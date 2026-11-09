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الاقتصاد

تراجع أسهم التكنولوجيا يجدد المخاوف بشأن قدرة الأسواق العالمية على الصمود

متداولون في العقود الآجلة داخل بورصة «ناسداك أميركان» بنيويورك (رويترز)
متداولون في العقود الآجلة داخل بورصة «ناسداك أميركان» بنيويورك (رويترز)
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تراجع أسهم التكنولوجيا يجدد المخاوف بشأن قدرة الأسواق العالمية على الصمود

متداولون في العقود الآجلة داخل بورصة «ناسداك أميركان» بنيويورك (رويترز)
متداولون في العقود الآجلة داخل بورصة «ناسداك أميركان» بنيويورك (رويترز)

تثير موجة الانخفاض الحادة في أسهم شركات التكنولوجيا، مع تراجع الثقة بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي، مخاوف بشأن قدرة الأسواق المالية العالمية على الصمود، من نيويورك إلى تايبيه، في وقت تزداد فيه الضغوط على عدد من المؤشرات التي تراقبها الجهات التنظيمية والمستثمرون لرصد المخاطر في الأسواق.

ورغم ارتفاع مؤشر «ناسداك 100»، المُثقل بأسهم التكنولوجيا، بأكثر قليلاً من 1 في المائة، يوم الجمعة الماضي، فإنه أنهى الأسبوع على انخفاض بنسبة 5 في المائة، وسط استمرار حالة القلق بين المتعاملين، وفق «رويترز».

وحذّر صانعو السياسات، منذ فترة طويلة، من المخاطر المحتملة لانحسار طفرة الذكاء الاصطناعي، في حين يراقب المستثمرون والجهات التنظيمية من كثب مؤشرات الضغوط في الأسواق، التي بدأ بعضها يطلق إشارات تحذير، وإن لم تصل بعدُ إلى مستويات الخطر.

وفيما يلي أبرز المؤشرات التي تُتابعها الأسواق:

ارتفاع مؤشرات التقلب

ارتفع مؤشر «فيكس»، المعروف بمؤشر الخوف في «وول ستريت»، والذي يقيس تقلبات سوق الأسهم الأميركية، إلى أكثر من 28 نقطة، يوم الخميس، مسجلاً أعلى مستوى منذ أواخر مارس (آذار) الماضي، قبل أن يغلق عند ما يزيد قليلاً على 25 نقطة، يوم الجمعة.

ورغم أن هذه الزيادة لا تزال محدودة نسبياً، مقارنة بالقفزة التي شهدتها الأسواق عقب إعلان الرسوم الجمركية الأميركية في أبريل (نيسان) 2025، المعروفة باسم «يوم التحرير»، أو موجة البيع في أغسطس (آب) 2024، فإن المؤشر ارتفع بأكثر من 30 في المائة، خلال الأسبوع الماضي. كما سجل المؤشر الأوروبي المقابل أعلى مستوى له منذ مايو (أيار)، يوم الجمعة.

وقالت إيدانا آبيو، مديرة المحافظ الاستثمارية لدى «فيرست إيغل إنفستمنتس»، إن الوقت لا يزال مبكراً لتقييم التطورات، مشيرة إلى أن مصدر القلق سيكون تسجيل مزيد من القفزات في التقلبات، وتفاقم الضغوط، وظهور مشكلات فعلية في القدرة على الوصول إلى الأسواق، وهي عوامل ستراقبها من كثب.

ارتفاع تكلفة التحوط من مخاطر قطاع التكنولوجيا

ومن أبرز المؤشرات التي قد تنذر باضطرابات في قطاع الذكاء الاصطناعي الارتفاع الحاد في تكلفة التأمين ضد التخلف عن سداد الديون.

فقد قفزت تكلفة التأمين على ديون شركة «كورويف» المتخصصة في الحوسبة السحابية، إلى مستويات تعكس ضغوطاً ائتمانية حادة، بعدما تجاوزت فروق عقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجَل خمس سنوات 1000 نقطة أساس، مسجلة مستويات قياسية. وأصبح هذا المؤشر مقياساً لقلق المستثمرين إزاء قطاع الذكاء الاصطناعي.

كما ارتفعت فروق عقود مبادلة مخاطر الائتمان لشركتيْ «سبيس إكس» و«إنتل»، خلال الأسبوع الماضي.

