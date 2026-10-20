«ينساب» السعودية ترفع أرباحها 220 % إلى 63.3 مليون دولار في الربع الثالث

أعلنت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 220 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي، ليبلغ 237.3 مليون ريال (63.3 مليون دولار)، مقارنة بـ74.2 مليون ريال (19.8 مليون دولار) في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة، في بيان نشرته عبر السوق المالية السعودية (تداول)، الثلاثاء، إن نمو الأرباح جاء مدفوعاً بارتفاع الكميات المبيعة ومتوسط أسعار البيع لمعظم المنتجات، رغم ارتفاع تكلفة بعض مدخلات الإنتاج.

كما ارتفعت الإيرادات الفصلية بنسبة 27.5 في المائة إلى 1.67 مليار ريال (445.3 مليون دولار)، مقارنة بنحو 1.3 مليار ريال (346.7 مليون دولار) في الربع المماثل من العام السابق، مدفوعة بزيادة كميات المبيعات، إلى جانب استمرار تحقيق مستويات مرتفعة من اعتمادية المصانع، بما انعكس على الكفاءة التشغيلية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، وازن السلمي، إن «ينساب» تواصل التركيز على رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز موثوقية المصانع والعمليات، والاستفادة من الفرص المتاحة وحلول التحول الرقمي والاستدامة، بما يدعم نمو الأعمال وانضباط الأداء.

وأشار السلمي إلى استمرار التحديات الاقتصادية العالمية والتطورات الجيوسياسية، وما يصاحبها من ضغوط على الأسعار وتقلبات في أسواق المواد الخام والتكاليف اللوجستية وسلاسل الإمداد.

وتتجاوز القيمة السوقية للشركة 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار)، فيما تمتلك الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) الحصة الأكبر من رأسمالها بنسبة 51 في المائة.