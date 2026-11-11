الأسهم العالمية ترتفع بدعم رقائق الذكاء الاصطناعي وصعود أسعار النفط

ارتفعت معظم أسواق الأسهم العالمية يوم الأربعاء، مدعومة باستمرار الطلب القوي على رقائق الذكاء الاصطناعي، في أعقاب تراجع الأسهم الأميركية في الجلسة السابقة، بعدما أظهرت بيانات ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة خلال أكتوبر (تشرين الأول) بأكثر من المتوقع. وفي المقابل، سجلت العقود الآجلة للأسهم الأميركية مكاسب محدودة، بينما ارتفعت أسعار النفط.

وفي التعاملات الأوروبية المبكرة، صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 1 في المائة إلى 26621.01 نقطة، بعدما أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي تراجع التضخم إلى 2.8 في المائة خلال أكتوبر على أساس سنوي. كما ارتفع مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.6 في المائة إلى 8331.94 نقطة، وزاد مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.7 في المائة إلى 10825.97 نقطة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة، بينما صعدت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة.

وفي آسيا، تصدرت تايوان مكاسب الأسواق الإقليمية، مع ارتفاع مؤشر «تايكس» الرئيسي بنسبة 3.6 في المائة. وصعد سهم شركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات» (تي إس إم سي) بنسبة 3.1 في المائة، بعدما أعلنت الشركة، المتخصصة في تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي، ارتفاع إيراداتها خلال أكتوبر إلى نحو ستة أمثال مستواها قبل عام، في مؤشر على استمرار قوة الطلب على هذه الرقائق.

وكان مجلس إدارة الشركة قد وافق أيضاً على استثمارات تصل قيمتها إلى مليار دولار في شركتي «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي»، وفقاً لبيان صادر عنها يوم الثلاثاء.

وفي اليابان، ارتفع مؤشر «نيكي 225» بنسبة 1.3 في المائة إلى 61248.59 نقطة. وقلص سهم مجموعة «سوفت بنك» خسائره ليغلق منخفضاً بنسبة 0.4 في المائة، بعدما أعلنت المجموعة الاستثمارية، عقب إغلاق الأسواق يوم الثلاثاء، تسجيل خسارة صافية فصلية بلغت 1.1 تريليون ين (7 مليارات دولار).

كما صعد مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 2.4 في المائة إلى 5365.75 نقطة، مدعوماً بارتفاع سهم «سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 3.4 في المائة، وقفزة سهم «إس كيه هاينكس» بنسبة 5.4 في المائة.

وفي هونغ كونغ، تراجع مؤشر «هانغ سنغ» بنسبة 1.1 في المائة إلى 24296.22 نقطة، بينما ارتد مؤشر «شنغهاي» المركب صعوداً بنسبة 0.5 في المائة إلى 3680.64 نقطة.

وبدأ يوم الأربعاء أكبر مهرجان للتسوق الإلكتروني في الصين، المعروف باسم «يوم العزاب»، وسط ترقب بيانات المبيعات التي ستوفر مؤشراً على قوة الطلب الاستهلاكي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وفي أستراليا، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200» بنسبة 0.3 في المائة إلى 9153.20 نقطة، بينما صعد مؤشر «سينسكس» الهندي بنسبة 0.9 في المائة، مسجلاً أعلى مستوياته في ستة أشهر.

وفي «وول ستريت»، تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.4 في المائة يوم الثلاثاء، ليتخلى عن جزء من مكاسبه القوية التي حققها في الجلسة السابقة. كما انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.3 في المائة، وهبط مؤشر «ناسداك» المجمع بنسبة 0.7 في المائة.

وزادت ضغوط سوق السندات على الأسهم عقب صدور بيانات التضخم المخيبة للآمال، التي أظهرت ارتفاع أسعار المواد الغذائية والكهرباء وغيرها من تكاليف المعيشة في أكتوبر بأكثر مما توقعه الاقتصاديون. وقد تدفع هذه البيانات مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي خلال اجتماعه المقبل في ديسمبر (كانون الأول).

وأشار أحد مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» إلى احتمال أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في ديسمبر بمقدار يعادل مثلي الزيادة المعتادة، في ضوء استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة على مدى سنوات.

وقفز العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى 4.99 في المائة، مقارنة بـ4.88 في المائة في نهاية تعاملات يوم الاثنين. ويُعد هذا التحرك ملحوظاً في سوق السندات، نظراً إلى أن عائد هذه السندات يسهم في تحديد أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري وغيرها من القروض المقدمة للأسر والشركات الأميركية.

وجاء ارتفاع العوائد يوم الثلاثاء رغم تراجع أسعار النفط مجدداً، إذ انخفض سعر خام برنت بنسبة 1.2 في المائة إلى 91.49 دولار للبرميل. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد قال في وقت متأخر يوم الاثنين إن الحرب في إيران، التي دفعت أسعار النفط إلى مستويات أعلى بكثير، «انتهت فعلياً من الناحية العسكرية».

وكان سهم شركة «إنفيديا» أكبر عامل ضغط على مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، بعدما تراجع بنسبة 5.5 في المائة. وتتعرض الشركة المصممة لرقائق الذكاء الاصطناعي لضغوط منذ إعلان مجلس إدارتها فتح تحقيق بشأن رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، عقب تقارير عن علاقة له مع شخص يُشتبه في أنه عميل صيني. وقال ترمب إن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) يحقق في القضية، بينما أقر هوانغ بالعلاقة وقدم اعتذاراً عنها.

وأثارت التقلبات الأخيرة في أسهم الشركات المرتبطة بصناعة الذكاء الاصطناعي تساؤلات بشأن احتمال تأجيل شركة «أنثروبيك»، المطورة لروبوت المحادثة «كلود»، طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي.

لكن الشركة أفادت، في إفصاح قدمته إلى الجهات التنظيمية الأميركية يوم الثلاثاء، بأنها تستهدف تقييماً بنحو 1.3 تريليون دولار، وهو ما سيضعها بين الشركات الأعلى قيمة في «وول ستريت»، متجاوزة القيمة السوقية لشركات كبرى مثل «وول مارت» و«جي بي مورغان تشيس» و«إكسون موبيل» و«كوكاكولا».

ومن المقرر أن تُغلق سوق السندات الأميركية يوم الأربعاء بمناسبة يوم المحاربين القدامى، فيما تظل أسواق الأسهم مفتوحة.

وفي أسواق السلع والعملات يوم الأربعاء، ارتفع سعر خام برنت، المعيار العالمي للنفط، بنسبة 0.2 في المائة إلى 91.71 دولار للبرميل، كما صعد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.1 في المائة إلى 86.12 دولار للبرميل.

وارتفع الدولار إلى 158.88 ين، مقارنة بـ158.70 ين، فيما تراجع اليورو إلى 1.1150 دولار، مقابل 1.1171 دولار.