ارتفاع تكاليف الكبريت يضغط على أرباح «معادن» رغم نمو الإيرادات

سجلت شركة التعدين العربية السعودية «معادن» انخفاضاً في صافي أرباحها، خلال الربع الثالث من عام 2026، بنسبة 23.7 في المائة إلى 1.68 مليار ريال (449 مليون دولار)، مقارنة بنحو 2.21 مليار ريال (588 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق، وفق النتائج المالية المنشورة على موقع السوق المالية السعودية «تداول».

وأرجعت الشركة تراجع صافي الأرباح إلى انخفاض إجمالي الربح بنسبة 29.5 في المائة، متأثراً بارتفاع تكلفة المبيعات في وحدة أعمال الفوسفات، نتيجة زيادة تكاليف سلاسل الإمداد والمواد الخام، وتحديداً الكبريت، إلى جانب عدم تحقيق مبيعات من صادرات الأمونيا خلال الربع. كما تأثرت الأرباح بارتفاع المصاريف التشغيلية، خصوصاً مصاريف الاستكشاف، وانخفاض دخل التمويل، وارتفاع صافي مصروف الزكاة وضرائب الدخل ورسوم الامتياز.

وقابلت هذه التأثيرات جزئياً زيادة أسعار بيع المنتجات في وحدات الأعمال وارتفاع حجم المبيعات في وحدة الذهب.

في المقابل، ارتفعت إيرادات الشركة، خلال الربع الثالث، بنسبة 11.3 في المائة إلى 11.14 مليار ريال (2.97 مليار دولار)، مقارنة بنحو 10.01 مليار ريال (2.67 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق.

وعَزَت الشركة نمو الإيرادات إلى ارتفاع أسعار بيع المنتجات في جميع وحدات الأعمال، بالإضافة إلى زيادة حجم المبيعات في وحدة أعمال الذهب، في حين حدّ من هذا الارتفاع انخفاض حجم المبيعات في وحدة أعمال الفوسفات، نتيجة عدم تحقيق مبيعات من صادرات الأمونيا خلال الربع.

وعلى صعيد نتائج الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، انخفض صافي أرباح «معادن» بنسبة 3.2 في المائة إلى 5.49 مليار ريال (1.46 مليار دولار)، مقارنة بنحو 5.68 مليار ريال (1.51 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق. وتراجعت ربحية السهم إلى 1.42 ريال، مقابل 1.48 ريال للفترة المقابلة.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح خلال الفترة إلى انخفاض إجمالي الربح بنسبة 12.8 في المائة، متأثراً بارتفاع تكلفة المبيعات في وحدة أعمال الفوسفات، نتيجة زيادة تكاليف سلاسل الإمداد والمواد الخام، خصوصاً الكبريت، إلى جانب انخفاض مبيعات صادرات الأمونيا. كما تأثرت الأرباح بارتفاع المصاريف التشغيلية، مدفوعة بزيادة مصاريف الاستكشاف، وانخفاض دخل التمويل، وارتفاع صافي مصروف الزكاة وضرائب الدخل ورسوم الامتياز. وقابل ذلك جزئياً ارتفاع الإيرادات التشغيلية الأخرى لوحدة أعمال الفوسفات، نتيجة الاعتراف بدخل تأمين لمرة واحدة بقيمة 375 مليون ريال (100 مليون دولار)، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة التمويل وارتفاع حصة الشركة في أرباح استثماراتها.

في المقابل، ارتفعت إيرادات الشركة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بنسبة 10.5 في المائة إلى 30.87 مليار ريال (8.23 مليار دولار)، مقارنة بنحو 27.94 مليار ريال (7.45 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق.

وأرجعت الشركة هذا النمو إلى ارتفاع أسعار بيع المنتجات في جميع وحدات الأعمال، إلى جانب زيادة حجم مبيعات وحدة أعمال الذهب، بينما حدّ من نمو الإيرادات انخفاض حجم مبيعات وحدة أعمال الفوسفات، نتيجة تراجع مبيعات صادرات الأمونيا خلال الفترة.