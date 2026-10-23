تراجع مبيعات التجزئة في بريطانيا وانخفاض ثقة المستهلك خلال أكتوبرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5332647-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
تراجع مبيعات التجزئة في بريطانيا وانخفاض ثقة المستهلك خلال أكتوبر
مشاة يسيرون في وسط لندن (رويترز)
تراجع معدل إنفاق المستهلكين البريطانيين حتى قبل القفزة في تكاليف المعيشة جراء ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.
وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء بأن مبيعات التجزئة تراجعت في سبتمبر (أيلول) بنسبة فاقت التوقعات وبلغت 0.4 في المائة مقارنة بالشهر السابق عليه، إذ خفض المستهلكون مشترياتهم من الثياب بسبب اعتدال الطقس، في الوقت الذي انخفضت فيه أيضاً مبيعات الأغذية والسلع مرتفعة التكلفة مثل الأجهزة.
ومن جهة أخرى، ذكر معهد أبحاث السوق «جي إف كيه» أن مؤشره لقياس ثقة المستهلك في بريطانيا تراجع إلى سالب 24 نقطة الشهر الحالي، في انخفاض بواقع 11 نقطة مئوية مقارنة بشهر سبتمبر الماضي.
ومع استبعاد فترة الجائحة، تمثل هذه النسبة أكبر معدل تراجع منذ أن صوّت البريطانيون بفارق طفيف لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016.
وبدد هذا التراجع في معدلات الثقة التحسن الذي تحقق خلال الصيف بعد تولي أندي بيرنام رئاسة الحكومة وإعلانه تقديم يد المساعدة للعائلات البريطانية التي تواجه مشكلات ارتفاع الأسعار.
ونقلت «بلومبرغ» عن نيل بيلامي، مدير رؤى المستهلك لدى معهد «جي إف كيه»، قوله: «سرعة هذا التدهور تثير القلق، فالمستهلكون الآن يواجهون ضغوطاً من ارتفاع تكاليف المعيشة في ظل مشهد دولي من الصراعات الإقليمية التي تتواصل من دون حل».
خفّض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي 100 نقطة أساس إلى 36 % للمرة الأولى منذ 9 أشهر
سعيد عبد الرازق (أنقرة)
ترمب يستند لقانون يعود لحقبة الحرب الباردة لدعم إنتاج النفط وتكريرهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5332693-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%84%D8%AD%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%88%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%87
ترمب يستند لقانون يعود لحقبة الحرب الباردة لدعم إنتاج النفط وتكريره
علم أميركا في منصة نفط بالولايات المتحدة (إكس)
قرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن إنتاج النفط وتكريره والأنشطة المرتبطة بهما من الأمور الجوهرية للدفاع الوطني، في خطوة ربما تفتح الباب أمام تمويل الولايات المتحدة لمشاريع الوقود الأحفوري.
وفي مذكرة رئاسية مساء الخميس، استند ترمب إلى جزء من «قانون الإنتاج الدفاعي» الذي يعود إلى حقبة الحرب الباردة، مما يتيح له تقديم حوافز مالية للأنشطة المتعلقة بالنفط وخطوط الأنابيب وتخزين الوقود السائل.
وارتفعت أسعار النفط الخام والديزل بشكل حاد منذ شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوماً مشتركاً على إيران في نهاية فبراير (شباط). ومنذ ذلك الحين، أدى الصراع إلى فرض قيود على شحنات الطاقة على الصعيد العالمي، بالتزامن مع هجمات أوكرانية على مصاف روسية، مما فاقم أيضاً من نقص الوقود.
ويشكل الارتفاع الحاد في التكاليف خطراً على ترمب قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني)، في الوقت الذي يسعى فيه حزبه الجمهوري للحفاظ على السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ. ويظهر استطلاع رأي لـ«رويترز - إيبسوس»، انتهى يوم الاثنين، أن 36 في المائة فقط من الأميركيين يدعمون طريقة تعامل ترمب مع الاقتصاد.