وفي السياق نفسه، ارتفع العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بسندات الشركات الأميركية مرتفعة العائد، المعروفة بالسندات عالية المخاطر، إلى أعلى مستوياته منذ اضطرابات «يوم التحرير»، مع تراجع إقبال المتعاملين على الأصول الأكثر مخاطرة.

أما في الشرائح الأكثر خطورة من السوق، والمتعلقة بالشركات المصنّفة عند درجة «سي سي سي» أو أدنى، فقد اقترب هذا العائد الإضافي من أعلى مستوياته منذ عام 2020، وفقاً لمؤشرات «آي سي إي بنك أوف أميركا».

الإقبال على الملاذات الآمنة

ويُشكل توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة مؤشراً واضحاً على تصاعد القلق في الأسواق، رغم أن التحركات اليومية لا تزال محدودة نسبياً.

فقد تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجَل عشر سنوات بنحو 50 نقطة أساس، مقارنة بمستويات الذروة التي تجاوزت 5 في المائة وسُجلت الشهر الماضي، وسط مخاوف تتعلق بارتفاع الدَّين والتضخم وازدياد المنافسة على التمويل، مع تكثيف شركات التكنولوجيا إصداراتها من السندات.

وفي أسواق العملات، ظلت التحركات محدودة نسبياً، لكن ظهرت مؤشرات على زيادة إقبال المستثمرين على الدولار الأميركي، الذي ارتفع، يوم الجمعة، بنحو 0.8 في المائة، مسجلاً أكبر مكاسبه اليومية منذ يونيو (حزيران).

كما لامست عقود مبادلة أساس العملات المتقاطعة لليورو مقابل الدولار، لأجل ثلاثة أشهر، مستوى سالب 8 نقاط أساس لفترة وجيزة، يوم الخميس الماضي، وهو الأدنى منذ أواخر عام 2023، في إشارة إلى ازدياد الطلب على التمويل بالدولار، قبل أن تتعافى إلى نحو سالب 3.5 نقطة أساس، بحلول يوم الاثنين.

وفي مؤشر آخر على تنامي الحذر، أفاد تقرير «فلو شو»، الصادر عن بنك «أوف أميركا»، يوم الجمعة الماضي، بأن الصناديق النقدية استقطبت تدفقات بلغت 140 مليار دولار، خلال الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء، في سابع أكبر تدفقات أسبوعية مسجَّلة.

أسواق السندات لا تزال مستقرة

في المقابل، لا تُظهر أسواق السندات، حتى الآن، مؤشرات على الضغوط التي شهدتها خلال جائحة «كوفيد-19»، أو في أعقاب الرسوم الجمركية التي أُعلنت في إطار «يوم التحرير».

وكان مؤشر «موف»، الذي يقيس تقلبات سوق سندات الخزانة الأميركية، قد سجل أعلى مستوى له في ستة أشهر، خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكنه تراجع منذ ذلك الحين.

كما ظلت مؤشرات أخرى في سوق السندات، من بينها فروق أسعار مبادلات الفائدة الأميركية، التي يمكن أن تعكس ضغوط التمويل والسيولة، مستقرة حتى الآن.

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ارتفاع تكاليف الكبريت يضغط على أرباح «معادن» رغم نمو الإيرادات

أحد المعامل بالسعودية التابع لشركة «معادن» (الشرق الأوسط)
أحد المعامل بالسعودية التابع لشركة «معادن» (الشرق الأوسط)
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ارتفاع تكاليف الكبريت يضغط على أرباح «معادن» رغم نمو الإيرادات

أحد المعامل بالسعودية التابع لشركة «معادن» (الشرق الأوسط)
أحد المعامل بالسعودية التابع لشركة «معادن» (الشرق الأوسط)

سجلت شركة التعدين العربية السعودية «معادن» انخفاضاً في صافي أرباحها، خلال الربع الثالث من عام 2026، بنسبة 23.7 في المائة إلى 1.68 مليار ريال (449 مليون دولار)، مقارنة بنحو 2.21 مليار ريال (588 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق، وفق النتائج المالية المنشورة على موقع السوق المالية السعودية «تداول».

وأرجعت الشركة تراجع صافي الأرباح إلى انخفاض إجمالي الربح بنسبة 29.5 في المائة، متأثراً بارتفاع تكلفة المبيعات في وحدة أعمال الفوسفات، نتيجة زيادة تكاليف سلاسل الإمداد والمواد الخام، وتحديداً الكبريت، إلى جانب عدم تحقيق مبيعات من صادرات الأمونيا خلال الربع. كما تأثرت الأرباح بارتفاع المصاريف التشغيلية، خصوصاً مصاريف الاستكشاف، وانخفاض دخل التمويل، وارتفاع صافي مصروف الزكاة وضرائب الدخل ورسوم الامتياز.

