأخير في أسعار الطاقة.
وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.3 في المائة بحلول الساعة 08:04 بتوقيت غرينتش، متجاوزاً مستواه القياسي السابق المسجَّل في أغسطس (آب)، وفق «رويترز».
ويجري تداول خام برنت عند نحو 93 دولاراً للبرميل، متراجعاً بشكل ملحوظ عن مستوياته المرتفعة الأخيرة. كما انخفضت أسعار الغاز الأوروبية مع زيادة تدفقات الإمدادات من منطقة الخليج، وتراجع مخاوف المتعاملين من تجدد التصعيد في الصراع.
وتلقَّت الأسهم الأوروبية دعماً إضافياً من قوة نتائج الشركات في الربع الثالث. ووفقاً لـ«دويتشه بنك»، تسارع نمو أرباح الشركات المدرجة على مؤشر «ستوكس 600» من 22 في المائة إلى 28 في المائة، مسجلاً أقوى وتيرة في أربع سنوات.
وارتفع المؤشر الأوروبي الأوسع نطاقاً بأكثر من 12 في المائة منذ بداية العام، فيما لا تزال أسهم قطاع الطاقة صاحبة الوزن الأكبر في مكاسبه، بعدما صعدت بنسبة 36 في المائة، مدفوعةً بمكاسب حققتها في وقت سابق من العام.
وفي الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 11 في المائة منذ بداية العام.