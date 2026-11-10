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الاقتصاد

بورصتا الصين وهونغ كونغ ترتفعان بدعم التكنولوجيا

اليوان يستقر ترقباً للتضخم الأميركي

شاشة تعرض حركة الأسهم في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
شاشة تعرض حركة الأسهم في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
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بورصتا الصين وهونغ كونغ ترتفعان بدعم التكنولوجيا

شاشة تعرض حركة الأسهم في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
شاشة تعرض حركة الأسهم في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)

ارتفعت الأسهم الصينية وأسهم هونغ كونغ خلال تعاملات الثلاثاء، مدعومة بمكاسب شركات التكنولوجيا وسلاسل توريد الذكاء الاصطناعي، وسط تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة عقب صعود قوي في «وول ستريت» وتراجع أسعار النفط العالمية، بينما حافظ اليوان الصيني على استقراره أمام الدولار، مع ترقب بيانات التضخم الأميركية.

وصعد مؤشرا «سي إس آي 300» للأسهم القيادية و«شنغهاي المركب» بنسبة 0.1 في المائة لكل منهما بحلول استراحة منتصف الجلسة، بينما ارتفع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.2 في المائة. وجاء الأداء الإيجابي امتداداً لمكاسب الأسهم الأميركية، بعدما قفز مؤشر «ناسداك» بنسبة 2.7 في المائة خلال الجلسة السابقة، ما عزز الإقبال على أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الأسواق الآسيوية.

وتصدَّر مؤشر شركات اتصالات الجيل الخامس المكاسب في السوق الصينية، مرتفعاً بنسبة 2.7 في المائة، بينما صعد مؤشر «ستار 50» المتخصص في شركات التكنولوجيا بنسبة 1 في المائة.

وفي هونغ كونغ، قفز سهم شركة «تشونغجي إنولايت»، المتخصصة في الاتصالات الضوئية، بنسبة 10 في المائة، مستفيداً من تحسن التوقعات بشأن الطلب على المعدات المستخدمة في مراكز البيانات. كما ارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى المدرجة في هونغ كونغ بنسبة 0.5 في المائة. وصعد سهم شركة التكنولوجيا الحيوية «ووشي آبتيك» بما يصل إلى 5 في المائة خلال التعاملات، قبل أن يقلص مكاسبه، بعدما أزالت وزارة الدفاع الأميركية الشركة من قائمتها للشركات العسكرية الصينية.

وفي قطاع المواد الأولية، ارتفعت أسهم المعادن غير الحديدية بنسبة 0.5 في المائة، بالتزامن مع تعافي أسعار الذهب خلال الشهر الحالي.

في المقابل، تراجع مؤشر الطاقة الصيني بنسبة 2.2 في المائة، وانخفض سهم «بتروتشاينا» بنسبة 5.2 في المائة، متأثراً بانخفاض أسعار النفط.

وشهدت بورصة هونغ كونغ أيضاً إدراج شركتَي الرقائق الصينيتين «سوتشو دينغلين تكنولوجي» و«جيانغسو شينده لأشباه الموصلات»، بأداء متباين في أولى جلسات التداول، بعدما جمعتا معاً نحو 2.36 مليار دولار هونغ كونغي، تعادل 301 مليون دولار أميركي، من الطرحين العامين الأوليين.

فائض تجاري يتجاوز تريليون دولار

وتزامنت مكاسب الأسهم مع بيانات أظهرت تجاوز الفائض التجاري الصيني تريليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، مدفوعاً بالطلب العالمي القوي على المنتجات عالية التقنية. وساهم السباق العالمي لبناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في دعم الصادرات الصينية، وتعويض جانب من ضعف الطلب المحلي.

لكن اتساع الفائض التجاري يثير مخاوف بشأن تصاعد التوترات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين؛ خصوصاً مع ازدياد الاعتماد على الأسواق الخارجية لدعم النمو الاقتصادي.

