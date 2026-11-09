«هيوماين» تحصل على تمويل بـ667 مليون دولار لتوسيع بنية الذكاء الاصطناعي

وقّع صندوق البنية التحتية الوطني وشركة «هيوماين»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة والمتخصصة في تقديم حلول وقدرات متكاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، اتفاقيتيْ تمويل بقيمة إجمالية تصل إلى 2.5 مليار ريال (667 مليون دولار)، لدعم توفير قدرات حوسبة الذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية الحيوية للطاقة اللازمة لمراكز البيانات في المملكة.
وجرى توقيع الاتفاقيتين في الرياض، الأحد، بحضور محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، ووزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة صندوق البنية التحتية الوطني فيصل الإبراهيم، ومحافظ صندوق التنمية الوطني عبد العزيز العريفي.
وتُعد الاتفاقيتان أولى الصفقات التمويلية ضِمن برنامج تمويل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التابع لصندوق البنية التحتية الوطني، وتمثلان المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاقية الإطارية الاستراتيجية للتمويل، التي أعلن عنها الصندوق و«هيوماين» في دافوس، خلال يناير (كانون الثاني) 2026، بشروط تمويلية غير مُلزِمة تصل قيمتها إلى 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار)؛ بهدف دعم مشاريع الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية في المملكة.
وتبلغ قيمة التسهيل التمويلي الأول، المخصص لتمويل وحدات المعالجة الرسومية، نحو 1.1 مليار ريال (293.3 مليون دولار)، لدعم شراء وتوفير وحدات معالجة رسومية (GPUs) بقدرة أحمال لتقنية المعلومات تقارب 25 ميغاواط.
في المقابل، تصل قيمة التسهيل التمويلي الثاني إلى 1.4 مليار ريال (373.3 مليون دولار)، ويستهدف تطوير البنية التحتية الحيوية للطاقة اللازمة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التابعة لـ«هيوماين» في المملكة، بما يشمل محطات التحويل والبنية التحتية لنقل الطاقة ومرافق الربط بالشبكة الكهربائية.
وصُممت هذه البنية التحتية لدعم التوسع المستقبلي في مراكز البيانات بأحمال تقنية معلومات تصل إلى غيغاواط واحد، بما يهيئ بيئة جاذبة لاستثمارات مطوّري مراكز البيانات ومشغّلي البنية الحوسبية فائقة النطاق والمستثمرين المؤسسيين.
وقال الرئيس التنفيذي لصندوق البنية التحتية الوطني، المهندس إسماعيل السلوم، إن الاتفاقيتين تستهدفان تحفيز استثمارات تتجاوز حجم التمويل الذي يقدمه الصندوق، مشيراً إلى أن دعم قدرات الحوسبة لدى «هيوماين»، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية الحيوية للطاقة اللازمة لها، سيسهم في تهيئة مزيد من مشاريع مراكز البيانات للاستثمار.
وأضاف أن دور الصندوق يتمثل في رفع جاهزية هذه المشاريع وتعزيز قابليتها للتمويل، استناداً إلى الجدوى التجارية والقيمة الاقتصادية التي تُوجه القرارات التمويلية، مبيّناً أن الشراكة تجسد نموذجاً يربط أولويات الصندوق بمنهجية استثمارية ذات أسس تجارية، بما يسهم في تطوير سوق تمويلية قادرة على استقطاب قاعدة أوسع من رؤوس الأموال الخاصة والمؤسسية، ودعم النمو المستدام للبنية التحتية المحلية للذكاء الاصطناعي.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين» المهندس طارق أمين إن البنية التحتية للذكاء الاصطناعي أصبحت ركيزة أساسية للجيل المقبل من تقنيات الحوسبة، وإن التوسع فيها يتطلب استثمارات كبيرة وبنية تحتية قادرة على مواكبة النمو.
وأضاف أن الاتفاقيتين مع صندوق البنية التحتية الوطني ستسهمان في تسريع توفير قدرات الحوسبة المتقدمة وتطوير البنية التحتية للطاقة اللازمة لدعمها، موضحاً أن «هيوماين» تركز على تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتشغيلها على نطاق واسع، إلى جانب تطوير التقنيات والمنصات التي تُمكّن المؤسسات والعملاء حول العالم من توظيف الذكاء الاصطناعي والاستفادة من إمكاناته.