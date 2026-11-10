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الاقتصاد

«أنثروبيك» تستهدف جمع 64.4 مليار دولار عبر طرح أولي بتقييم يتجاوز التريليون

في اختبار لثقة «وول ستريت» بطفرة الذكاء الاصطناعي

شعار «أنثروبيك» خلال قمة «دريم فورس 2026» للتكنولوجيا في سان فرانسيسكو (رويترز)
شعار «أنثروبيك» خلال قمة «دريم فورس 2026» للتكنولوجيا في سان فرانسيسكو (رويترز)
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«أنثروبيك» تستهدف جمع 64.4 مليار دولار عبر طرح أولي بتقييم يتجاوز التريليون

شعار «أنثروبيك» خلال قمة «دريم فورس 2026» للتكنولوجيا في سان فرانسيسكو (رويترز)
شعار «أنثروبيك» خلال قمة «دريم فورس 2026» للتكنولوجيا في سان فرانسيسكو (رويترز)

تستعد شركة «أنثروبيك» لجمع ما يصل إلى 64.4 مليار دولار من خلال طرح عام أولي لأسهمها، بالتزامن مع التحضير لإطلاق حملتها التسويقية للطرح، وفقاً لإفصاح تنظيمي صدر يوم الثلاثاء، في خطوة تشكل اختباراً بارزاً لمدى تفوق ثقة «وول ستريت» بطفرة الذكاء الاصطناعي على المخاوف المتعلقة بالمخاطر التي تواجه القطاع.

وتستهدف الشركة تقييماً يصل إلى 1.02 تريليون دولار، وفق حسابات «رويترز»، استناداً إلى عدد الأسهم القائمة الوارد في الإفصاح.

وكانت الوكالة قد كشفت، يوم الثلاثاء، عن أن «أنثروبيك» وبعض مستثمريها يعتزمون بيع أسهم ضمن نطاق سعري استرشادي يتراوح بين 70 و78 دولاراً للسهم.

وتُطلق الشركة جولة ترويجية للطرح، الذي يُتوقع أن يشكل محطة تاريخية في سوق الأسهم، وأن يرسم معياراً لقطاع الذكاء الاصطناعي، بعد سنوات من التفاؤل الذي أسهم في تدفق استثمارات ضخمة إلى شركات هذا المجال.

وستجمع «أنثروبيك» أيضاً 26 مليار دولار عبر صفقة اكتتاب خاص منفصلة، بمشاركة مستثمرين رئيسيين من بينهم «غوغل» التابعة لمجموعة «ألفابت»، و«إنفيديا»، و«أدفانسد مايكرو ديفايسز» (إيه إم دي)، وفقاً لما أوردته «رويترز».

ومع احتساب استثمارات الجهات المشاركة في الاكتتاب، التي تضم أيضاً «برودكوم» و«ميكرون تكنولوجي» و«مايكروسوفت» و«تي إس إم سي»، قد تصل الحصيلة الإجمالية لطرح «أنثروبيك» إلى 90.4 مليار دولار.

وأفصحت الشركة عن أن صندوقاً خيرياً موصى بالتبرع له، أسسه ريد هاستينغز، أبدى اهتماماً بشراء أسهم من الفئة «أ» بسعر الطرح العام الأولي، بقيمة تصل إلى 300 مليون دولار.

وحسب رسائل إلكترونية اطلعت عليها «رويترز»، جرى تداول تفاصيل الصفقة الضخمة لفترة وجيزة بين بنوك استثمارية، قبل سحبها في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وقد حمل النصف الثاني من العام مؤشرات على إعادة تقييم طفرة الذكاء الاصطناعي، مع تزايد تساؤلات المستثمرين بشأن قدرة العوائد على تبرير الإنفاق الهائل وتكاليف الديون المتصاعدة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.

كما تتزايد المخاوف بشأن استدامة دورة الاستثمار في القطاع، في ضوء التساؤلات حول ترتيبات التمويل الدائري، واحتمالات زيادة الطاقة الاستيعابية للبنية التحتية عن الحاجة، والسرعة التي تستطيع بها الشركات تحويل استثماراتها في الذكاء الاصطناعي إلى إيرادات.