وأشارت المذكرة إلى أنه من دون اتخاذ هذه الإجراءات، لن تتمكن الولايات المتحدة من توفير ما يكفي من خدمات الطاقة تلك «في الوقت المناسب بسبب القيود التمويلية، وفترات الانتظار الطويلة، والاختناقات المتعلقة بالتراخيص والبنية التحتية، وقيود سلاسل التوريد».
ولم تذكر المذكرة مشاريع محددة يمكن تمويلها. وبلغ إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام نحو 13.6 مليون برميل يومياً في المتوسط في عام 2025، مما يجعلها أكبر منتج للنفط الخام في العالم.
وفي الأسبوع الماضي، قال جي دي فانس نائب ترمب إن الإدارة ستستخدم «قانون الإنتاج الدفاعي» لتوسيع طاقة مصفاة في تكساس مملوكة لشركة «ديليك يو إس هولدنغز».
وكان ترمب قد وقع العام الماضي على تشريع تضمن تمويلاً بقيمة مليار دولار بموجب قانون الإنتاج الدفاعي لمشاريع متعلقة بالطاقة تعتبر حيوية للأمن القومي.
التضخم الأساسي في اليابان يتجاوز مستهدف الـ 2% ويعزز احتمالات رفع الفائدةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5332689-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%80-2-%D9%88%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9
التضخم الأساسي في اليابان يتجاوز مستهدف الـ 2% ويعزز احتمالات رفع الفائدة
امرأة تتفقد السلع في أحد المتاجر بطوكيو (رويترز)
تجاوز التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين في اليابان مستهدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة خلال سبتمبر (أيلول)، للمرة الأولى منذ تسعة أشهر، وفق بيانات صدرت الجمعة، في مؤشر على اتساع الضغوط السعرية، بما يعزز احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وأظهرت البيانات أن ارتفاع تكاليف الوقود نتيجة استمرار الصراع في الشرق الأوسط، وزيادة أسعار الواردات بفعل ضعف الين، إلى جانب الضغوط السعرية الناجمة عن الطلب القوي المرتبط بالذكاء الاصطناعي، حدّ من أثر الدعم الحكومي لأسعار الوقود، وفق «رويترز».
وبعد أن رفع بنك اليابان أسعار الفائدة، الشهر الماضي، يُتوقع أن يُبقي سياسته النقدية دون تغيير خلال اجتماعه الأسبوع المقبل، لكنه قد يرفع توقعاته للتضخم ويشير إلى استعداده لمواصلة زيادة تكاليف الاقتراض، التي لا تزال منخفضة نسبياً، وفق مصادر مطلعة تحدثت إلى «رويترز».
وقال ماساتو كويكي، كبير الاقتصاديين لدى «سومبو إنستيتيوت بلس»، إن التضخم الأساسي يُتوقع أن يتسارع بفعل ارتفاع تكاليف الطاقة الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط، وما يترتب عليه من تأثيرات تضخمية ثانوية.
وأضاف أنه مع عدم تسارع ارتفاع الأسعار بصورة حادة، لا توجد حاجة تُذكر إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً في أكتوبر (تشرين الأول)، مرجحاً أن تأتي الزيادة التالية في ديسمبر (كانون الأول).
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني الأغذية الطازجة المتقلبة الأسعار لكنه يشمل تكاليف الوقود، بنسبة 2.1 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر، بما يتوافق مع متوسط توقعات الأسواق، مقارنة بزيادة بلغت 1.7 في المائة في أغسطس (آب).
كما ارتفع مؤشر يستثني تأثيرات الأغذية الطازجة والوقود معاً، ويعده البنك المركزي مقياساً أفضل للضغوط السعرية الناجمة عن الطلب، بنسبة 2.4 في المائة على أساس سنوي، بعد زيادة بلغت 1.9 في المائة في أغسطس.
