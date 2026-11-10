«أنثروبيك» تستهدف جمع 64.4 مليار دولار عبر طرح أولي بتقييم يتجاوز التريليون

تستعد شركة «أنثروبيك» لجمع ما يصل إلى 64.4 مليار دولار من خلال طرح عام أولي لأسهمها، بالتزامن مع التحضير لإطلاق حملتها التسويقية للطرح، وفقاً لإفصاح تنظيمي صدر يوم الثلاثاء، في خطوة تشكل اختباراً بارزاً لمدى تفوق ثقة «وول ستريت» بطفرة الذكاء الاصطناعي على المخاوف المتعلقة بالمخاطر التي تواجه القطاع.

وتستهدف الشركة تقييماً يصل إلى 1.02 تريليون دولار، وفق حسابات «رويترز»، استناداً إلى عدد الأسهم القائمة الوارد في الإفصاح.

وكانت الوكالة قد كشفت، يوم الثلاثاء، عن أن «أنثروبيك» وبعض مستثمريها يعتزمون بيع أسهم ضمن نطاق سعري استرشادي يتراوح بين 70 و78 دولاراً للسهم.

وتُطلق الشركة جولة ترويجية للطرح، الذي يُتوقع أن يشكل محطة تاريخية في سوق الأسهم، وأن يرسم معياراً لقطاع الذكاء الاصطناعي، بعد سنوات من التفاؤل الذي أسهم في تدفق استثمارات ضخمة إلى شركات هذا المجال.

وستجمع «أنثروبيك» أيضاً 26 مليار دولار عبر صفقة اكتتاب خاص منفصلة، بمشاركة مستثمرين رئيسيين من بينهم «غوغل» التابعة لمجموعة «ألفابت»، و«إنفيديا»، و«أدفانسد مايكرو ديفايسز» (إيه إم دي)، وفقاً لما أوردته «رويترز».

ومع احتساب استثمارات الجهات المشاركة في الاكتتاب، التي تضم أيضاً «برودكوم» و«ميكرون تكنولوجي» و«مايكروسوفت» و«تي إس إم سي»، قد تصل الحصيلة الإجمالية لطرح «أنثروبيك» إلى 90.4 مليار دولار.

وأفصحت الشركة عن أن صندوقاً خيرياً موصى بالتبرع له، أسسه ريد هاستينغز، أبدى اهتماماً بشراء أسهم من الفئة «أ» بسعر الطرح العام الأولي، بقيمة تصل إلى 300 مليون دولار.

وحسب رسائل إلكترونية اطلعت عليها «رويترز»، جرى تداول تفاصيل الصفقة الضخمة لفترة وجيزة بين بنوك استثمارية، قبل سحبها في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وقد حمل النصف الثاني من العام مؤشرات على إعادة تقييم طفرة الذكاء الاصطناعي، مع تزايد تساؤلات المستثمرين بشأن قدرة العوائد على تبرير الإنفاق الهائل وتكاليف الديون المتصاعدة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.

كما تتزايد المخاوف بشأن استدامة دورة الاستثمار في القطاع، في ضوء التساؤلات حول ترتيبات التمويل الدائري، واحتمالات زيادة الطاقة الاستيعابية للبنية التحتية عن الحاجة، والسرعة التي تستطيع بها الشركات تحويل استثماراتها في الذكاء الاصطناعي إلى إيرادات.

وسجل مؤشر «ناسداك»، الذي تهيمن عليه أسهم التكنولوجيا، يوم الخميس، أكبر تراجع يومي له منذ 19 شهراً، ما محا تريليونات الدولارات من القيمة السوقية، وسط مخاوف من تشديد التدقيق على قطاع الذكاء الاصطناعي، ولا سيما مشاريع بناء مراكز البيانات، عقب المكاسب الكبيرة التي حققها الديمقراطيون في انتخابات التجديد النصفي الأميركية.

ومن شأن زيادة الرقابة وظهور عقبات تنظيمية محتملة أن يعقدا خطط التوسع في البنية التحتية التي تقوم عليها طفرة الذكاء الاصطناعي.

غير أن نمو «أنثروبيك» لم يتأثر حتى الآن بهذه المخاوف، مدفوعاً بالطلب المتزايد على منتجاتها، ولا سيما نماذج «كلود» التي حققت انتشاراً واسعاً.

وتحدثت الشركة في إفصاحها عن رؤيتها الرامية إلى «إطلاق عصر من المعجزات»، لكنها حذرت في الوقت نفسه من مخاطر وجودية تهدد البشرية، في انعكاس للإمكانات الاستثنائية وحالة عدم اليقين العميقة اللتَين تشكلان جوهر طفرة الذكاء الاصطناعي.

