تراجع النفط يعزز مكاسب العقود الآجلة للأسهم الأميركية قبيل بيانات التضخم

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشري «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز»، الثلاثاء، مع تراجع أسعار النفط؛ ما عزز إقبال المستثمرين على الأسهم، قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية المرتقبة التي يُتوقع أن تحدد اتجاه الأسواق خلال بقية الأسبوع.

وتأتي هذه المكاسب امتداداً للصعود القوي الذي شهدته الأسواق، الاثنين، عندما سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» أكبر مكاسبه اليومية من حيث النسبة المئوية منذ أبريل (نيسان)، وفق «رويترز».

في المقابل، استقرت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100»، مع توقف مؤقت لموجة صعود أسهم التكنولوجيا. وتباين أداء أسهم شركات الرقائق في تداولات ما قبل افتتاح السوق؛ إذ ارتفع سهما «ميكرون» و«مارفيل تكنولوجي» بنحو 1 في المائة، في حين تراجع سهم «إنتل» بنسبة 0.5 في المائة.

وصعد سهم «إنفيديا» بنسبة 1.3 في المائة، محاولاً التعافي بعدما لامس أدنى مستوى له في سبعة أشهر خلال الجلسة السابقة، على خلفية الجدل المحيط برئيسها التنفيذي جنسن هوانغ.

بيانات التضخم تحت المجهر

واستعاد المستثمرون بعض الثقة بعدما أشارت تقارير صادرة عن شركات وساطة إلى أن موجة البيع التي طالت أسهم الذكاء الاصطناعي الأسبوع الماضي كان مبالغاً فيها. ورأى محللون أن المخاوف من تشديد الرقابة على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي كانت أكبر من حجمها الفعلي، رغم سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس.

لكن قراءة أعلى من المتوقع لمؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر أكتوبر (تشرين الأول) قد تهدد تعافي الأسهم.

وحسب استطلاع أجرته «رويترز» لآراء اقتصاديين، يُتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3 في المائة خلال الشهر الماضي، بعد زيادة بلغت 0.6 في المائة في سبتمبر (أيلول). وعلى أساس سنوي، يُرجح أن يكون المؤشر الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، قد ارتفع بنسبة 2.8 في المائة، مقارنة بزيادة بلغت 2.6 في المائة في سبتمبر.

ولا يزال هذا المعدل أعلى بكثير من مستهدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

وبحلول الساعة 5:01 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 205 نقاط، أو 0.39 في المائة، كما صعدت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 12.5 نقطة، أو 0.17 في المائة. في المقابل، تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 3 نقاط، أو 0.01 في المائة.

وفي أسواق الطاقة، هبطت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.6 في المائة، لتتراجع دون مستوى 90 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ أغسطس (آب).

وقال برايان ليفيت، كبير استراتيجيي الأسواق العالمية في شركة «إنفيسكو»، إن تباطؤ بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي قد يفرض في نهاية المطاف مزيداً من الانضباط على الإنفاق الرأسمالي، وربما يصبّ في مصلحة الشركات التي تمتلك بالفعل قدرات حوسبة ضخمة.

وأضاف أن تباطؤ التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي قد يدعم، على المدى القريب، القطاعات الأكثر دفاعية في سوق الأسهم، مشدداً على أهمية التمييز بين إطالة دورة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وانتهائها.

ترقب طرح «أنثروبيك» ونتائج «كور ويف»

ومن المتوقع أن تطلق شركة «أنثروبيك» رسمياً، الثلاثاء، جولتها الترويجية لطرحها العام الأولي، على أن يُحدد سعر الطرح الأسبوع المقبل.

وتمهد هذه الجولة الطريق لأحد أكبر الطروحات العامة الأولية المسجلة، كما قد يدفع إدراج الشركة شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى الأخرى إلى تكثيف المنافسة على جذب استثمارات الأسواق.

وقال أسواث داموداران، أستاذ التمويل في كلية ستيرن لإدارة الأعمال بجامعة نيويورك، إن «المرحلة السهلة من الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، التي كان بإمكان المستثمر خلالها شراء أسهم أي شركة ضمن منظومته وتحقيق مكاسب بفضل التفاؤل العام بإمكاناته، قد انتهت إلى حد كبير».

وفي سياق متصل، من المتوقع أن تعلن شركة «كور ويف» المتخصصة في خدمات الحوسبة السحابية نتائجها الفصلية بعد إغلاق السوق الثلاثاء. وقد أثارت التساؤلات بشأن استدامة طفرة الذكاء الاصطناعي وعبء ديون الشركة ضغوطاً على سهمها خلال الفترة الأخيرة.

وقد تسهم النتائج القوية في طمأنة المستثمرين بشأن متانة القطاع، الذي حذّر إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «سبايس إكس»، من احتمال أن يشهد عمليات اندماج وإخفاق بعض الشركات.

وارتفع سهم «كور ويف» بنسبة 2.4 في المائة في تداولات ما قبل افتتاح السوق، كما صعد سهم منافستها «نيبيوس» بنسبة 1.5 في المائة.