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الاقتصاد

اليابان تسجل أكبر تدخل يومي لدعم الين في تاريخها

طوكيو أنفقت 97 مليار دولار خلال شهر لوقف تراجع عملتها

مشاة يمرون أمام شاشة تعرض سعر الين مقابل الدولار في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
مشاة يمرون أمام شاشة تعرض سعر الين مقابل الدولار في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
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اليابان تسجل أكبر تدخل يومي لدعم الين في تاريخها

مشاة يمرون أمام شاشة تعرض سعر الين مقابل الدولار في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
مشاة يمرون أمام شاشة تعرض سعر الين مقابل الدولار في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

كشفت بيانات رسمية يابانية، الاثنين، عن تنفيذ السلطات النقدية أكبر عملية تدخل يومية في تاريخ البلاد لدعم الين، بعدما باعت دولارات بقيمة تجاوزت 50 مليار دولار خلال يوم واحد، في يوليو (تموز) الماضي، في محاولة لوقف التراجع الحاد للعملة اليابانية، التي هبطت إلى أدنى مستوياتها منذ نحو 4 عقود، وسط اضطرابات الأسواق العالمية، وتصاعد المخاوف المرتبطة بأسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية.

وأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية أن السلطات تدخلت في سوق الصرف خلال 3 أيام، بين 30 يوليو و3 أغسطس (آب)، مستخدمة احتياطياتها من العملات الأجنبية لشراء الين، واحتواء الضغوط التي دفعت العملة إلى مستويات أثارت قلق الحكومة والشركات والمستهلكين.

وتكشف الأرقام الجديدة حجم التحركات الاستثنائية التي اتخذتها طوكيو، كما تثير تساؤلات بشأن قدرة التدخلات المباشرة على تحقيق استقرار مستدام في سوق الصرف، في ظل استمرار العوامل الاقتصادية التي تضغط على العملة.

أكبر تدخل يومي

حسب البيانات؛ بلغت قيمة التدخل في 30 يوليو نحو 7.98 تريليون ين، بما يعادل 50.36 مليار دولار، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 6.28 تريليون ين، والمسجل في 30 أبريل (نيسان)، وفقاً لسجلات وزارة المالية التي تعود إلى عام 1991. وفي اليوم التالي، أنفقت السلطات اليابانية 5.55 تريليون ين إضافية لدعم العملة، بالتزامن مع تدخل أميركي نادر شمل بيع اليورو مقابل الين، في خطوة عكست أهمية التنسيق بين واشنطن وطوكيو في مواجهة التقلبات الحادة بأسواق العملات.

كما نفَّذت السلطات عملية ثالثة في 3 أغسطس بقيمة 1.87 تريليون ين، ليصل إجمالي التدخلات خلال الأيام الثلاثة إلى نحو 15.4 تريليون ين. وتقدم هذه التفاصيل صورة أوضح للتدخل القياسي الذي أعلنت عنه السلطات سابقاً، والبالغ نحو 97.19 مليار دولار، خلال الفترة الممتدة من 30 يوليو إلى 26 أغسطس. وتعكس ضخامة المبالغ المستخدمة استعداد الحكومة اليابانية للتحرك بقوة عندما تصبح تقلبات العملة تهديداً للاستقرار الاقتصادي؛ خصوصاً أن ضعف الين لا يقتصر تأثيره على الأسواق المالية؛ بل يمتد إلى تكلفة الواردات ومستويات الأسعار والقدرة الشرائية للأسر.

الين تحت ضغط الطاقة والتوترات

جاءت التدخلات بعدما اقترب سعر صرف الين من مستوى 164 يناً للدولار، وهو أضعف مستوى للعملة اليابانية منذ نحو 40 عاماً، ما أثار مخاوف من انتقال آثار تراجع العملة إلى الاقتصاد الحقيقي عبر ارتفاع أسعار السلع المستوردة.

وتواجه اليابان حساسية خاصة تجاه تقلبات أسعار الطاقة، نظراً لاعتمادها الكبير على واردات النفط والغاز الطبيعي والمواد الخام، التي تُسعَّر نسبة كبيرة منها بالدولار. ويؤدي تراجع الين إلى زيادة تكلفة هذه الواردات بالعملة المحلية، حتى في الحالات التي لا ترتفع فيها الأسعار العالمية، ما يضع ضغوطاً إضافية على الشركات الصناعية ومرافق الطاقة وشركات النقل.

كما قد تنتقل هذه التكاليف تدريجياً إلى المستهلكين عبر ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية والسلع الأخرى، الأمر الذي يزيد صعوبة الحفاظ على استقرار الأسعار والإنفاق الأسري.

