الروبية الهندية تسجل أعلى مستوى في 6 أشهر

واصلت الروبية الهندية ارتفاعها، الاثنين، مسجلة أعلى مستوى لها في ستة أشهر، وسط ترقب المتعاملين لاحتمال تدخل البنك المركزي الهندي لشراء الدولار، في ظل موازنته بين الحاجة إلى تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي وإدارة مراكز البيع الآجلة الكبيرة للدولار.

وسجلت الروبية مستوى 93.70 مقابل الدولار خلال التعاملات، مواصلة مكاسب الأسبوع الماضي التي تجاوزت 1 في المائة. وارتفعت العملة بنحو 3.25 في المائة خلال شهر تقريباً، بعدما اقتربت من أدنى مستوياتها على الإطلاق، وفق «رويترز».

وتوقعت مادهافي أرورا، من شركة «إمكاي غلوبال»، أن يستغل البنك المركزي الهندي أي تحسن مستدام في تدفقات الدولار لإعادة بناء احتياطياته من النقد الأجنبي، بدلاً من السماح بارتفاع حاد في قيمة الروبية.

وقالت إن صافي مراكز البنك المركزي المدينة الكبيرة في سوق العقود الآجلة، إلى جانب احتياجات الهند المستمرة لتمويل عجز الحساب الجاري، من المرجح أن يحدّا من المكاسب الإضافية للعملة.

عوامل دعم التعافي

ساهمت تطورات إيجابية، إلى جانب إجراءات اتخذها البنك المركزي الهندي، في دعم تعافي الروبية. فقد أدى تراجع أسعار النفط الخام إلى تخفيف الضغوط على العملة الهندية، بينما عاود المستثمرون الأجانب ضخ استثماراتهم في الأسهم المحلية.

وفي الوقت نفسه، ساعدت التدابير الأخيرة للبنك المركزي في معالجة الاختلال المستمر بين العرض والطلب في سوق الصرف الأجنبي، حيث كان طلب المستوردين على الدولار يفوق المعروض من جانب المصدرين.

ويتساءل مصرفيون حالياً عن المستوى الذي قد يدفع البنك المركزي إلى التدخل لشراء الدولار والحد من ارتفاع الروبية.

ويشير المصرفيون إلى عاملين قد يدفعان البنك المركزي إلى امتصاص جزء من المعروض من الدولار؛ أولهما تراجع احتياطيات الهند من النقد الأجنبي بنحو 68 مليار دولار عن ذروتها، وثانيهما حجم انكشاف البنك المركزي الكبير في سوق العقود الآجلة.

وارتفع صافي مركز البنك المركزي الهندي المدين بالدولار في سوق العقود الآجلة إلى مستوى قياسي بلغ نحو 240 مليار دولار في سبتمبر (أيلول)، مما يضع على عاتقه التزامات مستقبلية كبيرة بالعملة الأميركية يتعين إدارتها.