وقابلت هذه التأثيرات جزئياً زيادة أسعار بيع المنتجات في وحدات الأعمال وارتفاع حجم المبيعات في وحدة الذهب.

في المقابل، ارتفعت إيرادات الشركة، خلال الربع الثالث، بنسبة 11.3 في المائة إلى 11.14 مليار ريال (2.97 مليار دولار)، مقارنة بنحو 10.01 مليار ريال (2.67 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق.

وعَزَت الشركة نمو الإيرادات إلى ارتفاع أسعار بيع المنتجات في جميع وحدات الأعمال، بالإضافة إلى زيادة حجم المبيعات في وحدة أعمال الذهب، في حين حدّ من هذا الارتفاع انخفاض حجم المبيعات في وحدة أعمال الفوسفات، نتيجة عدم تحقيق مبيعات من صادرات الأمونيا خلال الربع.

وعلى صعيد نتائج الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، انخفض صافي أرباح «معادن» بنسبة 3.2 في المائة إلى 5.49 مليار ريال (1.46 مليار دولار)، مقارنة بنحو 5.68 مليار ريال (1.51 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق. وتراجعت ربحية السهم إلى 1.42 ريال، مقابل 1.48 ريال للفترة المقابلة.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح خلال الفترة إلى انخفاض إجمالي الربح بنسبة 12.8 في المائة، متأثراً بارتفاع تكلفة المبيعات في وحدة أعمال الفوسفات، نتيجة زيادة تكاليف سلاسل الإمداد والمواد الخام، خصوصاً الكبريت، إلى جانب انخفاض مبيعات صادرات الأمونيا. كما تأثرت الأرباح بارتفاع المصاريف التشغيلية، مدفوعة بزيادة مصاريف الاستكشاف، وانخفاض دخل التمويل، وارتفاع صافي مصروف الزكاة وضرائب الدخل ورسوم الامتياز. وقابل ذلك جزئياً ارتفاع الإيرادات التشغيلية الأخرى لوحدة أعمال الفوسفات، نتيجة الاعتراف بدخل تأمين لمرة واحدة بقيمة 375 مليون ريال (100 مليون دولار)، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة التمويل وارتفاع حصة الشركة في أرباح استثماراتها.

في المقابل، ارتفعت إيرادات الشركة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بنسبة 10.5 في المائة إلى 30.87 مليار ريال (8.23 مليار دولار)، مقارنة بنحو 27.94 مليار ريال (7.45 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق.

وأرجعت الشركة هذا النمو إلى ارتفاع أسعار بيع المنتجات في جميع وحدات الأعمال، إلى جانب زيادة حجم مبيعات وحدة أعمال الذهب، بينما حدّ من نمو الإيرادات انخفاض حجم مبيعات وحدة أعمال الفوسفات، نتيجة تراجع مبيعات صادرات الأمونيا خلال الفترة.

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معادن الاقتصاد السعودي السوق المالية السعودية أسهم تداول السعودية
الاقتصاد

تراجع طفيف في عوائد السندات بمنطقة اليورو بدعم من انخفاض أسعار النفط

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
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تراجع طفيف في عوائد السندات بمنطقة اليورو بدعم من انخفاض أسعار النفط

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

تراجعت عوائد السندات في منطقة اليورو قليلاً في التعاملات المبكرة، الاثنين، مدعومة بانخفاض طفيف في أسعار النفط، ولكن التحركات ظلت محدودة في ظل ترقب المتعاملين مؤشرات جديدة من أسواق الأسهم أو الطاقة.

وانخفض عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات نقطة أساس واحدة إلى 3.24 في المائة، بينما تراجع العائد على السندات لأجل عامين نقطتي أساس إلى 2.95 في المائة، وفق «رويترز».

وكان عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، الذي يُعد مؤشراً مرجعياً لعوائد السندات في منطقة اليورو، قد سجل تراجعاً للأسبوع الرابع على التوالي، مع اتجاه المستثمرين إلى السندات الحكومية بوصفها ملاذاً آمناً في ظل اضطرابات أسواق الأسهم. كما دفعت المخاوف بشأن الدين الفرنسي خلال الشهر الماضي المستثمرين إلى الإقبال على السندات الألمانية على وجه الخصوص.

وجاءت هذه التراجعات بعد ارتفاع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات إلى 3.65 في المائة أواخر سبتمبر (أيلول)، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2009، متأثراً بموجة بيع عالمية في أسواق السندات، غذَّتها المخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة التضخم، إلى جانب تنامي حجم الاقتراض من جانب الحكومات والشركات.

وساهم تراجع أسعار خام برنت بنحو 2 في المائة، وتجدد المخاوف بشأن أسهم التكنولوجيا، ولا سيما سهم «إنفيديا»، في دعم السندات خلال تعاملات الاثنين، إلا أن ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا حدَّ من مكاسبها.

وسجلت عوائد السندات الحكومية الأوروبية الأخرى تحركات مماثلة لنظيرتها الألمانية؛ إذ انخفض العائد على السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات نقطة أساس واحدة إلى 4.76 في المائة، بينما تراجع العائد على السندات الإيطالية لأجل الاستحقاق نفسه نقطتي أساس إلى 4.32 في المائة.

وتترقب أسواق السندات صدور بيانات التضخم الأميركية المقررة الثلاثاء، بوصفها المحطة الرئيسية التالية على جدول البيانات الاقتصادية.

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الاقتصاد

الأسهم الأوروبية تستقر وسط ترقب تطورات الذكاء الاصطناعي وصفقات مصرفية

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
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الأسهم الأوروبية تستقر وسط ترقب تطورات الذكاء الاصطناعي وصفقات مصرفية

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)

استقرت الأسهم الأوروبية، عند افتتاح تعاملات الاثنين، في وقت يقيّم فيه المستثمرون آفاق الاستثمار العالمي في الذكاء الاصطناعي، بينما انصبّ الاهتمام على صفقات مرتقبة في القطاع المصرفي تشمل مصرفيْ «كريدي أغريكول» و«بانكو بي بي إم».

واستقر مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي عند 648.88 نقطة، بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش، في حين تصدَّر قطاع التعدين المكاسب بارتفاعه 1.4 في المائة، مواكباً صعود أسعار المعادن النفيسة، وفق «رويترز».

وقفز سهم «بانكو بي بي إم» بنسبة 9.4 في المائة، بعدما أعلن مصرف «كريدي أغريكول» الفرنسي أنه اقترح دمج وحدته التابعة في إيطاليا مع المصرف الإيطالي، في خطوة من شأنها إنشاء كيان مصرفي موحد يصبح ثالث أكبر مصرف في البلاد.

في المقابل، تراجع سهم المصرف الفرنسي بنسبة 1.4 في المائة.

وارتفع سهم «يونيكريديت» بنسبة 3.6 في المائة، بعدما أعلن المصرف ارتفاع أرباحه، في الربع الثالث، بنسبة 24 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً توقعات المحللين بفارق كبير، كما رفع مستهدَف أرباحه للعام بأكمله، في وقت يستعد فيه لوضع استراتيجية بشأن مصرف «كومرتس بنك». وارتفع سهم المصرف الألماني بنسبة 2.5 في المائة.

وتحركت أسهم شركات التكنولوجيا، مثل «أيكسترون» و«إيه إس إم إل»، بين المكاسب والخسائر المحدودة، بعد تراجعات حادة سجلتها، الأسبوع الماضي، وسط مخاوف بشأن آفاق الاستثمار العالمي في الذكاء الاصطناعي.

وأثار تقرير بشأن صِلات مزعومة للرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جنسن هوانغ، بسيدة أعمال صينية متهمة بنقل معلومات إلى بكين، تساؤلات بشأن مستقبل رئيس الشركة الرائدة في صناعة الرقائق.

وتراجع سهم «إنفيديا»، المُدرَج في بورصة فرنكفورت، بنسبة 6 في المائة.

وانخفض سهم شركة «هوختيف» الألمانية للإنشاءات بنسبة 5.3 في المائة، بعدما أعلنت شركة «إيه سي إس»، المساهم الأكبر فيها، أنها لم تدرس إطلاق عرض استحواذ على المجموعة الألمانية.

كما تراجعت أسهم شركات السلع الفاخرة، مثل «إل في إم إتش» و«بربري»، بأكثر من 2 في المائة لكل منهما، بعدما أظهرت بياناتٌ ضعف طلب المستهلكين في الصين، خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهي سوق رئيسية للمنتجات الفاخرة الأوروبية.

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