وفي مؤشر إضافي على اتساع الضغوط التضخمية، تسارعت زيادة أسعار السلع إلى 2.8 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر، مقابل 2.6 في المائة في الشهر السابق. كما ارتفع تضخم الخدمات إلى 1.5 في المائة من 1.2 في المائة؛ ما يشير إلى انتقال ارتفاع تكاليف العمالة، في ظل ضيق سوق العمل، إلى المستهلكين.
مخاطر ارتفاع ذروة أسعار الفائدة
ستكون بيانات التضخم من بين العوامل التي سيدرسها بنك اليابان عند إعداد توقعاته الفصلية الجديدة للنمو والأسعار، خلال اجتماعه الذي يستمر يومين وينتهي في 30 أكتوبر.
وأفادت مصادر لـ«رويترز» بأن البنك قد يشير إلى أن التضخم الأساسي، الذي يعكس الاتجاه العام للأسعار بعد استبعاد العوامل المؤقتة والاستثنائية، بلغ على الأرجح مستوى 2 في المائة، مع التأكيد على أهمية تثبيت التضخم قرب هذا المستهدف.
وكان محافظ البنك، كازو أويدا، قد أكد، الأسبوع الماضي، أن البنك لن يتسامح مع تجاوز التضخم مستهدفه، في إشارة إلى عزمه مواصلة رفع أسعار الفائدة، بعد زيادتها الشهر الماضي إلى 1.25 في المائة، وهو أعلى مستوى لها منذ 31 عاماً.
وأظهرت استطلاعات حديثة مؤشرات محدودة على أن الزيادات السابقة في أسعار الفائدة بدأت تكبح الطلب على القروض؛ ما يشير إلى وجود مجال لمزيد من التشديد النقدي، ويزيد أهمية تقييم البنك لأوضاع الإقراض.
ويتوقع كثير من المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 1.50 في المائة خلال ديسمبر، فيما يرجحون أن تستقر ذروة الفائدة عند نحو 1.75 أو 2 في المائة.
وقال مارسيل تيليان، رئيس قسم آسيا والمحيط الهادئ لدى «كابيتال إيكونوميكس»، إن البنك سيُبقي على الأرجح أسعار الفائدة دون تغيير، الأسبوع المقبل، لكنه سيشير إلى استمرار مخاوفه من المخاطر الصعودية للتضخم.
وأضاف أن غياب الأدلة الكافية على أن التشديد النقدي الذي نُفذ حتى الآن أدى إلى إبطاء الاقتصاد يجعل المخاطر تميل نحو بلوغ أسعار الفائدة ذروة أعلى من توقعات الشركة البالغة 2 في المائة.
خلاف بين الحكومة و«المركزي الياباني» بشأن إعلان انتهاء الانكماش
في موازاة ذلك، كشف وزير الاقتصاد الياباني مينورو كيوتشي، الجمعة، عن تباين في وجهات النظر بين الحكومة وبنك اليابان بشأن وضع التضخم، مؤكداً أن البلاد لم تستوفِ بعد شروط الإعلان رسمياً عن الانتصار على الانكماش السعري.
تأتي تصريحات كيوتشي، الحليف المقرب لرئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، المعروفة بميلها إلى السياسة النقدية التيسيرية، قبل اجتماع البنك المركزي الأسبوع المقبل، الذي يُتوقع أن يشير خلاله إلى أن التضخم الأساسي بات قريباً من تحقيق مستهدفه، البالغ 2 في المائة بصورة مستدامة.
في المقابل، لا تزال الحكومة تتحفظ على إعلان انتهاء الانكماش، معتبرة أنها تحتاج إلى أدلة أوضح على أن الاقتصاد لن يعود إلى فترة طويلة من التراجع المستمر في الأسعار.
وقال كيوتشي، خلال مؤتمر صحافي، إن اتخاذ مثل هذا القرار يتطلب الحذر وتقييماً شاملاً لتحركات أسعار المستهلكين، ومؤشر انكماش الناتج المحلي الإجمالي، والعوامل المحركة للتضخم الأساسي.