اليوان مستقر أمام الدولار

وفي سوق العملات، استقر اليوان الصيني أمام الدولار، مستفيداً من تراجع العملة الأميركية خلال التعاملات السابقة، وتحسن شهية المخاطرة. وافتتح اليوان التداولات عند 6.6711 للدولار، وبلغ نحو 6.671 بحلول الساعة الثالثة صباحاً بتوقيت غرينيتش، مرتفعاً بصورة طفيفة عن إغلاق الجلسة السابقة.

غير أن مكاسبه ظلت محدودة بفعل رفع عدد من البنوك الصينية أسعار الفائدة على الودائع الدولارية، في بعض الحالات إلى مستويات تتجاوز العوائد الأميركية، ما عزز جاذبية الاحتفاظ بالدولار. وكان اليوان قد ارتفع بنحو 10 في المائة أمام الدولار منذ بداية عام 2025، ما دفع السلطات الصينية إلى اتخاذ إجراءات للحد من سرعة صعوده.

وأعلن بنك الشعب الصيني الأسبوع الماضي زيادة نسبة احتياطيات النقد الأجنبي التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها. ويرى محللو بنك «أو سي بي سي» أن الإجراءات تستهدف تهدئة وتيرة ارتفاع اليوان، وليس عكس اتجاهه، مع استمرار توقعاتهم بتحسن تدريجي للعملة الصينية.

وحدد البنك المركزي السعر المرجعي اليومي عند 6.7167 يوان للدولار، أضعف بمقدار 512 نقطة من تقديرات «رويترز»، بينما جرى تداول اليوان في الأسواق الخارجية قرب 6.6685 للدولار.

ترقب بيانات التضخم الأميركية

وتتجه أنظار المستثمرين إلى بيانات أسعار المستهلكين الأميركية المقرر صدورها الثلاثاء، بحثاً عن مؤشرات بشأن المسار المقبل لأسعار الفائدة. ويتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم ارتفاع التضخم العام إلى 3.9 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، والتضخم الأساسي إلى 2.8 في المائة على أساس سنوي. وقد تعزز قراءة أعلى من المتوقع احتمالات رفع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة مجدداً، بما يدعم الدولار ويحد من مكاسب اليوان.

وبينما تستفيد الأسواق الصينية حالياً من انتعاش التكنولوجيا وتراجع النفط، سيظل اتجاه الدولار والسياسة النقدية الأميركية عاملين رئيسيين في تحديد مسار الأسهم والعملة الصينية خلال الجلسات المقبلة.

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الاقتصاد

«جاهز» السعودية تتحول إلى الخسارة في الربع الثالث رغم نمو الإيرادات 40 %

موظف في «جاهز» خلال عمليات التوصيل (الشركة)
موظف في «جاهز» خلال عمليات التوصيل (الشركة)
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«جاهز» السعودية تتحول إلى الخسارة في الربع الثالث رغم نمو الإيرادات 40 %

موظف في «جاهز» خلال عمليات التوصيل (الشركة)
موظف في «جاهز» خلال عمليات التوصيل (الشركة)

تحولت «شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات (جاهز)» إلى تسجيل خسائر صافية بقيمة 1.9 مليون ريال (507 آلاف دولار) خلال الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بأرباح بلغت 62.6 مليون ريال (16.69 مليون دولار) خلال الربع المماثل من العام السابق.

وعلى أساس فصلي، تقلصت خسائر الشركة بنسبة 89.1 في المائة مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي، الذي سجلت خلاله خسائر بلغت 17.4 مليون ريال (4.64 مليون دولار).

وذكرت الشركة في بيان على موقع «السوق المالية السعودية (تداول)»، الثلاثاء، أن إيراداتها ارتفعت بنسبة 40.4 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 748.5 مليون ريال (199.60 مليون دولار)، مقارنة بنحو 533.3 مليون ريال (142.21 مليون دولار) خلال الربع المماثل من العام السابق.