وفي هذا السياق، قال تسويوشي أوينو، كبير الاقتصاديين في معهد «إن إل آي» للبحوث، إن الحجم الهائل للتدخلات يعكس شعور الحكومة اليابانية بإلحاح الحاجة إلى وقف تراجع الين. وأضاف أن الظروف المرتبطة بإيران، التي تمثل أحد العوامل الرئيسية وراء ضعف العملة اليابانية، لم تُحل بعد، ما يعني أن الين قد يظل عرضة لضغوط هبوطية خلال الفترة المقبلة.

تنسيق إقليمي لمواجهة التقلبات

لم تقتصر التحركات على اليابان؛ إذ نسق بنك كوريا المركزي تدخله لشراء الوون مع العمليات اليابانية، بهدف تعزيز تأثير الإجراءات على أسواق الصرف، وفق ما أكده مسؤولون كوريون جنوبيون آنذاك. ويعكس هذا التنسيق القلق المشترك لدى الاقتصادات الآسيوية المستوردة للطاقة من تداعيات قوة الدولار وارتفاع تكاليف الاستيراد؛ خصوصاً عندما تتزامن تقلبات العملات مع اضطرابات في إمدادات الطاقة العالمية.

وتكتسب التدخلات المنسقة أهمية إضافية لأنها قد تعزز الرسالة الموجهة إلى الأسواق بشأن استعداد السلطات النقدية للتحرك، ولكنها لا تضمن بالضرورة تغيير اتجاه أسعار الصرف إذا استمرت العوامل الأساسية الداعمة للدولار.

مكاسب للمصدِّرين وتكاليف على المستهلكين

ورغم التداعيات السلبية لضعف الين، فإن انخفاض قيمة العملة قد يمنح بعض الشركات اليابانية المصدِّرة ميزة تنافسية في الأسواق الخارجية، عبر خفض الأسعار النسبية لمنتجاتها أو زيادة قيمة الإيرادات المحققة بالدولار عند تحويلها إلى العملة المحلية. وتستفيد من هذا التأثير خصوصاً الشركات التي تحقق جانباً كبيراً من مبيعاتها خارج اليابان، بينما تواجه الشركات المعتمدة على المواد الخام المستوردة ضغوطاً متزايدة على تكاليف التشغيل وهوامش الربح. وتجعل هذه المفارقة إدارة سعر الصرف تحدياً معقداً أمام السلطات اليابانية التي تسعى إلى تجنب تراجع مفرط للعملة، دون الإضرار بالقدرة التنافسية للصادرات.

كما أن التدخل المباشر في سوق العملات يتطلب استخدام مبالغ كبيرة من الاحتياطيات الأجنبية، ما يفرض على الحكومة الموازنة بين الحاجة إلى تهدئة التقلبات والمحافظة على قدرتها على التدخل مستقبلاً.

اختبار لاستدامة استقرار العملة

ويرى مراقبون أن فعالية التدخلات لا تُقاس فقط بحجم المبالغ المستخدمة، وإنما بقدرتها على تغيير توقعات المستثمرين والحد من المضاربات التي قد تضخم تحركات سعر الصرف. وقد تنجح عمليات شراء الين في إحداث انعكاس سريع في اتجاه السوق، ولكن الحفاظ على هذا التحسن يتطلب تراجع الضغوط الاقتصادية والجيوسياسية التي دفعت العملة إلى الهبوط.

وتسلط البيانات الأخيرة الضوء على حجم التحدي الذي تواجهه طوكيو، بعدما اضطرت إلى تنفيذ تدخلات غير مسبوقة خلال فترة قصيرة، في محاولة لحماية الاقتصاد من التداعيات المتزايدة لضعف العملة. ومع استمرار حالة عدم اليقين بشأن أسعار الطاقة واتجاه الدولار، ستظل الأسواق تراقب تحركات وزارة المالية وبنك اليابان، بحثاً عن مؤشرات على استعداد السلطات لتكرار التدخلات، أو الاعتماد بصورة أكبر على أدوات السياسة النقدية.

وفي المحصلة، تؤكد الأرقام القياسية أن الدفاع عن الين أصبح أولوية اقتصادية ملحة لطوكيو، ولكن استقرار العملة على المدى الطويل سيظل مرتبطاً بتطور الظروف العالمية وقدرة السياسات المحلية على معالجة أسباب ضعفها، وليس بحجم التدخلات وحده.

