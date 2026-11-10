العقود الآجلة لـ«ناسداك» تتراجع وسط ضغوط «إنفيديا» وترقب «أنثروبيك» والتضخم

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100»، المثقل بأسهم شركات التكنولوجيا، في تعاملات يوم الثلاثاء، مع متابعة المستثمرين مستجدات الجدل المحيط بالرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ، وتفاصيل الطرح العام الأولي المرتقب لشركة «أنثروبيك»، في وقت تترقب فيه الأسواق بيانات التضخم الأميركية التي قد تحدد اتجاه التداولات خلال بقية الأسبوع.

ومن شأن تسجيل قراءة لمؤشر أسعار المستهلكين أعلى من المتوقع أن يهدد التعافي المحدود الذي شهدته الأسهم مؤخراً، فيما قلّصت أسهم «إنفيديا»، ثاني أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، معظم مكاسبها المسجلة قبل افتتاح السوق، لتسجل ارتفاعاً بنحو 0.3 في المائة، وفق «رويترز».

وفي تطور يضيف إلى الضغوط على الشركة، ذكرت صحيفة «ذا إنفورميشن» أن علاقة جنسن هوانغ بسيدة أعمال صينية تُدعى أليس هوانغ، يُزعم أنها تعمل لصالح بكين، سهّلت شحن رقائق من إنتاج «إنفيديا» بقيمة لا تقل عن 7.5 مليار دولار عبر شركات صينية. وتحظى قيادة هوانغ ومستقبله في الشركة باهتمام خاص من المستثمرين، نظراً إلى موقع «إنفيديا» المحوري في طفرة الذكاء الاصطناعي.

وبحلول الساعة 6:04 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 96.75 نقطة، أو 0.35 في المائة، فيما ارتفعت عقود «داو جونز» 159 نقطة، أو 0.3 في المائة، وزادت عقود «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 0.75 نقطة، أو 0.01 في المائة.

وفي قطاع الذكاء الاصطناعي، تتجه الأنظار إلى طرح «أنثروبيك»، الذي يُتوقع أن يجمع ما يصل إلى 64.4 مليار دولار، وفقاً لأحدث مسودة لنشرة الاكتتاب اطلعت عليها «رويترز» يوم الثلاثاء. وقد يمهد هذا الطرح الطريق أمام أحد أكبر الاكتتابات العامة الأولية المسجلة، ويدفع شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى إلى تكثيف المنافسة على استقطاب أموال المستثمرين.

وفي هذا السياق، قال أسواث داموداران، أستاذ التمويل في كلية ستيرن لإدارة الأعمال بجامعة نيويورك، إن مرحلة الاستثمار السهل في الذكاء الاصطناعي، التي كان بإمكان المستثمرين خلالها شراء أسهم أي شركة ضمن منظومة القطاع وتحقيق مكاسب بدافع التفاؤل العام بإمكاناته، «انتهت إلى حد كبير». وانعكس الحذر على أسهم شركات الرقائق في تداولات ما قبل الافتتاح، إذ تراجع سهما «إنتل» و«مارفيل تكنولوجي» بنحو 2 في المائة لكل منهما.

في المقابل، أسهم تراجع أسعار النفط في تعزيز إقبال المستثمرين على شراء الأسهم في بعض القطاعات، مما دعم العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز». وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى ما دون 90 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ أغسطس (آب).

وتترقب الأسواق بيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق يوم الثلاثاء، إذ يتوقع اقتصاديون، وفق استطلاع أجرته «رويترز»، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3 في المائة خلال الشهر الماضي، بعد زيادة بلغت 0.6 في المائة في سبتمبر (أيلول). وعلى أساس سنوي، يُتوقع أن يرتفع المؤشر الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 2.8 في المائة، مقارنةً بـ2.6 في المائة في سبتمبر، ليظل أعلى بكثير من مستهدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

وعلى صعيد شركات الذكاء الاصطناعي، من المقرر أن تعلن «كور ويف»، المتخصصة في خدمات الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي، نتائجها الفصلية بعد إغلاق السوق يوم الثلاثاء. وتعرض سهم الشركة لضغوط في الفترة الأخيرة بفعل مخاوف تتعلق باستدامة طفرة الذكاء الاصطناعي وارتفاع أعباء ديونها.

وقد تساعد نتائج قوية في طمأنة المستثمرين بشأن متانة القطاع، الذي حذر إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «سبايس إكس»، من احتمال أن يشهد عمليات اندماج وخروج شركات من السوق. وارتفع سهم «كور ويف» بنسبة 0.14 في المائة في تداولات ما قبل الافتتاح، في حين تراجع سهم منافستها «نيبيوس» بنسبة 0.6 في المائة.