وسجل مؤشر «ناسداك»، الذي تهيمن عليه أسهم التكنولوجيا، يوم الخميس، أكبر تراجع يومي له منذ 19 شهراً، ما محا تريليونات الدولارات من القيمة السوقية، وسط مخاوف من تشديد التدقيق على قطاع الذكاء الاصطناعي، ولا سيما مشاريع بناء مراكز البيانات، عقب المكاسب الكبيرة التي حققها الديمقراطيون في انتخابات التجديد النصفي الأميركية.

ومن شأن زيادة الرقابة وظهور عقبات تنظيمية محتملة أن يعقدا خطط التوسع في البنية التحتية التي تقوم عليها طفرة الذكاء الاصطناعي.

غير أن نمو «أنثروبيك» لم يتأثر حتى الآن بهذه المخاوف، مدفوعاً بالطلب المتزايد على منتجاتها، ولا سيما نماذج «كلود» التي حققت انتشاراً واسعاً.

وتحدثت الشركة في إفصاحها عن رؤيتها الرامية إلى «إطلاق عصر من المعجزات»، لكنها حذرت في الوقت نفسه من مخاطر وجودية تهدد البشرية، في انعكاس للإمكانات الاستثنائية وحالة عدم اليقين العميقة اللتَين تشكلان جوهر طفرة الذكاء الاصطناعي.

وكان مستثمرون محتملون في الطرح المرتقب لـ«أنثروبيك» قد ضغطوا باتجاه اعتماد تقييم أكثر جاذبية قبل الالتزام بالاكتتاب، إذ رأى بعضهم أن التقييم البالغ 1.5 تريليون دولار، الذي جرى تداوله مؤخراً، يقع عند الحد الأعلى للتوقعات، وفقاً لما أوردته «رويترز».

النمو ينطوي على مخاطر

تقلّصت خسائر «أنثروبيك» الصافية خلال الربع الثالث، فيما قفزت إيراداتها بنسبة 47 في المائة مقارنة بالربع السابق، لتصل إلى 16.96 مليار دولار، رغم تباطؤ وتيرة نموها، بعدما سجلت زيادة بنسبة 144 في المائة خلال الربع السابق.

وعزت الشركة هذا النمو السريع إلى الانتشار المتزايد لنموذج «كلود»، بما في ذلك المنتجات المتخصصة التي تستهدف قطاعات مثل الرعاية الصحية والخدمات المالية والخدمات القانونية. وقالت إن استخدامها لأنظمة الذكاء الاصطناعي أسهم بالفعل في تسريع أنشطة البحث والتطوير لديها.

ورصدت نشرة الاكتتاب مجموعة من المخاطر التي تواجه الشركة وتقنيات الذكاء الاصطناعي عموماً، محذرة من أن المنافسين قد يحققون تقدماً عليها من خلال تطوير نماذج بوتيرة أسرع، وأن تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يتجاوز قدرة «أنثروبيك» على وضع تدابير كافية للسلامة والأمن.

كما أقرت الشركة بأن نماذجها تصرفت في السابق، وقد تتصرف مستقبلاً، بطرق غير مقصودة أو غير متوافقة مع الأهداف المحددة، أو بصورة مستقلة.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تتزايد فيه الحوادث المرتبطة بوكلاء الذكاء الاصطناعي «الخارجين عن السيطرة»، الذين تمكنوا من الخروج من بيئات التشغيل المعزولة واختراق أنظمة شركات خاصة، إلى جانب المخاوف من إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتطورة على نحو متزايد من قبل القراصنة لاختراق الشبكات المحمية.

وتترتب على طموحات «أنثروبيك» أيضاً تكاليف ضخمة للبنية التحتية. وأفصحت الشركة عن أن إجمالي التزامات الإنفاق لديها يبلغ نحو 900.9 مليار دولار، بموجب تعهدات الشراء واتفاقيات الإيجار القائمة حتى 30 سبتمبر (أيلول) وما بعده.

وكانت الشركة قد أشارت إلى ارتباطها بالتزامات لتوفير قدرات حوسبة تقارب 900 مليار دولار مع شركاء، من بينهم «أمازون» و«غوغل» التابعة لمجموعة «ألفابت»، ما يبرز مدى اعتماد نموها السريع على تأمين قدرات حوسبة هائلة في المستقبل، يعتمد تمويل جزء منها على جهات خارجة عن سيطرة الشركة.

ويأتي تحرك «أنثروبيك» نحو الإدراج بعد أن جمعت شركة «سبايس إكس»، التابعة لإيلون ماسك، 75 مليار دولار في يونيو (حزيران) من خلال أكبر طرح عام أولي في العالم، عند تقييم يقارب 1.75 تريليون دولار، من دون احتساب الأسهم الإضافية التي اشتراها متعهدو التغطية بموجب خيار التخصيص الإضافي المعروف باسم «غرين شو».