مواضيع
اقتصاد اليابان

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«جي بي مورغان» تخفض تصنيف عملات الأسواق الناشئة إلى «محايد»

أوراق نقدية من البيزو الكولومبي في آلة لعدّ النقود بأحد مكاتب الصرافة في بوغوتا (رويترز)
أوراق نقدية من البيزو الكولومبي في آلة لعدّ النقود بأحد مكاتب الصرافة في بوغوتا (رويترز)
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«جي بي مورغان» تخفض تصنيف عملات الأسواق الناشئة إلى «محايد»

أوراق نقدية من البيزو الكولومبي في آلة لعدّ النقود بأحد مكاتب الصرافة في بوغوتا (رويترز)
أوراق نقدية من البيزو الكولومبي في آلة لعدّ النقود بأحد مكاتب الصرافة في بوغوتا (رويترز)

خفضت مجموعة «جي بي مورغان» تصنيف عملات الأسواق الناشئة إلى «محايد» من «زيادة الوزن»، مشيرة إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات النقدية العالمية وآفاق الذكاء الاصطناعي، في أعقاب انتخابات التجديد النصفي الأميركية.

وقالت المجموعة في مذكرة صدرت يوم الجمعة: «في حين أن تراجع الزخم الاقتصادي الدوري يشكل عادة عاملاً سلبياً لعملات الأسواق الناشئة، فإن ضعف أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قد يسهم في الحد من التفوق الاستثنائي للاقتصاد الأميركي، ويضغط على الدولار»، وفق «رويترز».

وتعكس هذه المراجعة تغيراً في نظرة المجموعة إلى عملات الأسواق الناشئة، في ظل تداخل تداعيات التطورات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مع اتجاهات السياسة النقدية العالمية.

مواضيع
الذكاء الاصطناعي أسواق شركات الاقتصاد الأميركي انتخابات التجديد النصفي الأميركية أميركا
الاقتصاد

مستثمرون سعوديون وباكستانيون يطلقون صندوقاً لتعزيز التجارة والاستثمار

توقيع اتفاقيات سابقة خلال مؤتمر الأعمال السعودي الباكستاني في إسلام آباد (واس)
توقيع اتفاقيات سابقة خلال مؤتمر الأعمال السعودي الباكستاني في إسلام آباد (واس)
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مستثمرون سعوديون وباكستانيون يطلقون صندوقاً لتعزيز التجارة والاستثمار

توقيع اتفاقيات سابقة خلال مؤتمر الأعمال السعودي الباكستاني في إسلام آباد (واس)
توقيع اتفاقيات سابقة خلال مؤتمر الأعمال السعودي الباكستاني في إسلام آباد (واس)

أطلق مجلس الأعمال السعودي الباكستاني المشترك، الاثنين، صندوقاً للاستثمار المباشر بحجم أوليّ يبلغ مئات الملايين من الدولارات، يستهدف تعزيز التجارة والاستثمارات المتبادلة بين البلدين، في إطار مساعٍ لتوسيع دور القطاع الخاص في العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وقال المجلس، الذي تأسس بمبادرة من حكومتي البلدين، إن حجم الصندوق قابل للزيادة وفقاً للفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، موضحاً أن 75 في المائة من استثماراته ستوجَّه إلى مشروعات في باكستان، في حين ستخصَّص النسبة المتبقية للاستثمار في مشروعات داخل السعودية.

مواضيع
الاقتصاد السعودي استثمار شركات السعودية باكستان
الاقتصاد

صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العُماني إلى 4.5 %

سفن تعبر خليج عُمان قبالة سواحل مسقط في 25 يوليو 2026 (أ.ف.ب)
سفن تعبر خليج عُمان قبالة سواحل مسقط في 25 يوليو 2026 (أ.ف.ب)
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صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العُماني إلى 4.5 %

سفن تعبر خليج عُمان قبالة سواحل مسقط في 25 يوليو 2026 (أ.ف.ب)
سفن تعبر خليج عُمان قبالة سواحل مسقط في 25 يوليو 2026 (أ.ف.ب)

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العُماني إلى 4.5 في المائة خلال 2026، مقارنة بـ4.1 في المائة في توقعات سابقة، مؤكداً أن الاقتصاد أظهر مرونة قوية في مواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مدعوماً بعدم تأثر البنية الأساسية للطاقة على نطاق واسع، ونشاط قطاع الخدمات اللوجستية، وقوة الأسس الاقتصادية، واستمرار السياسات المالية الحصيفة.

وقال الصندوق، في بيان صدر الاثنين عقب اختتام بعثته مشاورات المادة الرابعة لعام 2026 في مسقط، إن النشاط الاقتصادي يواصل التوسع، مدفوعاً بارتفاع إنتاج المحروقات واستمرار نمو الأنشطة غير النفطية، في حين ارتفع التضخم بفعل زيادة تكاليف الغذاء والنقل والواردات.

وأوضح البيان أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعُمان نما بنسبة 3.8 في المائة خلال النصف الأول من عام 2026، مع تعويض قوة الأنشطة الهيدروكربونية التراجع في قطاعات التشييد والصناعة والأنشطة المرتبطة بالسياحة.