وعلى مستوى القطاعات، تراجعت إيرادات قطاع منصات التوصيل داخل السعودية بنسبة 4.7 في المائة، لتبلغ 422.8 مليون ريال (112.75 مليون دولار)، رغم ارتفاع إجمالي قيمة البضائع بنسبة واحد في المائة على أساس سنوي؛ وذلك نتيجة الضغوط التنافسية على رسوم التوصيل.

في المقابل، ارتفعت إيرادات منصات التوصيل الدولية إلى 308.6 مليون ريال (82.29 مليون دولار)، مقابل 62.4 مليون ريال (16.64 مليون دولار) خلال الربع المماثل من العام السابق، مدعومة بتوحيد نتائج شركة «سنونو»، التي سجلت إجمالي قيمة بضائع بلغ 956.2 مليون ريال (254.99 مليون دولار) خلال الربع الثالث، مقابل 218 مليون ريال (58.13 مليون دولار) في الفترة المناظرة من العام الماضي.

أما قطاع الأنشطة الأخرى، الذي يضم شركات «كو» و«مرن» و«سول» واستثمارات شركة «اللون الأحمر» والشركات التابعة الأخرى، فسجل إيرادات بلغت 17.3 مليون ريال (4.61 مليون دولار)، بانخفاض 39.7 في المائة، نتيجة استمرار إعادة هيكلة شركة «مرن» وإعادة تموضعها.

نتائج الأشهر الـ9

وعلى صعيد نتائج الأشهر الـ9 الأولى من عام 2026، ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 37.5 في المائة لتصل إلى 2.24 مليار ريال (596.43 مليون دولار)، مقارنة بنحو 1.63 مليار ريال (433.68 مليون دولار) خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

في المقابل، تحولت الشركة خلال الفترة إلى تسجيل خسائر صافية بقيمة 28.5 مليون ريال (7.60 مليون دولار)، مقابل أرباح بلغت 121.5 مليون ريال (32.40 مليون دولار) خلال الفترة المقارنة.

وعزت الشركة هذا التحول إلى الاستثمارات الترويجية في السوق السعودية خلال النصف الأول من عام 2026، إلى جانب البيئة التنافسية، وتكاليف إطلاق وتوسيع عمليات «سنونو» الدولية خارج قطر، فضلاً عن ارتفاع خسائر الأنشطة الأخرى.

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الاقتصاد

والر يؤيد رفع الفائدة الأميركية 25 نقطة أساس على الأقل في ديسمبر

واجهة مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في واشنطن (رويترز)
واجهة مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في واشنطن (رويترز)
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والر يؤيد رفع الفائدة الأميركية 25 نقطة أساس على الأقل في ديسمبر

واجهة مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في واشنطن (رويترز)
واجهة مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في واشنطن (رويترز)

قال عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، كريستوفر والر، يوم الثلاثاء، إنه يؤيد رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل خلال الشهر المقبل، حتى في حال إظهار البيانات الحكومية تباطؤ التضخم في أكتوبر (تشرين الأول)، مشيراً إلى ضرورة النظر في زيادة أكبر للفائدة، بواقع 50 نقطة أساس، إذا ساءت مؤشرات التضخم.

وقال والر، في تصريحات معدّة للإلقاء في لندن، إنه يأمل في تحسن بيانات التضخم مقارنة بسبتمبر (أيلول)، لكنه أضاف: «حتى إذا تحقق ذلك فسأظل مؤيداً لرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في ديسمبر (كانون الأول)».

ومن المتوقع أن يُظهر مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفاعاً معتدلاً بنسبة 0.2 في المائة خلال أكتوبر، مقارنة بالشهر السابق، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز» لآراء اقتصاديين.