وكان آخر تقييم لشركة «أنثروبيك»، التي تخوض منافسة محتدمة مع شركة «أوبن إيه آي» على الحصة السوقية، قد بلغ 965 مليار دولار في جولة تمويل خاصة. ومن أبرز مستثمريها «ألتايمتر كابيتال» و«دراجونير» و«غرينوكس» و«سيكويا كابيتال».

وتأسّست «أنثروبيك» عام 2021 على يد مجموعة من الباحثين الذين غادروا شركة «أوبن إيه آي»، إثر خلافات بشأن الحوكمة وسلامة الذكاء الاصطناعي، ويقودها رئيسها التنفيذي داريو أمودي.

ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في بورصة «ناسداك» تحت الرمز «إي إن تي» بعد إتمام الطرح، لتصبح واحدة من الشركات الكبرى القليلة التي تدرج أسهمها في الأسواق خلال الخريف الحالي، في وقت تؤثر فيه تكاليف الاقتراض المرتفعة والاضطرابات الجيوسياسية وصعود عوائد السندات على سوق الاكتتابات العامة الأولية.

ويتولى «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي» قيادة تحالف البنوك الاستثمارية المتعهدة بتغطية الطرح.

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اتفاق لبنان وصندوق النقد يُطبخ على طاولة حكومية... والمصارف والمودعون غائبون

خلال اجتماع وفد صندوق النقد الدولي مع المسؤولين في لبنان بمقر وزارة المالية اللبنانية (وزارة المالية)
خلال اجتماع وفد صندوق النقد الدولي مع المسؤولين في لبنان بمقر وزارة المالية اللبنانية (وزارة المالية)
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اتفاق لبنان وصندوق النقد يُطبخ على طاولة حكومية... والمصارف والمودعون غائبون

خلال اجتماع وفد صندوق النقد الدولي مع المسؤولين في لبنان بمقر وزارة المالية اللبنانية (وزارة المالية)
خلال اجتماع وفد صندوق النقد الدولي مع المسؤولين في لبنان بمقر وزارة المالية اللبنانية (وزارة المالية)

يقترب لبنان من تجديد تفاهمه الأولي مع صندوق النقد الدولي، بعد نحو أربع سنوات على الاتفاق الذي لم يتحول إلى برنامج نهائي، في محاولة جديدة لوضع الأزمة المصرفية على مسار المعالجة واستعادة الانتظام المالي. غير أن الجولة الراهنة من المفاوضات في بيروت تطرح مفارقة لافتة؛ إذ يجري البحث في مصير نحو 80 مليار دولار من الودائع والتوظيفات المصرفية، وتحديد المسؤوليات عن الخسائر، في غياب ممثلين للمصارف والمودعين، وهما الطرفان الأكثر تأثراً بالحلول المطروحة. وبينما تعوّل الحكومة على إنجاز اتفاق أولي مع البعثة بنهاية الأسبوع، يبقى الانتقال إلى برنامج نهائي مرتبطاً بإقرار قانون «الفجوة المالية»، واستكمال الإصلاحات التشريعية، وسط خلافات لم تُحسم بشأن ترتيب تحمّل الخسائر وحصة الدولة منها.

وانطلقت الجولة الجديدة من المفاوضات في بيروت، الثلاثاء، باجتماع جمع بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة أرنستو راميريز ريغو، بالجانب اللبناني الذي ضم الفريق الوزاري المعني وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، إلى جانب ممثلين عن رئاستَي الجمهورية والحكومة وخبراء ومستشارين. وتأتي هذه الجولة وسط ترجيحات بالتوصل إلى اتفاق أولي على مستوى الموظفين بنهاية الأسبوع، بما يجدد التفاهم الذي أبرمته حكومة نجيب ميقاتي مع الصندوق في ربيع 2022، ولم يستكمل طريقه إلى برنامج تمويلي نهائي.

ولا يعني تجديد التفاهم تجاوز العقبات التي حالت دون الانتقال إلى اتفاق نهائي، إذ لا يزال ذلك مشروطاً باستكمال الإصلاحات التشريعية المطلوبة، وفي مقدمتها إقرار مشروع قانون استعادة الانتظام المالي واسترداد الودائع، المعروف بقانون «الفجوة المالية»، لينضم إلى قانون تعديل السرية المصرفية وقانون إصلاح القطاع المصرفي. كما يتطلب إحراز تقدم في حسم الخلافات المتعلقة بترتيب تحمّل الخسائر والمسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.