وعلى صعيد الأسعار، ارتفع متوسط التضخم من نحو 1 في المائة خلال عام 2025 إلى قرابة 3 في المائة على أساس سنوي خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر (أيلول) 2026، نتيجة ارتفاع تكاليف الغذاء والنقل بشكل رئيسي.

وفي المقابل، حافظت المالية العامة والحسابات الخارجية على تسجيل فوائض خلال النصف الأول من العام الحالي؛ إذ بلغ الفائض المالي 1.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما قُدّر فائض الحساب الجاري بنحو 3.7 في المائة. كما تراجعت نسبة الدين الحكومي إلى 30.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو (حزيران) 2026.

توقعات النمو والمالية العامة

وتوقع الصندوق أن يتسارع نمو الاقتصاد العُماني إلى 4.5 في المائة خلال عام 2026، مدفوعاً بزيادة النشاط الهيدروكربوني، إلى جانب استمرار نمو الأنشطة غير الهيدروكربونية بنسبة 1.4 في المائة.

ورجح أن يبلغ متوسط التضخم 3 في المائة خلال العام الحالي، قبل أن يتراجع تدريجياً إلى نحو 2 في المائة على المدى المتوسط.

وفيما يتعلق بالمالية العامة، توقع الصندوق استمرار قوة الوضع المالي، مع تسجيل فائض في الميزانية العامة بمتوسط 5.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2026 و2027. كما رجح عودة فائض الحساب الجاري إلى نحو 6.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026، واستمرار تسجيل فوائض خلال المدى المتوسط.

وأشار الصندوق إلى أن السياسة المالية خلال عام 2026 توفر دعماً مناسباً لاحتواء تداعيات الحرب، مع الحفاظ على الانضباط المالي، داعياً إلى أن يكون أي دعم إضافي للأسر الأكثر تأثراً والشركات القابلة للاستمرار مؤقتاً وموجهاً وشفافاً، وأن يجري تمويله من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق.

وشدد على أهمية توجيه أي إيرادات إضافية ناتجة عن ارتفاع عائدات النفط نحو إعادة بناء الاحتياطيات المالية، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات، مع توفير مساحة للاستثمار في تعزيز المرونة الاقتصادية وتنويع مصادر النمو.

وعلى المدى المتوسط، دعا الصندوق إلى مواصلة الإصلاحات المالية، بما يشمل تعزيز الإدارة الضريبية، والتدرج في إلغاء الدعم غير الموجه مع حماية الفئات الأكثر احتياجاً، ورفع كفاءة الاستثمار العام، وتطوير الأطر المالية بما يضمن استدامة المالية العامة، ويعزز مصداقية السياسات الاقتصادية.

إصلاحات لتعزيز المرونة

وفي السياسة النقدية، رأى الصندوق أن ربط سعر صرف الريال العُماني يظل مرتكزاً مناسباً وموثوقاً للسياسات الاقتصادية، مشيراً إلى أن استكمال مشروع تطوير السياسة النقدية، بما يشمل تفعيل ممر لأسعار الفائدة وإطلاق تسهيل الإيداع لليلة واحدة بالريال العُماني، من شأنه تعزيز انتقال أثر السياسة النقدية إلى الاقتصاد وتطوير أسواق النقد ورأس المال المحلية.

كما وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بملاءة مالية وسيولة وربحية جيدة، مع محدودية انكشافه المباشر على القطاعات الأكثر تأثراً بالصراع، داعياً إلى مواصلة تنفيذ توصيات برنامج تقييم القطاع المالي لعام 2025، وتعزيز الأطر الاحترازية الكلية، واستكمال تفعيل شبكات الأمان المالي وترتيبات إدارة الأزمات.

وأكد الصندوق أن تصاعد حالة عدم اليقين على المستويين الإقليمي والعالمي يعزز الحاجة إلى تسريع التحول الاقتصادي وتقوية القدرة على مواجهة الصدمات في إطار «رؤية عُمان 2040».

وتشمل الأولويات، وفق البيان، تحسين كفاءة تخصيص الموارد الاقتصادية، وتقليص دور الدولة في المجالات التي يمكن أن يضطلع فيها القطاع الخاص بدور أكبر، إلى جانب تطوير سوق العمل، وتعزيز التكامل التجاري، ورفع قدرة الاقتصاد على مواجهة الكوارث الطبيعية.

وكانت بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة عبد الله الحسن، قد أجرت مشاورات المادة الرابعة لعام 2026 في مسقط خلال الفترة من 25 أكتوبر (تشرين الأول) إلى 8 نوفمبر (تشرين الثاني)، على أن تُعد تقريراً بنتائج المشاورات لعرضه على المجلس التنفيذي للصندوق، بعد استكمال الإجراءات الداخلية اللازمة.

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