العقود الآجلة للأسهم الأميركية تتجه نحو الارتفاع وسط ترقب بشأن «إنفيديا»

حاولت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية التعافي في تعاملات يوم الاثنين، مع إقبال المستثمرين على اقتناص الأسهم عند مستويات سعرية منخفضة، عقب موجة تراجع حادة شهدتها الأسواق، الأسبوع الماضي، في حين يترقب المستثمرون مزيداً من الوضوح بشأن الجدل المحيط بالرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جنسن هوانغ.

وتأتي هذه المكاسب في مستهل أسبوع مفصليّ يُتوقع أن يوضح ما إذا كانت موجة البيع التي أعقبت انتخابات التجديد النصفي الأميركية، الأسبوع الماضي، قد تجاوزت حدودها، أم أنها كانت مبرَّرة. لكن محللين حذّروا من تضافر عدد من المخاوف في خلفية المشهد، رغم البداية الهادئة نسبياً للتداولات، وفق «رويترز».

وهبط سهم «إنفيديا»، ثاني أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، بنسبة 4.5 في المائة في تداولات ما قبل افتتاح السوق، بعدما أثار تحقيق داخلي بشأن احتمال استهداف هوانغ من جانب جهة استخباراتية أجنبية، تساؤلات حول مستقبله على رأس شركة رقائق الذكاء الاصطناعي.

وقالت دانييلا هاثورن، كبيرة محللي الأسواق لدى «كابيتال دوت كوم»، إن «هوانغ يؤدي دوراً محورياً في نجاح (إنفيديا)، وفي سردية الاستثمار الأوسع في الذكاء الاصطناعي، لذلك فإن مجرد التكهنات بشأن غموض القيادة قد تثير قلق المستثمرين».

وفي الوقت نفسه، لا تزال التساؤلات قائمة بشأن استدامة طفرة الذكاء الاصطناعي، عقب الفوز الكبير للديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي، الأسبوع الماضي، كما تستمر المخاوف من احتمال رفع أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بعد صدور بيانات وظائف أقوى من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي 376 نقطة، أو 0.73 في المائة، بحلول الساعة 5:10 صباحاً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، كما صعدت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 29.75 نقطة، أو 0.40 في المائة، وزادت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بنحو 56.5 نقطة، أو 0.21 في المائة.

وقال نعيم أسلم، كبير مسؤولي الاستثمار لدى «زاي كابيتال ماركتس»، إن اقتناص الأسهم عند مستويات منخفضة يقود التعافي، لكن المكاسب المحدودة للعقود الآجلة لـ«ناسداك»، مقارنة بالصعود الأقوى لعقود «داو جونز»، تشير إلى أن المستثمرين لا يزالون ينتقون استثماراتهم بحذر.

أسهم الرقائق تحت الضغط... والأسواق تترقب النتائج

تراجعت أسهم عدد من شركات تصنيع الرقائق، في تداولات ما قبل الافتتاح، إذ انخفضت أسهم «إنتل» و«مارفيل تكنولوجي» و«كوالكوم» بنسب تراوحت بين 0.50 و1.21 في المائة.

وكان مؤشر «فيلادلفيا» لأشباه الموصلات قد سجل، يوم الجمعة، أكبر خسارة أسبوعية له منذ مارس (آذار) 2025.

وكتب توماس ماثيوز، رئيس قسم الأسواق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى «كابيتال إيكونوميكس»، أنّ «تصحيح أسهم الذكاء الاصطناعي قد يكون أمامه مجال أكبر للاستمرار»، مضيفاً أن أحد المخاطر الإضافية يتمثل في ظهور أي مؤشرات ملموسة على تقليص شركات التكنولوجيا العملاقة إنفاقها الرأسمالي.

وارتفعت أسهم «مايكروسوفت» و«ألفابت» و«ميتا» بأقل من 1 في المائة لكل منها، في إشارة إلى تردد المستثمرين في بناء مراكز استثمارية كبيرة.

ومن المقرر أن تعلن مجموعة الاستثمار العملاقة «كيه كيه آر» وشركة الطاقة «كونستليشن إنرجي»، التي تستفيد من انكشافها على طفرة الذكاء الاصطناعي، نتائجهما المالية، يوم الاثنين.

وارتفع سهم «كيه كيه آر» بنسبة 3.7 في المائة، قبيل إعلان النتائج، في حين استقر سهم «كونستليشن إنرجي».

ووفقاً لتاجيندر ديلون، رئيس قسم أبحاث الأرباح والأسهم لدى «إل إس إي جي داتا آند أناليتيكس»، فإن 82.4 في المائة من الشركات الـ335 المُدرجة بمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» التي أعلنت نتائجها حتى يوم الخميس، تجاوزت تقديرات المحللين.