وأوضح والر أنه إذا ارتفعت أسعار المستهلكين الأساسية بنسبة 0.3 في المائة أو أكثر مقارنة بسبتمبر، فقد تكون هناك حاجة إلى تحرك أقوى في السياسة النقدية، مضيفاً: «في هذه الحالة، أرى أنه ينبغي النظر في رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر».

وحذّر من أن الاكتفاء بزيادة أقل قد يضر بمصداقية «الاحتياطي الفيدرالي» في مكافحة التضخم، في ظل استمرار ارتفاعه واتساع نطاق الزيادات في الأسعار.

وفي تباين مع نهج رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وارش، الذي يتجنب تقديم أي توجيهات بشأن مسار أسعار الفائدة، طرح والر تقييماً واضحاً لما يتعين على البنك المركزي القيام به. وقال إنه أيّد قرار البنك عدم رفع الفائدة خلال الشهر الماضي، جزئياً، لأن صانعي السياسة النقدية كانوا قد قدموا، عملياً، تعهدات بمواصلة تشديد السياسة النقدية.

وتعكس الأسواق المالية هذه التوقعات؛ إذ أظهرت العقود الآجلة المرتبطة بسعر الفائدة أن المستثمرين يرجحون، بنسبة تقارب 85 في المائة، رفع الفائدة خلال اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 8 و9 ديسمبر، إلى نطاق يتراوح بين 4 و4.25 في المائة، مع وجود احتمالات تفوق 50 في المائة لرفع جديد في مارس (آذار).

وقال والر إن عدم تنفيذ الزيادات المتوقعة قد يدفع الأسواق إلى خفض رهاناتها بشأن رفع الفائدة، ما يؤدي إلى تراجع أسعارها فوراً، وبالتالي تيسير الأوضاع النقدية على نحو غير مرغوب فيه. وأضاف أن التوقيت الدقيق للزيادات ليس العامل الأهم، بقدر ما يمثل تنفيذ الزيادات الموعودة خلال فترة زمنية معقولة أمراً ضرورياً.

ولم يتطرق والر إلى نتائج انتخابات التجديد النصفي التي جرت الأسبوع الماضي، وأسفرت عن حصول الديمقراطيين على الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، وانتخاب عدد من حكام الولايات الديمقراطيين الذين تعهدوا بالحد من التوسع في إنشاء مراكز البيانات.

وأدى التحول في موازين السيطرة السياسية إلى زيادة التقلبات في أسواق الأسهم والسندات، مع إعادة المستثمرين تقييم توقعاتهم بشأن الذكاء الاصطناعي، الذي أسهم الطلب عليه في زيادة استثمارات الشركات بأكثر من 10 في المائة خلال الربع الماضي، بالتزامن مع دعم ارتفاعات سوق الأسهم إنفاق المستهلكين. وكان الاقتصاد الأميركي قد سجل نمواً بمعدل سنوي بلغ 3.4 في المائة خلال الربع الماضي.

وقال والر إنه يتوقع تباطؤاً طفيفاً في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الحالي، مع تراجع إنفاق المستهلكين إلى مستويات يراها أكثر اتساقاً مع دخول الأسر وثرواتها، لكنه أشار إلى أن الإنتاج سيواصل النمو بوتيرة قوية.

ووصف سوق العمل بأنها «متينة»، رغم أنها قد لا تكون بالقوة والحيوية اللتَيْن يوحي بهما معدل البطالة البالغ 4.1 في المائة، مشيراً إلى وجود توازن نسبي بين العرض والطلب على العمالة.

التضخم لا يزال مرتفعاً

في المقابل، قال والر إن التضخم لا يزال مرتفعاً أكثر من اللازم، وإنه يمثل محور اهتمامه الرئيسي.

ويستهدف «الاحتياطي الفيدرالي» بلوغ معدل تضخم سنوي قدره 2 في المائة، وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، إلا أن القراءة المسجلة في سبتمبر بلغت 3.7 في المائة، فيما ارتفع التضخم الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة ويعتمد عليه صانعو السياسة النقدية لتقييم الاتجاهات الأساسية للأسعار، بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي.

