«ثقة الأعمال» في السعودية يحافظ على زخم التفاؤل رغم التراجع

واصل مؤشر ثقة الأعمال في السعودية تسجيل مستويات تعكس التفاؤل، خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2026، رغم تراجعه إلى 55.5 نقطة، مقارنة بـ56.6 نقطة في سبتمبر (أيلول)، بانخفاض قدره 1.1 نقطة، وفقاً لبيانات المؤشر.

ويشير استمرار المؤشر فوق مستوى 50 نقطة، الذي يمثل الحد المحايد، إلى بقاء مستويات التفاؤل لدى منشآت الأعمال، في ظل ثقتها باستقرار النشاط الاقتصادي ومواصلة النمو عبر مختلف القطاعات غير النفطية.

وعلى مستوى القطاعات، سجل مؤشر ثقة الأعمال في قطاع التشييد أعلى مستوى بين القطاعات الثلاثة خلال أكتوبر، عند 56.1 نقطة، رغم انخفاضه بمقدار نقطة واحدة، مقارنة بـ57.1 نقطة في سبتمبر.

وأرجعت البيانات هذا التراجع إلى انخفاض مستويات الثقة المرتبطة بالمبيعات وتكاليف المُدخلات.

وفي قطاع الصناعة، بلغ المؤشر 55.4 نقطة، متراجعاً بمقدار 0.9 نقطة، مقارنة بـ56.3 نقطة في الشهر السابق، وعَزَت البيانات هذا الانخفاض إلى تراجع مستويات الثقة المرتبطة بالمبيعات وتكاليف المدخلات خلال الشهر.

أما في قطاع الخدمات، فسجل مؤشر ثقة الأعمال 54.2 نقطة في أكتوبر، بانخفاض قدره 1.2 نقطة، مقارنة بـ55.4 نقطة في سبتمبر، مع تراجع مستويات الثقة المرتبطة بالمبيعات وتكاليف المدخلات.

وسجل المؤشر العام انخفاضاً شهرياً بنسبة 1.9 في المائة خلال أكتوبر، وفق جدول التغيرات الشهرية، مقارنة بانخفاض نسبته 0.2 في المائة خلال سبتمبر الذي بلغ فيه المؤشر 56.6 نقطة. وكان المؤشر قد سجل 56.7 نقطة في أغسطس، و56.5 نقطة في يوليو، قبل أن يتراجع إلى 55.5 نقطة في أكتوبر.

ويُعد مؤشر ثقة الأعمال أحد المؤشرات الاقتصادية التي تقيس مستوى تفاؤل المنشآت تجاه أوضاع الأعمال الراهنة وتوقعاتها المستقبلية، استناداً إلى مسح شهري يشمل عينة من المنشآت العاملة في مختلف الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، وفق التصنيف الوطني الموحد للأنشطة الاقتصادية (ISIC4).

وتتراوح قراءة المؤشر بين صفر و100 نقطة، في حين يمثل مستوى 50 نقطة الحد المحايد؛ إذ تشير القراءات الأعلى منه إلى التفاؤل وارتفاع الثقة في الأعمال، بينما تعكس القراءات الأدنى منه حالة التشاؤم.