وكان مستثمرون محتملون في الطرح المرتقب لـ«أنثروبيك» قد ضغطوا باتجاه اعتماد تقييم أكثر جاذبية قبل الالتزام بالاكتتاب، إذ رأى بعضهم أن التقييم البالغ 1.5 تريليون دولار، الذي جرى تداوله مؤخراً، يقع عند الحد الأعلى للتوقعات، وفقاً لما أوردته «رويترز».

النمو ينطوي على مخاطر

تقلّصت خسائر «أنثروبيك» الصافية خلال الربع الثالث، فيما قفزت إيراداتها بنسبة 47 في المائة مقارنة بالربع السابق، لتصل إلى 16.96 مليار دولار، رغم تباطؤ وتيرة نموها، بعدما سجلت زيادة بنسبة 144 في المائة خلال الربع السابق.

وعزت الشركة هذا النمو السريع إلى الانتشار المتزايد لنموذج «كلود»، بما في ذلك المنتجات المتخصصة التي تستهدف قطاعات مثل الرعاية الصحية والخدمات المالية والخدمات القانونية. وقالت إن استخدامها لأنظمة الذكاء الاصطناعي أسهم بالفعل في تسريع أنشطة البحث والتطوير لديها.

ورصدت نشرة الاكتتاب مجموعة من المخاطر التي تواجه الشركة وتقنيات الذكاء الاصطناعي عموماً، محذرة من أن المنافسين قد يحققون تقدماً عليها من خلال تطوير نماذج بوتيرة أسرع، وأن تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يتجاوز قدرة «أنثروبيك» على وضع تدابير كافية للسلامة والأمن.

كما أقرت الشركة بأن نماذجها تصرفت في السابق، وقد تتصرف مستقبلاً، بطرق غير مقصودة أو غير متوافقة مع الأهداف المحددة، أو بصورة مستقلة.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تتزايد فيه الحوادث المرتبطة بوكلاء الذكاء الاصطناعي «الخارجين عن السيطرة»، الذين تمكنوا من الخروج من بيئات التشغيل المعزولة واختراق أنظمة شركات خاصة، إلى جانب المخاوف من إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتطورة على نحو متزايد من قبل القراصنة لاختراق الشبكات المحمية.

وتترتب على طموحات «أنثروبيك» أيضاً تكاليف ضخمة للبنية التحتية. وأفصحت الشركة عن أن إجمالي التزامات الإنفاق لديها يبلغ نحو 900.9 مليار دولار، بموجب تعهدات الشراء واتفاقيات الإيجار القائمة حتى 30 سبتمبر (أيلول) وما بعده.

وكانت الشركة قد أشارت إلى ارتباطها بالتزامات لتوفير قدرات حوسبة تقارب 900 مليار دولار مع شركاء، من بينهم «أمازون» و«غوغل» التابعة لمجموعة «ألفابت»، ما يبرز مدى اعتماد نموها السريع على تأمين قدرات حوسبة هائلة في المستقبل، يعتمد تمويل جزء منها على جهات خارجة عن سيطرة الشركة.

ويأتي تحرك «أنثروبيك» نحو الإدراج بعد أن جمعت شركة «سبايس إكس»، التابعة لإيلون ماسك، 75 مليار دولار في يونيو (حزيران) من خلال أكبر طرح عام أولي في العالم، عند تقييم يقارب 1.75 تريليون دولار، من دون احتساب الأسهم الإضافية التي اشتراها متعهدو التغطية بموجب خيار التخصيص الإضافي المعروف باسم «غرين شو».

وكان آخر تقييم لشركة «أنثروبيك»، التي تخوض منافسة محتدمة مع شركة «أوبن إيه آي» على الحصة السوقية، قد بلغ 965 مليار دولار في جولة تمويل خاصة. ومن أبرز مستثمريها «ألتايمتر كابيتال» و«دراجونير» و«غرينوكس» و«سيكويا كابيتال».

وتأسّست «أنثروبيك» عام 2021 على يد مجموعة من الباحثين الذين غادروا شركة «أوبن إيه آي»، إثر خلافات بشأن الحوكمة وسلامة الذكاء الاصطناعي، ويقودها رئيسها التنفيذي داريو أمودي.

ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في بورصة «ناسداك» تحت الرمز «إي إن تي» بعد إتمام الطرح، لتصبح واحدة من الشركات الكبرى القليلة التي تدرج أسهمها في الأسواق خلال الخريف الحالي، في وقت تؤثر فيه تكاليف الاقتراض المرتفعة والاضطرابات الجيوسياسية وصعود عوائد السندات على سوق الاكتتابات العامة الأولية.

ويتولى «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي» قيادة تحالف البنوك الاستثمارية المتعهدة بتغطية الطرح.