وأشار والر إلى أن أكثر من 70 في المائة من مكونات تضخم الخدمات الأساسي ضمن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي سجلت ارتفاعاً لا يقل عن 3 في المائة خلال سبتمبر.

وأضاف أنه سيراقب، في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، ما إذا كان اتساع نطاق التضخم المرتفع مستمراً، بما في ذلك استمرار ارتفاع أسعار السلع التكنولوجية المتقدمة المرتبطة بالتوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بالوتيرة القوية المسجلة خلال الأشهر الأخيرة، فضلاً عن انتقال أثر ارتفاع أسعار الطاقة إلى أسعار السلع والخدمات.

ولفت إلى أن تحليلات حديثة أجراها خبراء «الاحتياطي الفيدرالي» تشير إلى احتمال استمرار ارتفاع أسعار المنتجين، وإلى أن صدمات أسعار الطاقة قد تؤدي حالياً إلى ضغوط تضخمية أكثر استدامة مما كانت عليها قبل جائحة «كوفيد-19».

وقال والر إن هذه التحليلات تشير إلى أن الضغوط قد تكون أكبر من التقديرات السابقة، وأنها قد تستمر حتى عام 2027، خصوصاً إذا ظلت أسعار النفط عند مستويات مرتفعة.

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الاحتياطي الفيدرالي فائدة التضخم الاقتصاد الأميركي طاقة بريطانيا
الاقتصاد

بورصتا الصين وهونغ كونغ ترتفعان بدعم التكنولوجيا

شاشة تعرض حركة الأسهم في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
شاشة تعرض حركة الأسهم في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
TT
TT

بورصتا الصين وهونغ كونغ ترتفعان بدعم التكنولوجيا

شاشة تعرض حركة الأسهم في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
شاشة تعرض حركة الأسهم في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)

ارتفعت الأسهم الصينية وأسهم هونغ كونغ خلال تعاملات الثلاثاء، مدعومة بمكاسب شركات التكنولوجيا وسلاسل توريد الذكاء الاصطناعي، وسط تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة عقب صعود قوي في «وول ستريت» وتراجع أسعار النفط العالمية، بينما حافظ اليوان الصيني على استقراره أمام الدولار، مع ترقب بيانات التضخم الأميركية.

وصعد مؤشرا «سي إس آي 300» للأسهم القيادية و«شنغهاي المركب» بنسبة 0.1 في المائة لكل منهما بحلول استراحة منتصف الجلسة، بينما ارتفع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.2 في المائة. وجاء الأداء الإيجابي امتداداً لمكاسب الأسهم الأميركية، بعدما قفز مؤشر «ناسداك» بنسبة 2.7 في المائة خلال الجلسة السابقة، ما عزز الإقبال على أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الأسواق الآسيوية.

وتصدَّر مؤشر شركات اتصالات الجيل الخامس المكاسب في السوق الصينية، مرتفعاً بنسبة 2.7 في المائة، بينما صعد مؤشر «ستار 50» المتخصص في شركات التكنولوجيا بنسبة 1 في المائة.

وفي هونغ كونغ، قفز سهم شركة «تشونغجي إنولايت»، المتخصصة في الاتصالات الضوئية، بنسبة 10 في المائة، مستفيداً من تحسن التوقعات بشأن الطلب على المعدات المستخدمة في مراكز البيانات. كما ارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى المدرجة في هونغ كونغ بنسبة 0.5 في المائة. وصعد سهم شركة التكنولوجيا الحيوية «ووشي آبتيك» بما يصل إلى 5 في المائة خلال التعاملات، قبل أن يقلص مكاسبه، بعدما أزالت وزارة الدفاع الأميركية الشركة من قائمتها للشركات العسكرية الصينية.

وفي قطاع المواد الأولية، ارتفعت أسهم المعادن غير الحديدية بنسبة 0.5 في المائة، بالتزامن مع تعافي أسعار الذهب خلال الشهر الحالي.

