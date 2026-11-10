النحاس يرتفع بدعم من انتعاش أسهم التكنولوجيا وتراجع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النحاس الثلاثاء، مدعومة بتراجع أسعار النفط وانتعاش أسهم شركات التكنولوجيا، إلى جانب استمرار شح الإمدادات في الصين، أكبر مستهلك للمعدن في العالم.

وزاد سعر النحاس القياسي لثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.31 في المائة إلى 13 ألفاً و939 دولاراً للطن، بحلول الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش. كما ارتفع عقد النحاس الأكثر تداولاً في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 0.14 في المائة إلى 107 آلاف و700 يوان (16140 دولاراً) للطن، وفق «رويترز».

ويواجه المشترون في الصين علاوات سعرية قياسية، في ظل نقص مركزات النحاس ومخزونات النحاس المكرر.

وأظهرت بيانات الجمارك الصادرة يوم الثلاثاء أن واردات الصين من مركزات النحاس تراجعت بنسبة 11 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع تعرّض المصاهر لضغوط ناجمة عن الانخفاض الحاد في رسوم المعالجة وأسعار حمض الكبريتيك.

وبلغت مخزونات النحاس في المستودعات الخاضعة لمراقبة بورصة شنغهاي للعقود الآجلة 33 ألفاً و848 طناً فقط يوم الجمعة، فيما ارتفعت «علاوة يانغشان»، التي تُعد مؤشراً على الطلب الصيني على النحاس المستورد، إلى مستوى قياسي جديد بلغ 230 دولاراً للطن يوم الاثنين.

وفي الأسواق المالية، سجلت «وول ستريت» ومؤشر الأسهم العالمية ارتفاعات واسعة يوم الاثنين، مع إعادة المستثمرين تقييم موجة التراجع التي طالت أسهم التكنولوجيا عقب انتخابات التجديد النصفي الأميركية.

وقال رئيس الأبحاث في «مركز استخبارات المعادن»، سانديب داغا، إن انتعاش أسهم التكنولوجيا وضيق الفوارق السعرية للعقود القريبة «فاجآ المستثمرين الذين راهنوا على انخفاض الأسعار». وسجل الفارق بين السعر النقدي للنحاس وعقد الأشهر الثلاثة في بورصة لندن للمعادن آخر تداولاته عند 175.39 دولار للطن، في حالة «باكورديشن» (السوق المعكوسة)، التي تشير إلى شح الإمدادات المتاحة للتسليم الفوري.

من جهته، قال كبير استراتيجيي السلع الأولية في بنك «إيه إن زد»، دانيال هاينز، في مذكرة، إن الآمال في تهدئة التصعيد في صراع الشرق الأوسط دفعت أسعار النفط إلى الانخفاض، ما عزز شهية المخاطرة في الأسواق وأسهم في دعم أسعار النحاس.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد اتخذ نبرة أكثر تصالحية بشأن إيران، عقب الخسائر الكبيرة التي تكبّدها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي، وأقر بأن الحرب مع إيران أسهمت في تلك الهزيمة. وكان الصراع في الشرق الأوسط قد ضغط على أسعار المعادن المرتبطة بالنمو الاقتصادي، مثل النحاس، من خلال تأثيره السلبي على آفاق الاقتصاد العالمي.

وفي بقية المعادن، تراجع الألمنيوم في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.31 في المائة، في حين ارتفع الزنك بنسبة 0.51 في المائة، والرصاص بنسبة 0.13 في المائة، والنيكل بنسبة 0.18 في المائة، والقصدير بنسبة 0.1 في المائة.

وفي بورصة شنغهاي، انخفض الألمنيوم بنسبة 1.06 في المائة، والزنك بنسبة 0.18 في المائة، والرصاص بنسبة 0.4 في المائة، في حين ارتفع النيكل بنسبة 0.14 في المائة، والقصدير بنسبة 0.11 في المائة.