خلال اجتماع وفد صندوق النقد الدولي مع المسؤولين في لبنان بمقر وزارة المالية اللبنانية (وزارة المالية)

ووفق رصد «الشرق الأوسط»، فإن الانطلاقة الإيجابية للمباحثات، لم تخل من إشارات مبهمة تكمن في عدم مشاركة ممثلين لطرفين أساسيين في الاجتماعات، أي المصارف والمودعين بوصفهما الأكثر تأثراً في حصيلة اعتماد المقاربات المطروحة لمعالجة الحقوق العالقة ضمن رباعي الأزمة إلى جانب الدولة والبنك المركزي ونواتها الصلبة، وذلك لبتّ مصير نحو 80 مليار دولار، التي تمثل بالرقم ذاته تقريباً كتلة توظيفات البنوك لدى مصرف لبنان، وإجمالي مدخرات المودعين.

وحسب مسؤول معني تحدث إلى «الشرق الأوسط»، يُتوقع أن يلقي غياب الطرفين بظلاله على المناقشات المقبلة لمشروع قانون «الفجوة المالية» في اللجان النيابية، ولا سيما لجنة المال والموازنة، بما قد يؤخر إقراره. وتبرز في هذا السياق مواقف حازمة لكتل نيابية وازنة ونواب، تتمسك بتحميل الدولة المسؤولية الأساسية عن رد الأموال التي سُحبت من مصرف لبنان، وبإعطاء الأولوية لإعادة رسملته، قبل اتخاذ أي تدابير لتوزيع الخسائر على المصرف المركزي والمصارف والمودعين.

وقد عُقدت الجلسة الأولى من المفاوضات مع بعثة الصندوق برئاسة راميريز في وزارة المال، الثلاثاء، وترأس الجانب اللبناني وزير المالية، ياسين جابر، بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، وممثلين لرئاستَي الجمهورية والحكومة، إضافة إلى فريق الخبراء والمستشارين، لتتواصل لاحقاً في مقر إقامة الفريق الدولي في فندق فينيسيا، وسط بيروت.

وفي الإيجاز الأولي، عقب الاجتماع، تحدث جابر عن «التوصّل خلال الأسبوع الحالي، إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق، بما يضع معالجة الأزمة المصرفية على مسار التنفيذ»، منوها إلى أن الحكومة الحالية «لم تتسبّب بالأزمة المصرفية، لكنها تعمل بكل جهدها لإيجاد حلّ لها»، ومشدّداً على أنّ «لبنان في حاجة ماسّة إلى إنهاء هذه الأزمة، واستعادة قطاع مصرفي فاعل يوفّر التمويل والقروض، ويسهم في تحريك الاقتصاد الوطني، إذ لا يمكن للبلاد الاستمرار في الاعتماد على الاقتصاد النقدي».

وفي إشارة لافتة، أكد جابر وجود اتفاق على تطبيق المبادئ والمعايير الدولية المتعلقة بتراتبية تحمّل الخسائر، بحيث «تتحمّل الدولة ومصرف لبنان الخسائر أولاً، يليهما القطاع المصرفي، ويكون المودع آخر من يتحمّلها»، موضحاً أن إقرار قانون الفجوة المالية يشكّل المدخل لبدء معالجة «الأزمة المصرفية»، وعقد اتفاق برنامج مع الصندوق، ومؤكداً «وجود تنسيق وثيق بين الحكومة ومصرف لبنان لتوحيد الموقف، سواء في المفاوضات مع الصندوق، أو في مناقشة مشروع القانون الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب».

كما لفت إعلان وزير المال إلى أن «الدولة ستتحمّل ما تسمح به قدرتها، مع ضرورة مراعاة استدامة الدين العام، والأخذ في الاعتبار ملف حملة سندات (اليوروبوندز) الذي يتعيّن عليها معالجته أيضاً». وأكد «التفاهم على مسؤولية مصرف لبنان في إدارة ملف معالجة الأزمة المصرفية، وضرورة دعمه لتمكينه من النجاح في هذه المهمة»، قائلاً: «لا خلاف أساسياً، بل حسابات تُجرى لتحديد قدرة كل طرف على التحمّل».