وأضاف أنه من المهم ألا تعود اليابان إلى الانكماش السعري، مشيراً إلى أن إعلان انتهاء هذه المرحلة لا يزال سابقاً لأوانه.
وجاءت تصريحاته رداً على سؤال بشأن كيفية التوفيق بين موقف الحكومة وتقييم البنك المركزي، الذي يرى أن التضخم الأساسي ربما بلغ مستهدفه.
ورغم أن دعم أسعار الوقود ساعد في الحد من الضغوط السعرية، ظل التضخم الأساسي قريباً من مستهدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة على مدى أربعة أعوام؛ ما يضع الحكومة أمام تحدٍ في تبرير استمرار موقفها القائل إن اليابان لم تتخلص تماماً من الانكماش.
ويرى بعض المحللين أن إحجام الحكومة عن إعلان انتهاء الانكماش يعكس مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تضييق هامش المناورة المتاح أمامها لمواصلة السياسات المالية والنقدية التيسيرية.
وقد يثير الإعلان الرسمي أيضاً مطالب بمراجعة البيان المشترك بين الحكومة والبنك المركزي، الموقع عام 2013، الذي يتعهد فيه الطرفان بالعمل المنسق لإنهاء الانكماش، بما في ذلك اتباع سياسة نقدية تيسيرية لتحقيق مستهدَف التضخم في أقرب وقت ممكن. وكان الطرفان قد جددا تأكيد التزامهما بالبيان في عام 2025.
وقال كيوتشي إنه يأمل أن ينفذ البنك المركزي السياسة النقدية الملائمة لتحقيق مستهدف التضخم البالغ 2 في المائة بصورة مستقرة ومستدامة، مع مراعاة مبادئ البيان المشترك.
وكان الوزير، المعروف بتأييده السياسة النقدية التيسيرية، قد أبدى مراراً تحفظاته بشأن خطط البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة.
وقال الثلاثاء إنه يأمل في حضور اجتماع البنك الأسبوع المقبل، الذي يُتوقع أن يشهد تثبيت أسعار الفائدة، مع رفع توقعات التضخم والتأكيد على مواصلة زيادة تكاليف الاقتراض.
بنك اليابان يحذّر من مخاطر الذكاء الاصطناعي على الأمن السيبراني والاستقرار الماليhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5332688-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D9%91%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
بنك اليابان يحذّر من مخاطر الذكاء الاصطناعي على الأمن السيبراني والاستقرار المالي
يُرفرف العلم الوطني الياباني فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
حذّر بنك اليابان المركزي من تصاعد المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تزايد التهديدات السيبرانية واحتمال حدوث صدمات في الأسواق المالية، قد تمتد آثارها إلى النظام المصرفي الياباني.
وقال البنك، في تقريره نصف السنوي عن النظام المصرفي الياباني الصادر يوم الجمعة، إنه لا يرصد اختلالات مالية كبيرة، لكنه شدد على ضرورة مراقبة ارتفاع أسعار العقارات والأسهم من كثب، في ظل استمرار أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة نسبياً.
وأشار التقرير إلى أن النظام المالي الياباني ربما أصبح أكثر عرضة لتقلبات الأسواق العالمية، مع زيادة البنوك المحلية تدريجياً إقراضها للمؤسسات المالية غير المصرفية الأجنبية، التي تُعدّ من أبرز الجهات الممولة لشركات الحوسبة السحابية العملاقة.
وأوضح البنك أن تراجع التوقعات بشأن ربحية الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، قد يؤدي إلى تضخيم الصدمات المالية، خصوصاً من خلال تعديلات المحافظ الاستثمارية لدى المؤسسات المالية غير المصرفية الأجنبية، بما قد ينقل تداعياتها إلى اليابان.
وتشمل هذه المؤسسات الجهات العاملة في قطاع «الظل المصرفي»، مثل مؤسسات الائتمان الخاص وصناديق الأسهم الخاصة.
