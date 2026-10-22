النحاس يتراجع مع ارتفاع المخزونات وتراجع مخاوف الإمدادات

تراجعت أسعار النحاس، الخميس، مع تدفق كميات إضافية إلى مستودعات بورصة لندن للمعادن، ما خفف بعض المخاوف بشأن الإمدادات، رغم استمرار الاختناقات في سلاسل التوريد الإقليمية خارج الولايات المتحدة.

وانخفض سعر النحاس القياسي لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.44 في المائة إلى 14293.5 دولار للطن بحلول الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش. كما تراجع عقد النحاس الأكثر تداولاً في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 0.67 في المائة إلى 109 آلاف يوان (16331.79 دولار) للطن، وفق «رويترز».

وأظهرت بيانات البورصة ارتفاع إجمالي مخزونات النحاس المسجلة في مستودعات بورصة لندن للمعادن لثلاثة أيام متتالية. فقد جرى تسليم 13525 طناً من النحاس إلى المستودعات الأربعاء.

وكتب محللون لدى شركة «غالاكسي فيوتشرز» الصينية للوساطة في مذكرة أن الشحنات الواردة الأربعاء توزعت على نطاق أوسع، لتشمل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وهولندا ومواقع أخرى، بخلاف اليومين السابقين اللذين تركزت فيهما عمليات التسليم داخل الولايات المتحدة.

وكانت كميات كبيرة من النحاس قد اتجهت إلى الولايات المتحدة منذ بداية العام، في ظل مساعي المتعاملين إلى استباق احتمال فرض رسوم جمركية على المعدن الأحمر، وهو ما أسهم في دعم الأسعار.

ومع ذلك، لا تزال العلاوات السعرية المرتفعة في الأسواق الإقليمية، التي تُضاف إلى أسعار بورصة لندن، تعكس توقعات باستمرار نقص الإمدادات في بعض المناطق.

وفي هذا السياق، تعرض شركة «كوديلكو» التشيلية النحاس على عملائها الأوروبيين بعلاوة قياسية تبلغ 350 دولاراً للطن، بينما حددت شركة «أوروبريس» الألمانية علاوتها للعام المقبل عند مستوى قياسي أيضاً.

وارتفعت علاوة النحاس في ميناء يانغشان الصيني، التي تُعد مؤشراً إلى الطلب الصيني على النحاس المستورد، إلى 148 دولاراً للطن الأربعاء، وهو أعلى مستوى لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022.

كذلك، سجل الفارق بين السعر النقدي للنحاس وسعر العقود لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن حالة «باكورديشن» بلغت 116.34 دولار للطن الأربعاء، وهي وضعية يكون فيها السعر الفوري أعلى من سعر العقود الآجلة، بما يشير إلى محدودية المعروض المتاح على المدى القريب.

وفي بقية المعادن المتداولة في بورصة لندن، تراجعت أسعار الألمنيوم بنسبة 0.59 في المائة، والزنك بنسبة 0.68 في المائة، والرصاص بنسبة 0.65 في المائة، والنيكل بنسبة 1.01 في المائة، والقصدير بنسبة 1.28 في المائة.

وفي بورصة شنغهاي، خالف النيكل الاتجاه العام مرتفعاً بنسبة 1.46 في المائة، وسط توقعات غير مؤكدة بخفض الإنتاج من جانب منتجين صينيين في إندونيسيا.

وفي المقابل، تراجع الزنك بنسبة 0.02 في المائة، والرصاص بنسبة 0.15 في المائة، والقصدير بنسبة 1.29 في المائة.