وبالنسبة إلى الخطوات العملية التي يمكن أن يتوقّعها المودعون، أوضح أنّ «المسار يبدأ بإقرار القانون، ثم إصلاح القطاع المصرفي وتنفيذ البرنامج الذي يُتّفق عليه لتسديد أموال المودعين». وأشار إلى أنّ «مصرف لبنان يقوم بما يستطيع ضمن الإمكانات المتاحة»، لافتاً إلى زيادة المبالغ المسدّدة للمودعين أخيراً، ونعرف «أنّ كل مودع يطمح إلى استعادة أمواله كاملة، لكننا أمام أزمة مضى عليها سبع سنوات من دون حلّ».

وفيما يتعلق بالمهلة المتوقّعة لإقرار قانون الفجوة المالية، أشار جابر إلى أنّ «لجنة المال والموازنة تواصل دراسة الموازنة، على أن يتركّز الجهد بعد الانتهاء منها على دراسة مشروع القانون». معرباً عن أمله في إنجازه في أسرع وقت ممكن، لا يتجاوز شهر مارس (آذار) المقبل، مع تأكيده أنّ الأمر يعود في النهاية إلى مجلس النواب.

وفيما حرص البنك المركزي في بيان رسمي، على تأكيد أنّه «لن يصدر، طوال فترة هذه المشاورات، أي بيانات أو تصريحات أو إحاطات إعلامية، ولن يقدّم لأي وسيلة إعلامية أي معلومات عن سير المشاورات أو مضمونها»، أكد الوزير أنّ سعر صرف الليرة مستقر، والسياسة المتّبعة تقوم على حُسن إدارة السيولة، لمنع المضاربة على الدولار والتلاعب بالعملة. والدولة تسدّد المستحقات في مواعيدها وبكاملها، ولن نسمح باستغلال السيولة للمضاربة وضرب الاقتصاد اللبناني كما حصل في الماضي.

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الاقتصاد

«كوب31»: تركيا تدفع نحو «عصر الكهرباء»... وإردوغان يحتفي بالنفط

مندوب برازيلي يصل إلى مؤتمر الأمم المتحدة السنوي للمناخ «كوب 31» في يومه الافتتاحي بمدينة أنطاليا التركية 9 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
مندوب برازيلي يصل إلى مؤتمر الأمم المتحدة السنوي للمناخ «كوب 31» في يومه الافتتاحي بمدينة أنطاليا التركية 9 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
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«كوب31»: تركيا تدفع نحو «عصر الكهرباء»... وإردوغان يحتفي بالنفط

مندوب برازيلي يصل إلى مؤتمر الأمم المتحدة السنوي للمناخ «كوب 31» في يومه الافتتاحي بمدينة أنطاليا التركية 9 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
مندوب برازيلي يصل إلى مؤتمر الأمم المتحدة السنوي للمناخ «كوب 31» في يومه الافتتاحي بمدينة أنطاليا التركية 9 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

تسعى تركيا، الدولة المستضيفة لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31»، إلى إدراج هدف زيادة حصة الكهرباء في إجمالي استهلاك الطاقة العالمي ضمن الاتفاق الختامي للمؤتمر، في وقت تثير فيه المبادرة خلافاً بشأن ضرورة ربط التحول الكهربائي بمصادر الطاقة النظيفة، بينما احتفى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان باكتشاف حقول نفطية جديدة في بلاده.

ووفقاً لوكالة «رويترز»، تدفع تركيا، التي تقود المفاوضات في القمة إلى جانب أستراليا، نحو تعهد طوعي يهدف إلى رفع حصة الكهرباء من إجمالي الطلب العالمي على الطاقة من نحو 20 في المائة حالياً إلى 35 في المائة بحلول عام 2035. وتسعى أنقرة إلى إدراج هذا المستهدف ضمن المخرجات الرسمية للمؤتمر، وفقاً لشخص مطلع على المسألة.

وقال مراد كوروم، رئيس «كوب 31»، الثلاثاء، إن الهدف مهم لخفض الانبعاثات، وتعزيز أمن الطاقة، ودفع النمو الاقتصادي، مضيفاً أن «عصر الكهرباء يتشكل، وسيُذكر (كوب 31) بوصفه اللحظة التي ضغطنا فيها على مفتاح التحول».

