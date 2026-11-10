«جاهز» السعودية تتحول إلى الخسارة في الربع الثالث رغم نمو الإيرادات 40 %

تحولت «شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات (جاهز)» إلى تسجيل خسائر صافية بقيمة 1.9 مليون ريال (507 آلاف دولار) خلال الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بأرباح بلغت 62.6 مليون ريال (16.69 مليون دولار) خلال الربع المماثل من العام السابق.

وعلى أساس فصلي، تقلصت خسائر الشركة بنسبة 89.1 في المائة مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي، الذي سجلت خلاله خسائر بلغت 17.4 مليون ريال (4.64 مليون دولار).

وذكرت الشركة في بيان على موقع «السوق المالية السعودية (تداول)»، الثلاثاء، أن إيراداتها ارتفعت بنسبة 40.4 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 748.5 مليون ريال (199.60 مليون دولار)، مقارنة بنحو 533.3 مليون ريال (142.21 مليون دولار) خلال الربع المماثل من العام السابق.

وعلى مستوى القطاعات، تراجعت إيرادات قطاع منصات التوصيل داخل السعودية بنسبة 4.7 في المائة، لتبلغ 422.8 مليون ريال (112.75 مليون دولار)، رغم ارتفاع إجمالي قيمة البضائع بنسبة واحد في المائة على أساس سنوي؛ وذلك نتيجة الضغوط التنافسية على رسوم التوصيل.

في المقابل، ارتفعت إيرادات منصات التوصيل الدولية إلى 308.6 مليون ريال (82.29 مليون دولار)، مقابل 62.4 مليون ريال (16.64 مليون دولار) خلال الربع المماثل من العام السابق، مدعومة بتوحيد نتائج شركة «سنونو»، التي سجلت إجمالي قيمة بضائع بلغ 956.2 مليون ريال (254.99 مليون دولار) خلال الربع الثالث، مقابل 218 مليون ريال (58.13 مليون دولار) في الفترة المناظرة من العام الماضي.

أما قطاع الأنشطة الأخرى، الذي يضم شركات «كو» و«مرن» و«سول» واستثمارات شركة «اللون الأحمر» والشركات التابعة الأخرى، فسجل إيرادات بلغت 17.3 مليون ريال (4.61 مليون دولار)، بانخفاض 39.7 في المائة، نتيجة استمرار إعادة هيكلة شركة «مرن» وإعادة تموضعها.

نتائج الأشهر الـ9

وعلى صعيد نتائج الأشهر الـ9 الأولى من عام 2026، ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 37.5 في المائة لتصل إلى 2.24 مليار ريال (596.43 مليون دولار)، مقارنة بنحو 1.63 مليار ريال (433.68 مليون دولار) خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

في المقابل، تحولت الشركة خلال الفترة إلى تسجيل خسائر صافية بقيمة 28.5 مليون ريال (7.60 مليون دولار)، مقابل أرباح بلغت 121.5 مليون ريال (32.40 مليون دولار) خلال الفترة المقارنة.

وعزت الشركة هذا التحول إلى الاستثمارات الترويجية في السوق السعودية خلال النصف الأول من عام 2026، إلى جانب البيئة التنافسية، وتكاليف إطلاق وتوسيع عمليات «سنونو» الدولية خارج قطر، فضلاً عن ارتفاع خسائر الأنشطة الأخرى.