بورصتا الصين وهونغ كونغ ترتفعان بدعم التكنولوجيا

ارتفعت الأسهم الصينية وأسهم هونغ كونغ خلال تعاملات الثلاثاء، مدعومة بمكاسب شركات التكنولوجيا وسلاسل توريد الذكاء الاصطناعي، وسط تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة عقب صعود قوي في «وول ستريت» وتراجع أسعار النفط العالمية، بينما حافظ اليوان الصيني على استقراره أمام الدولار، مع ترقب بيانات التضخم الأميركية.

وصعد مؤشرا «سي إس آي 300» للأسهم القيادية و«شنغهاي المركب» بنسبة 0.1 في المائة لكل منهما بحلول استراحة منتصف الجلسة، بينما ارتفع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.2 في المائة. وجاء الأداء الإيجابي امتداداً لمكاسب الأسهم الأميركية، بعدما قفز مؤشر «ناسداك» بنسبة 2.7 في المائة خلال الجلسة السابقة، ما عزز الإقبال على أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الأسواق الآسيوية.

وتصدَّر مؤشر شركات اتصالات الجيل الخامس المكاسب في السوق الصينية، مرتفعاً بنسبة 2.7 في المائة، بينما صعد مؤشر «ستار 50» المتخصص في شركات التكنولوجيا بنسبة 1 في المائة.

وفي هونغ كونغ، قفز سهم شركة «تشونغجي إنولايت»، المتخصصة في الاتصالات الضوئية، بنسبة 10 في المائة، مستفيداً من تحسن التوقعات بشأن الطلب على المعدات المستخدمة في مراكز البيانات. كما ارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى المدرجة في هونغ كونغ بنسبة 0.5 في المائة. وصعد سهم شركة التكنولوجيا الحيوية «ووشي آبتيك» بما يصل إلى 5 في المائة خلال التعاملات، قبل أن يقلص مكاسبه، بعدما أزالت وزارة الدفاع الأميركية الشركة من قائمتها للشركات العسكرية الصينية.

وفي قطاع المواد الأولية، ارتفعت أسهم المعادن غير الحديدية بنسبة 0.5 في المائة، بالتزامن مع تعافي أسعار الذهب خلال الشهر الحالي.

في المقابل، تراجع مؤشر الطاقة الصيني بنسبة 2.2 في المائة، وانخفض سهم «بتروتشاينا» بنسبة 5.2 في المائة، متأثراً بانخفاض أسعار النفط.

وشهدت بورصة هونغ كونغ أيضاً إدراج شركتَي الرقائق الصينيتين «سوتشو دينغلين تكنولوجي» و«جيانغسو شينده لأشباه الموصلات»، بأداء متباين في أولى جلسات التداول، بعدما جمعتا معاً نحو 2.36 مليار دولار هونغ كونغي، تعادل 301 مليون دولار أميركي، من الطرحين العامين الأوليين.

فائض تجاري يتجاوز تريليون دولار

وتزامنت مكاسب الأسهم مع بيانات أظهرت تجاوز الفائض التجاري الصيني تريليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، مدفوعاً بالطلب العالمي القوي على المنتجات عالية التقنية. وساهم السباق العالمي لبناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في دعم الصادرات الصينية، وتعويض جانب من ضعف الطلب المحلي.

لكن اتساع الفائض التجاري يثير مخاوف بشأن تصاعد التوترات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين؛ خصوصاً مع ازدياد الاعتماد على الأسواق الخارجية لدعم النمو الاقتصادي.

اليوان مستقر أمام الدولار

وفي سوق العملات، استقر اليوان الصيني أمام الدولار، مستفيداً من تراجع العملة الأميركية خلال التعاملات السابقة، وتحسن شهية المخاطرة. وافتتح اليوان التداولات عند 6.6711 للدولار، وبلغ نحو 6.671 بحلول الساعة الثالثة صباحاً بتوقيت غرينيتش، مرتفعاً بصورة طفيفة عن إغلاق الجلسة السابقة.

غير أن مكاسبه ظلت محدودة بفعل رفع عدد من البنوك الصينية أسعار الفائدة على الودائع الدولارية، في بعض الحالات إلى مستويات تتجاوز العوائد الأميركية، ما عزز جاذبية الاحتفاظ بالدولار. وكان اليوان قد ارتفع بنحو 10 في المائة أمام الدولار منذ بداية عام 2025، ما دفع السلطات الصينية إلى اتخاذ إجراءات للحد من سرعة صعوده.

وأعلن بنك الشعب الصيني الأسبوع الماضي زيادة نسبة احتياطيات النقد الأجنبي التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها. ويرى محللو بنك «أو سي بي سي» أن الإجراءات تستهدف تهدئة وتيرة ارتفاع اليوان، وليس عكس اتجاهه، مع استمرار توقعاتهم بتحسن تدريجي للعملة الصينية.

وحدد البنك المركزي السعر المرجعي اليومي عند 6.7167 يوان للدولار، أضعف بمقدار 512 نقطة من تقديرات «رويترز»، بينما جرى تداول اليوان في الأسواق الخارجية قرب 6.6685 للدولار.

ترقب بيانات التضخم الأميركية

وتتجه أنظار المستثمرين إلى بيانات أسعار المستهلكين الأميركية المقرر صدورها الثلاثاء، بحثاً عن مؤشرات بشأن المسار المقبل لأسعار الفائدة. ويتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم ارتفاع التضخم العام إلى 3.9 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، والتضخم الأساسي إلى 2.8 في المائة على أساس سنوي. وقد تعزز قراءة أعلى من المتوقع احتمالات رفع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة مجدداً، بما يدعم الدولار ويحد من مكاسب اليوان.

وبينما تستفيد الأسواق الصينية حالياً من انتعاش التكنولوجيا وتراجع النفط، سيظل اتجاه الدولار والسياسة النقدية الأميركية عاملين رئيسيين في تحديد مسار الأسهم والعملة الصينية خلال الجلسات المقبلة.