مندوب من السكان الأصليين يزور الأجنحة المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة السنوي للمناخ «كوب 31» يوم افتتاحه بمدينة أنطاليا التركية 9 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

ويستهدف التعهد تسريع التحول من المعدات التي تعمل بالوقود الأحفوري، بما يشمل السيارات والأفران والغلايات ومواقد الطهي، إلى البدائل الكهربائية، بما يسهم في خفض انبعاثات غازات الدفيئة.

لكن المبادرة تواجه انتقادات من جهات معنية بالمناخ، بسبب عدم اشتراط أن تأتي الزيادة في إنتاج الكهرباء من مصادر منخفضة الكربون، وهو ما يثير تساؤلات حول قدرتها على تحقيق خفض فعلي ومستدام للانبعاثات.

ونقلت «رويترز» عن وزير التغير المناخي والطاقة الأسترالي كريس بوين، الذي يقود المفاوضات، قوله إن إدراج التعهد ضمن الاتفاق الشامل للقمة ليس أمراً محسوماً، وإن حشد أكبر عدد ممكن من الدول للتوقيع عليه يظل هدفاً مفيداً.

رئيس مفاوضات «كوب 31» ووزير التغير المناخي والطاقة الأسترالي كريس بوين خلال مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» بأنطاليا بتركيا 10 نوفمبر 2026 (رويترز)

وفي هذا السياق، دعت البرتغال إلى ربط هدف التحول الكهربائي باستخدام الطاقة منخفضة الكربون. وقالت وزيرة البيئة ماريا دا غراسا كارفاليو إن المقترح البرتغالي لا يقتصر على التحول إلى الكهرباء، بل يستهدف «الكهرباء النظيفة» التي تأتي من المصادر المتجددة بدلاً من الوقود الأحفوري، وفقاً لـ«رويترز».

تظهر توربينات الرياح خلف منطقة غارزفايلر للتعدين المكشوف غرب ألمانيا 9 نوفمبر 2026 وتُعقد الدورة الحادية والثلاثون لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» في أنطاليا بتركيا (أ.ف.ب)

وتسلط المناقشات الضوء على التحديات التي تواجه البلدين المشرفين على القمة؛ إذ لا تزال تركيا وأستراليا تعتمدان على الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء. ووفقاً لبيانات حكومية أوردتها «رويترز»، أسهم الفحم بنحو ثلث إنتاج الكهرباء في تركيا خلال العام الماضي، مقابل أكثر من 40 في المائة في أستراليا.

اكتشافات نفطية جديدة

وفي مفارقة مع مساعي تسريع التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري، احتفى إردوغان باكتشاف حقلين نفطيين في منطقة جبل غابار جنوب شرقي تركيا، يُقدّر أنهما يحتويان على نحو 135 مليون برميل من النفط الخام.

ووصف إردوغان الاكتشاف بأنه «أخبار سارة»، وقال إن إنتاج النفط من المنطقة سيتجاوز 100 ألف برميل يومياً خلال النصف الثاني من عام 2027، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

صورة أرشيفية للرئيس التركي رجب طيب إردوغان يلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)

ويأتي الإعلان في وقت يمثل فيه مستقبل النفط والغاز والفحم أحد أبرز الملفات الخلافية في مفاوضات المناخ الدولية، لا سيما مع استمرار اعتماد عدد من الدول على هذه المصادر لتلبية احتياجاتها من الطاقة.

توقعات محدودة

وفي مؤشر على محدودية التوقعات بشأن نتائج القمة، قال المفوض الأوروبي لشؤون المناخ فوبكه هوكسترا إن التوقعات من «كوب 31» منخفضة، لكنه أعرب عن أمله في تحقيق تقدم ملموس بشأن الكهرباء النظيفة. ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عنه قوله إن «التوقعات منخفضة، وهذا مجرد انعكاس للواقع»، مضيفاً أن هناك فرصة لتحقيق نتائج من خلال جعل التحول الكهربائي محوراً رئيسياً للمفاوضات.

مندوب من السكان الأصليين يصل إلى مؤتمر الأمم المتحدة السنوي للمناخ «كوب 31» في يومه الثاني بمدينة أنطاليا التركية 10 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

انخفاض الانبعاثات

وفي تطور متصل، أظهر تحليل أعده ائتلاف من العلماء الدوليين أن انبعاثات الكربون العالمية الناجمة عن الوقود الأحفوري تتجه إلى الانخفاض خلال العام الحالي، بفعل ارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وفقاً لـ«رويترز».