في المقابل، تراجع مؤشر الطاقة الصيني بنسبة 2.2 في المائة، وانخفض سهم «بتروتشاينا» بنسبة 5.2 في المائة، متأثراً بانخفاض أسعار النفط.

وشهدت بورصة هونغ كونغ أيضاً إدراج شركتَي الرقائق الصينيتين «سوتشو دينغلين تكنولوجي» و«جيانغسو شينده لأشباه الموصلات»، بأداء متباين في أولى جلسات التداول، بعدما جمعتا معاً نحو 2.36 مليار دولار هونغ كونغي، تعادل 301 مليون دولار أميركي، من الطرحين العامين الأوليين.

فائض تجاري يتجاوز تريليون دولار

وتزامنت مكاسب الأسهم مع بيانات أظهرت تجاوز الفائض التجاري الصيني تريليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، مدفوعاً بالطلب العالمي القوي على المنتجات عالية التقنية. وساهم السباق العالمي لبناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في دعم الصادرات الصينية، وتعويض جانب من ضعف الطلب المحلي.

لكن اتساع الفائض التجاري يثير مخاوف بشأن تصاعد التوترات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين؛ خصوصاً مع ازدياد الاعتماد على الأسواق الخارجية لدعم النمو الاقتصادي.

اليوان مستقر أمام الدولار

وفي سوق العملات، استقر اليوان الصيني أمام الدولار، مستفيداً من تراجع العملة الأميركية خلال التعاملات السابقة، وتحسن شهية المخاطرة. وافتتح اليوان التداولات عند 6.6711 للدولار، وبلغ نحو 6.671 بحلول الساعة الثالثة صباحاً بتوقيت غرينيتش، مرتفعاً بصورة طفيفة عن إغلاق الجلسة السابقة.

غير أن مكاسبه ظلت محدودة بفعل رفع عدد من البنوك الصينية أسعار الفائدة على الودائع الدولارية، في بعض الحالات إلى مستويات تتجاوز العوائد الأميركية، ما عزز جاذبية الاحتفاظ بالدولار. وكان اليوان قد ارتفع بنحو 10 في المائة أمام الدولار منذ بداية عام 2025، ما دفع السلطات الصينية إلى اتخاذ إجراءات للحد من سرعة صعوده.

وأعلن بنك الشعب الصيني الأسبوع الماضي زيادة نسبة احتياطيات النقد الأجنبي التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها. ويرى محللو بنك «أو سي بي سي» أن الإجراءات تستهدف تهدئة وتيرة ارتفاع اليوان، وليس عكس اتجاهه، مع استمرار توقعاتهم بتحسن تدريجي للعملة الصينية.

وحدد البنك المركزي السعر المرجعي اليومي عند 6.7167 يوان للدولار، أضعف بمقدار 512 نقطة من تقديرات «رويترز»، بينما جرى تداول اليوان في الأسواق الخارجية قرب 6.6685 للدولار.

ترقب بيانات التضخم الأميركية

وتتجه أنظار المستثمرين إلى بيانات أسعار المستهلكين الأميركية المقرر صدورها الثلاثاء، بحثاً عن مؤشرات بشأن المسار المقبل لأسعار الفائدة. ويتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم ارتفاع التضخم العام إلى 3.9 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، والتضخم الأساسي إلى 2.8 في المائة على أساس سنوي. وقد تعزز قراءة أعلى من المتوقع احتمالات رفع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة مجدداً، بما يدعم الدولار ويحد من مكاسب اليوان.

وبينما تستفيد الأسواق الصينية حالياً من انتعاش التكنولوجيا وتراجع النفط، سيظل اتجاه الدولار والسياسة النقدية الأميركية عاملين رئيسيين في تحديد مسار الأسهم والعملة الصينية خلال الجلسات المقبلة.

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