وحذّر التقرير من أن إخفاق شركات الحوسبة السحابية العملاقة في تحقيق التوقعات المرتفعة للأسواق، قد يؤدي إلى تصحيح واسع في الأسواق العالمية، يضغط بدوره على الأسهم اليابانية التي ارتفعت أسعارها مدفوعة بآمال تحقيق أرباح قوية في القطاعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وقال البنك إن المصارف اليابانية لديها قدر من مخاطر السوق المرتبطة بحيازاتها من الأسهم، ما يستدعي مواصلة مراقبة تطورات أسعار الأصول عالية المخاطر، بما فيها الأسهم.
مخاوف من ارتفاع أسعار العقارات
في القطاع العقاري، أفاد التقرير بأن وتيرة ارتفاع الأسعار تسارعت في المناطق الحضرية الرئيسية الثلاث باليابان، مع إسهام زيادة تكاليف البناء ونقص العمالة في تعزيز الضغوط الصعودية، إلى جانب الطلب القوي، بما في ذلك من المستثمرين الأجانب.
وكان بنك اليابان قد رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها في 31 عاماً، عند 1.25 في المائة، الشهر الماضي، مشيراً إلى استعداده لمواصلة رفع تكاليف الاقتراض لمنع تجاوز التضخم هدفه البالغ 2 في المائة.
كما أكد البنك أهمية التدقيق في سلوك الإقراض لدى المصارف والأوضاع المالية عند تحديد توقيت الزيادات المقبلة في أسعار الفائدة وحجمها.
وفي ظل الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي تسببت في تعطيل مواقع إلكترونية حول العالم، دعا البنك المؤسسات المالية إلى تعزيز استعدادها لمواجهة التهديدات، بما في ذلك إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وحذّر من أن الحوادث السيبرانية لا تشكل خطراً على المؤسسات المالية وعملائها فحسب؛ بل تمثل أيضاً خطراً على الاستقرار المالي الكلي، نظراً إلى احتمال انتقال آثارها إلى مؤسسات مالية أخرى.
الأسهم تتراجع والسندات ترتفع
تراجعت الأسهم اليابانية في حين ارتفعت أسعار السندات الحكومية، وصعد الين إلى أعلى مستوى له في شهر، مع تنامي المخاوف بشأن قطاع الذكاء الاصطناعي وزيادة الإقبال على الأصول الآمنة.
وأغلق مؤشر «نيكي 225» القياسي منخفضاً بنسبة 0.34 في المائة عند 62693.16 نقطة، بعدما قلّص خسائره التي تجاوزت 2 في المائة خلال الجلسة. كما تراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.79 في المائة إلى 3965.81 نقطة.
وجاءت التحركات بعد هبوط مؤشر «ناسداك» الأميركي بنسبة 2.6 في المائة خلال جلسة الخميس، مع تحول المستثمرين إلى القطاعات الدفاعية؛ مثل السلع الاستهلاكية الأساسية والرعاية الصحية. وانخفض سهم «إنفيديا»، إحدى أبرز الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بنحو 4 في المائة، فيما تراجع سهم «ميتا» بنحو 8 في المائة وسط حذر المستثمرين إزاء خطط الإنفاق على الذكاء الاصطناعي التي كشفت عنها الشركة في نتائجها. كما هبط سهم «تسلا» بنسبة 3.1 في المائة عقب إعلان نتائجها وخفض خطط الإنفاق الرأسمالي لعام 2026.
وقال واتارو أكياما، استراتيجي الأسهم لدى «نومورا سيكيوريتيز»، إن تأثيرات الأسواق الخارجية تطغى حالياً على المؤشرات المحلية المحدودة، مع استعداد الشركات اليابانية الكبرى لبدء إعلان نتائجها بدءاً من الأسبوع المقبل.
وأضاف أن الفترة الحالية تشهد أدنى مستويات وضوح المعلومات الجديدة بشأن توقعات أرباح الشركات اليابانية، مشيراً إلى أن تراجع الأسهم يأتي في ظل تزايد الحذر بشأن نمو الأرباح بقطاع الذكاء الاصطناعي.