لكن كورين لو كيري، أستاذة الأبحاث في الجمعية الملكية بجامعة إيست أنغليا، التي قادت التحليل، حذرت من أن جزءاً من هذا الانخفاض يعود إلى ارتفاع أسعار البنزين والنفط وما ترتب عليه من تراجع الاستهلاك، وقالت إن هذا المسار «ليس مستداماً».

وكان برنامج الأمم المتحدة للبيئة قد حذر، في تقرير نشره أكتوبر (تشرين الأول)، من أن العالم يتجه بالفعل إلى تجاوز عتبة ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهي العتبة المحددة في اتفاق باريس للمناخ عام 2015، داعياً إلى خفض كبير في الانبعاثات للحد من تداعيات الاحترار العالمي.

وتستمر أعمال «كوب 31» في مدينة أنطاليا التركية حتى 20 نوفمبر (تشرين الثاني).

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الاقتصاد

التضخم الأميركي يفاجئ الأسواق... والفائدة تعود إلى دائرة التشديد

أشخاص يتسوقون لشراء البقالة داخل سوبرماركت في مانهاتن (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون لشراء البقالة داخل سوبرماركت في مانهاتن (أ.ف.ب)
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التضخم الأميركي يفاجئ الأسواق... والفائدة تعود إلى دائرة التشديد

أشخاص يتسوقون لشراء البقالة داخل سوبرماركت في مانهاتن (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون لشراء البقالة داخل سوبرماركت في مانهاتن (أ.ف.ب)

أعاد التضخم الأميركي إشعال المخاوف من تشديد السياسة النقدية، بعدما جاءت زيادة أسعار المستهلكين في أكتوبر (تشرين الأول) أعلى من توقعات الأسواق، لتدفع عوائد سندات الخزانة إلى الارتفاع، وتعزز الضغوط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماعه المقبل في ديسمبر (كانون الأول). وتكتسب البيانات أهمية إضافية في أعقاب تصريحات عضو مجلس محافظي المجلس كريستوفر والر، الذي دعا إلى إبقاء خيار رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس مطروحاً إذا لم يُظهر التضخم تباطؤاً واضحاً.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري، مقارنةً بزيادة بلغت 0.6 في المائة في سبتمبر (أيلول)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين بارتفاع قدره 0.3 في المائة، وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي. ولم ينشر المكتب معدل التضخم السنوي لشهر أكتوبر، بسبب تعذر جمع البيانات عن الشهر المقابل من العام الماضي نتيجة الإغلاق الحكومي.

وعقب صدور البيانات، قفز عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، إلى نحو 4.71 في المائة، بعدما ارتفع بما يصل إلى 17 نقطة أساس، فيما صعد عائد السندات لأجل عشر سنوات بأكثر من 7 نقاط أساس إلى 4.938 في المائة، وارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً إلى 5.29 في المائة. كما صعد الدولار بنسبة 0.3 في المائة أمام سلة من العملات الرئيسية.

تأتي هذه التطورات في وقت تزداد فيه المخاوف من استمرار الضغوط السعرية بفعل تداعيات الحرب في إيران وطفرة الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وكان عضو مجلس محافظي مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، قد دعا، في تصريحات سابقة الثلاثاء، إلى إبقاء احتمال رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر مطروحاً إذا لم تظهر البيانات تباطؤاً واضحاً في التضخم، في خطوة ستكون الأكبر منذ عام 2022.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة في سبتمبر للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، قبل أن يثبتها في أكتوبر، وسط تباين داخل لجنة السياسة النقدية بشأن الحاجة إلى مزيد من التشديد. وتكتسب بيانات التضخم الأخيرة أهمية إضافية مع اقتراب اجتماع ديسمبر، إذ قد تدفع القراءة التي تجاوزت التوقعات، المستثمرين إلى إعادة تقييم رهاناتهم بشأن حجم الزيادة المقبلة وتوقيتها.

ولا تقتصر تداعيات التضخم على السياسة النقدية؛ فقد أصبحت الضغوط المعيشية عاملاً سياسياً مؤثراً على إدارة الرئيس دونالد ترمب، بعدما أسهم الاستياء من الأوضاع الاقتصادية في تراجع الدعم الجمهوري خلال انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي، التي أفضت إلى سيطرة الديمقراطيين على مجلسي الكونغرس.

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