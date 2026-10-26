النفط يتراجع من أعلى مستوياته في نحو 6 أشهر رغم مخاوف الإمدادات

تراجعت أسعار النفط الاثنين، بعد أن اقتربت أواخر الأسبوع الماضي من أعلى مستوياتها في نحو ستة أشهر، مع استمرار المخاوف بشأن الإمدادات في أعقاب الهجمات الحوثية على السعودية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.14 دولار، أو 2.07 في المائة، إلى 101.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 02:32 بتوقيت غرينتش. كما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 2.12 دولار، أو 1.82 في المائة، إلى 114.60 دولار للبرميل.

وكانت الأسعار قد أنهت تعاملات الجمعة على ارتفاع يقارب 3 دولارات للبرميل، بعدما أثارت اعتداءات الميليشيات الحوثية على السعودية مخاوف بشأن إمدادات الطاقة. وحقق خام برنت مكاسب أسبوعية بلغت 6 في المائة، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 2.3 في المائة.

وأعادت السعودية تشغيل أجزاء من مطارها الرئيسي الأحد، بعد الأضرار التي لحقت به خلال جولة سابقة من الاعتداءات الحوثية.

وفي سياق متصل، ستبدأ السعودية تخزين النفط الخام في سنغافورة اعتباراً من النصف الثاني من عام 2027، بهدف تعزيز مرونة سلسلة إمداداتها في المنطقة، وفقاً لما أعلنه وزيرا الطاقة في البلدين الاثنين.

وفي الولايات المتحدة، قالت وزارة الطاقة الجمعة إنها أجازت سحب 400 ألف برميل من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي، للتعامل مع اضطراب في الإمدادات ناجم عن مصفاة في ولاية لويزيانا.