وفي سوق السندات، انخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات، وهو العائد القياسي، بمقدار 8 نقاط أساس إلى 2.8 في المائة، متجهاً نحو أدنى مستوى له منذ 7 أغسطس (آب)، مقارنة بذروة بلغت 3.115 في المائة في وقت سابق من الشهر. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.
وسجل العائد تراجعاً للجلسة الخامسة على التوالي، منخفضاً بمقدار 13 نقطة أساس خلال الأسبوع، في أكبر هبوط أسبوعي منذ أبريل (نيسان) 2025.
وقال ماساهيكو لو، كبير استراتيجيي الدخل الثابت لدى «ستيت ستريت إنفستمنت مانجمنت»، إن سوق السندات باتت تتعامل بصورة متزايدة مع السندات اليابانية باعتبارها ملاذاً آمناً نسبياً، مضيفاً أن المستثمرين اليابانيين بدأوا تدريجياً العودة إلى السندات الحكومية مع وصول العوائد إلى مستويات أكثر جاذبية للاستثمار. وأضاف أن الين بدأ يستفيد بدوره من هذه التحركات.
وأظهرت بيانات الجمعة، أن التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين في اليابان تجاوز هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة خلال سبتمبر (أيلول)، للمرة الأولى منذ 9 أشهر، في إشارة إلى اتساع ضغوط الأسعار، وتعزيز مبررات رفع أسعار الفائدة في المدى القريب.
ومع ذلك، تتوقع الأسواق أن يُبقي بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأسبوع المقبل، على أن يؤجل الزيادة التالية إلى ديسمبر (كانون الأول) أو ما بعده.
وانخفض عائد السندات الحكومية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية، بمقدار 4 نقاط أساس إلى 1.86 في المائة.
وقال شوكي أوموري، كبير استراتيجيي الدخل الثابت لليابان لدى «دويتشه بنك»، إن بيانات التضخم تدعم توجه البنك المركزي نحو رفع توقعاته للتضخم الأسبوع المقبل، مع الإبقاء على سعر الفائدة عند 1.25 في المائة. وأضاف أن البنك يتوقع الزيادة التالية في يناير (كانون الثاني).
الين يتجه لتحقيق أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ مطلع سبتمبر
اتجه الين الياباني نحو تسجيل أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ أوائل سبتمبر، مدعوماً بتدفقات الملاذات الآمنة، في ظل موجة عزوف عن المخاطرة اجتاحت الأسواق العالمية، دفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى التراجع الحاد، وأبقت الدولار قرب أدنى مستوياته في 3 أسابيع.
وجاءت تحركات العملات وسط شكوك متزايدة بشأن طفرة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، في وقت ظلت فيه العقود الآجلة لخام برنت فوق 110 دولارات للبرميل، ما يشير إلى أن مخاوف النمو الاقتصادي طغت على المخاوف المتعلقة بالتضخم.
وارتفع الين بما يصل إلى 0.4 في المائة يوم الجمعة، مسجلاً 156.08 مقابل الدولار، وهو أقوى مستوى له منذ أكثر من شهر، قبل أن يتراجع عن مكاسبه إلى 156.89 بحلول منتصف اليوم. وكان يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 0.7 في المائة.
وقال شوكي أوموري، كبير استراتيجيي الدخل الثابت لليابان لدى «دويتشه بنك»، إن شراء الين جاء للتحوط من المخاطر، وليس في إطار إعادة توزيع الاستثمارات على المدى الطويل.
وأضاف أنه لا توجد مؤشرات على إعادة المؤسسات اليابانية أموالها إلى الداخل، وأن الفارق الذي يتيح تحقيق عوائد من الاحتفاظ بالدولار مقابل الين لا يزال قائماً. وتوقع أن يتحرك الدولار في نطاق بين 155 و159 يناً حتى اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان.