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الاقتصاد

العقود الآجلة للأسهم الأميركية تتجه نحو الارتفاع وسط ترقب بشأن «إنفيديا»

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
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العقود الآجلة للأسهم الأميركية تتجه نحو الارتفاع وسط ترقب بشأن «إنفيديا»

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

حاولت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية التعافي في تعاملات يوم الاثنين، مع إقبال المستثمرين على اقتناص الأسهم عند مستويات سعرية منخفضة، عقب موجة تراجع حادة شهدتها الأسواق، الأسبوع الماضي، في حين يترقب المستثمرون مزيداً من الوضوح بشأن الجدل المحيط بالرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جنسن هوانغ.

وتأتي هذه المكاسب في مستهل أسبوع مفصليّ يُتوقع أن يوضح ما إذا كانت موجة البيع التي أعقبت انتخابات التجديد النصفي الأميركية، الأسبوع الماضي، قد تجاوزت حدودها، أم أنها كانت مبرَّرة. لكن محللين حذّروا من تضافر عدد من المخاوف في خلفية المشهد، رغم البداية الهادئة نسبياً للتداولات، وفق «رويترز».

وهبط سهم «إنفيديا»، ثاني أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، بنسبة 4.5 في المائة في تداولات ما قبل افتتاح السوق، بعدما أثار تحقيق داخلي بشأن احتمال استهداف هوانغ من جانب جهة استخباراتية أجنبية، تساؤلات حول مستقبله على رأس شركة رقائق الذكاء الاصطناعي.

وقالت دانييلا هاثورن، كبيرة محللي الأسواق لدى «كابيتال دوت كوم»، إن «هوانغ يؤدي دوراً محورياً في نجاح (إنفيديا)، وفي سردية الاستثمار الأوسع في الذكاء الاصطناعي، لذلك فإن مجرد التكهنات بشأن غموض القيادة قد تثير قلق المستثمرين».

وفي الوقت نفسه، لا تزال التساؤلات قائمة بشأن استدامة طفرة الذكاء الاصطناعي، عقب الفوز الكبير للديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي، الأسبوع الماضي، كما تستمر المخاوف من احتمال رفع أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بعد صدور بيانات وظائف أقوى من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي 376 نقطة، أو 0.73 في المائة، بحلول الساعة 5:10 صباحاً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، كما صعدت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 29.75 نقطة، أو 0.40 في المائة، وزادت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بنحو 56.5 نقطة، أو 0.21 في المائة.

وقال نعيم أسلم، كبير مسؤولي الاستثمار لدى «زاي كابيتال ماركتس»، إن اقتناص الأسهم عند مستويات منخفضة يقود التعافي، لكن المكاسب المحدودة للعقود الآجلة لـ«ناسداك»، مقارنة بالصعود الأقوى لعقود «داو جونز»، تشير إلى أن المستثمرين لا يزالون ينتقون استثماراتهم بحذر.

أسهم الرقائق تحت الضغط... والأسواق تترقب النتائج

تراجعت أسهم عدد من شركات تصنيع الرقائق، في تداولات ما قبل الافتتاح، إذ انخفضت أسهم «إنتل» و«مارفيل تكنولوجي» و«كوالكوم» بنسب تراوحت بين 0.50 و1.21 في المائة.

وكان مؤشر «فيلادلفيا» لأشباه الموصلات قد سجل، يوم الجمعة، أكبر خسارة أسبوعية له منذ مارس (آذار) 2025.

وكتب توماس ماثيوز، رئيس قسم الأسواق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى «كابيتال إيكونوميكس»، أنّ «تصحيح أسهم الذكاء الاصطناعي قد يكون أمامه مجال أكبر للاستمرار»، مضيفاً أن أحد المخاطر الإضافية يتمثل في ظهور أي مؤشرات ملموسة على تقليص شركات التكنولوجيا العملاقة إنفاقها الرأسمالي.

وارتفعت أسهم «مايكروسوفت» و«ألفابت» و«ميتا» بأقل من 1 في المائة لكل منها، في إشارة إلى تردد المستثمرين في بناء مراكز استثمارية كبيرة.

ومن المقرر أن تعلن مجموعة الاستثمار العملاقة «كيه كيه آر» وشركة الطاقة «كونستليشن إنرجي»، التي تستفيد من انكشافها على طفرة الذكاء الاصطناعي، نتائجهما المالية، يوم الاثنين.

وارتفع سهم «كيه كيه آر» بنسبة 3.7 في المائة، قبيل إعلان النتائج، في حين استقر سهم «كونستليشن إنرجي».

ووفقاً لتاجيندر ديلون، رئيس قسم أبحاث الأرباح والأسهم لدى «إل إس إي جي داتا آند أناليتيكس»، فإن 82.4 في المائة من الشركات الـ335 المُدرجة بمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» التي أعلنت نتائجها حتى يوم الخميس، تجاوزت تقديرات المحللين.

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الاقتصاد

«جي بي مورغان» تخفض تصنيف عملات الأسواق الناشئة إلى «محايد»

أوراق نقدية من البيزو الكولومبي في آلة لعدّ النقود بأحد مكاتب الصرافة في بوغوتا (رويترز)
أوراق نقدية من البيزو الكولومبي في آلة لعدّ النقود بأحد مكاتب الصرافة في بوغوتا (رويترز)
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«جي بي مورغان» تخفض تصنيف عملات الأسواق الناشئة إلى «محايد»

أوراق نقدية من البيزو الكولومبي في آلة لعدّ النقود بأحد مكاتب الصرافة في بوغوتا (رويترز)
أوراق نقدية من البيزو الكولومبي في آلة لعدّ النقود بأحد مكاتب الصرافة في بوغوتا (رويترز)

خفضت مجموعة «جي بي مورغان» تصنيف عملات الأسواق الناشئة إلى «محايد» من «زيادة الوزن»، مشيرة إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات النقدية العالمية وآفاق الذكاء الاصطناعي، في أعقاب انتخابات التجديد النصفي الأميركية.

وقالت المجموعة في مذكرة صدرت يوم الجمعة: «في حين أن تراجع الزخم الاقتصادي الدوري يشكل عادة عاملاً سلبياً لعملات الأسواق الناشئة، فإن ضعف أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قد يسهم في الحد من التفوق الاستثنائي للاقتصاد الأميركي، ويضغط على الدولار»، وفق «رويترز».

وتعكس هذه المراجعة تغيراً في نظرة المجموعة إلى عملات الأسواق الناشئة، في ظل تداخل تداعيات التطورات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مع اتجاهات السياسة النقدية العالمية.

مواضيع
الذكاء الاصطناعي أسواق شركات الاقتصاد الأميركي انتخابات التجديد النصفي الأميركية أميركا
الاقتصاد

مستثمرون سعوديون وباكستانيون يطلقون صندوقاً لتعزيز التجارة والاستثمار

توقيع اتفاقيات سابقة خلال مؤتمر الأعمال السعودي الباكستاني في إسلام آباد (واس)
توقيع اتفاقيات سابقة خلال مؤتمر الأعمال السعودي الباكستاني في إسلام آباد (واس)
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مستثمرون سعوديون وباكستانيون يطلقون صندوقاً لتعزيز التجارة والاستثمار

توقيع اتفاقيات سابقة خلال مؤتمر الأعمال السعودي الباكستاني في إسلام آباد (واس)
توقيع اتفاقيات سابقة خلال مؤتمر الأعمال السعودي الباكستاني في إسلام آباد (واس)

أطلق مجلس الأعمال السعودي الباكستاني المشترك، الاثنين، صندوقاً للاستثمار المباشر بحجم أوليّ يبلغ مئات الملايين من الدولارات، يستهدف تعزيز التجارة والاستثمارات المتبادلة بين البلدين، في إطار مساعٍ لتوسيع دور القطاع الخاص في العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وقال المجلس، الذي تأسس بمبادرة من حكومتي البلدين، إن حجم الصندوق قابل للزيادة وفقاً للفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، موضحاً أن 75 في المائة من استثماراته ستوجَّه إلى مشروعات في باكستان، في حين ستخصَّص النسبة المتبقية للاستثمار في مشروعات داخل السعودية.

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الاقتصاد السعودي استثمار شركات السعودية باكستان
الاقتصاد

صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العُماني إلى 4.5 %

سفن تعبر خليج عُمان قبالة سواحل مسقط في 25 يوليو 2026 (أ.ف.ب)
سفن تعبر خليج عُمان قبالة سواحل مسقط في 25 يوليو 2026 (أ.ف.ب)
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صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العُماني إلى 4.5 %

سفن تعبر خليج عُمان قبالة سواحل مسقط في 25 يوليو 2026 (أ.ف.ب)
سفن تعبر خليج عُمان قبالة سواحل مسقط في 25 يوليو 2026 (أ.ف.ب)

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العُماني إلى 4.5 في المائة خلال 2026، مقارنة بـ4.1 في المائة في توقعات سابقة، مؤكداً أن الاقتصاد أظهر مرونة قوية في مواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مدعوماً بعدم تأثر البنية الأساسية للطاقة على نطاق واسع، ونشاط قطاع الخدمات اللوجستية، وقوة الأسس الاقتصادية، واستمرار السياسات المالية الحصيفة.

وقال الصندوق، في بيان صدر الاثنين عقب اختتام بعثته مشاورات المادة الرابعة لعام 2026 في مسقط، إن النشاط الاقتصادي يواصل التوسع، مدفوعاً بارتفاع إنتاج المحروقات واستمرار نمو الأنشطة غير النفطية، في حين ارتفع التضخم بفعل زيادة تكاليف الغذاء والنقل والواردات.

وأوضح البيان أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعُمان نما بنسبة 3.8 في المائة خلال النصف الأول من عام 2026، مع تعويض قوة الأنشطة الهيدروكربونية التراجع في قطاعات التشييد والصناعة والأنشطة المرتبطة بالسياحة.

وعلى صعيد الأسعار، ارتفع متوسط التضخم من نحو 1 في المائة خلال عام 2025 إلى قرابة 3 في المائة على أساس سنوي خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر (أيلول) 2026، نتيجة ارتفاع تكاليف الغذاء والنقل بشكل رئيسي.

وفي المقابل، حافظت المالية العامة والحسابات الخارجية على تسجيل فوائض خلال النصف الأول من العام الحالي؛ إذ بلغ الفائض المالي 1.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما قُدّر فائض الحساب الجاري بنحو 3.7 في المائة. كما تراجعت نسبة الدين الحكومي إلى 30.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو (حزيران) 2026.

توقعات النمو والمالية العامة

وتوقع الصندوق أن يتسارع نمو الاقتصاد العُماني إلى 4.5 في المائة خلال عام 2026، مدفوعاً بزيادة النشاط الهيدروكربوني، إلى جانب استمرار نمو الأنشطة غير الهيدروكربونية بنسبة 1.4 في المائة.

ورجح أن يبلغ متوسط التضخم 3 في المائة خلال العام الحالي، قبل أن يتراجع تدريجياً إلى نحو 2 في المائة على المدى المتوسط.

وفيما يتعلق بالمالية العامة، توقع الصندوق استمرار قوة الوضع المالي، مع تسجيل فائض في الميزانية العامة بمتوسط 5.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2026 و2027. كما رجح عودة فائض الحساب الجاري إلى نحو 6.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026، واستمرار تسجيل فوائض خلال المدى المتوسط.

وأشار الصندوق إلى أن السياسة المالية خلال عام 2026 توفر دعماً مناسباً لاحتواء تداعيات الحرب، مع الحفاظ على الانضباط المالي، داعياً إلى أن يكون أي دعم إضافي للأسر الأكثر تأثراً والشركات القابلة للاستمرار مؤقتاً وموجهاً وشفافاً، وأن يجري تمويله من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق.

وشدد على أهمية توجيه أي إيرادات إضافية ناتجة عن ارتفاع عائدات النفط نحو إعادة بناء الاحتياطيات المالية، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات، مع توفير مساحة للاستثمار في تعزيز المرونة الاقتصادية وتنويع مصادر النمو.

وعلى المدى المتوسط، دعا الصندوق إلى مواصلة الإصلاحات المالية، بما يشمل تعزيز الإدارة الضريبية، والتدرج في إلغاء الدعم غير الموجه مع حماية الفئات الأكثر احتياجاً، ورفع كفاءة الاستثمار العام، وتطوير الأطر المالية بما يضمن استدامة المالية العامة، ويعزز مصداقية السياسات الاقتصادية.

إصلاحات لتعزيز المرونة

وفي السياسة النقدية، رأى الصندوق أن ربط سعر صرف الريال العُماني يظل مرتكزاً مناسباً وموثوقاً للسياسات الاقتصادية، مشيراً إلى أن استكمال مشروع تطوير السياسة النقدية، بما يشمل تفعيل ممر لأسعار الفائدة وإطلاق تسهيل الإيداع لليلة واحدة بالريال العُماني، من شأنه تعزيز انتقال أثر السياسة النقدية إلى الاقتصاد وتطوير أسواق النقد ورأس المال المحلية.

كما وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بملاءة مالية وسيولة وربحية جيدة، مع محدودية انكشافه المباشر على القطاعات الأكثر تأثراً بالصراع، داعياً إلى مواصلة تنفيذ توصيات برنامج تقييم القطاع المالي لعام 2025، وتعزيز الأطر الاحترازية الكلية، واستكمال تفعيل شبكات الأمان المالي وترتيبات إدارة الأزمات.

وأكد الصندوق أن تصاعد حالة عدم اليقين على المستويين الإقليمي والعالمي يعزز الحاجة إلى تسريع التحول الاقتصادي وتقوية القدرة على مواجهة الصدمات في إطار «رؤية عُمان 2040».

وتشمل الأولويات، وفق البيان، تحسين كفاءة تخصيص الموارد الاقتصادية، وتقليص دور الدولة في المجالات التي يمكن أن يضطلع فيها القطاع الخاص بدور أكبر، إلى جانب تطوير سوق العمل، وتعزيز التكامل التجاري، ورفع قدرة الاقتصاد على مواجهة الكوارث الطبيعية.

وكانت بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة عبد الله الحسن، قد أجرت مشاورات المادة الرابعة لعام 2026 في مسقط خلال الفترة من 25 أكتوبر (تشرين الأول) إلى 8 نوفمبر (تشرين الثاني)، على أن تُعد تقريراً بنتائج المشاورات لعرضه على المجلس التنفيذي للصندوق، بعد استكمال الإجراءات الداخلية اللازمة.

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