فرنسا ستحصل على 200 ألف طن ديزل إضافية شهرياً من الإمارات والبحرين

حصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال جولته الحالية في الخليج على تعهدات بتقديم آلاف الأطنان الإضافية من الديزل لبلاده، بينها 200 ألف طن من الإمارات، والبحرين، بحسب ما أعلن قصر الإليزيه الثلاثاء.

وقال القصر الرئاسي إن ماكرون حصل على «تعهدات» بتلقي «نحو 100 ألف طن من الديزل شهرياً من الإمارات»، وسيحصل على تعهدات بتلقي «100 ألف طن إضافية شهرياً» خلال زيارته إلى البحرين بعد الظهر.

وأضاف الإليزيه أن فرنسا، ومع الكميات الإضافية التي تم تأمينها مسبقاً من السعودية، والبالغة «95 ألف طن» لشهري «أكتوبر (تشرين الأول)، ونوفمبر (تشرين الثاني)»، تكون قد حصلت على تعهدات بتلقي 295 ألف طن شهرياً، أي «ما يزيد قليلاً عن 10 في المائة من استهلاكها من الديزل، وذلك لتخفيف الضغط عن الأسواق وأسعار الوقود في محطات التعبئة.

من جانبها، قدمت الكويت «التزامات واضحة جداً» بتوريد كميات من الديزل والكيروسين إلى إقليمي مايوت وريونيون الفرنسيين في المحيط الهندي عبر سلطنة عُمان، متجاوزة بذلك مضيق هرمز الذي أغلقته إيران عملياً منذ بداية الحرب في الشرق الأوسط.

وأفاد قصر الإليزيه بأن فرنسا تجري محادثات مع دول المنطقة «لخفض أسعار التأمين البحري، ما يُمكّن الشركات من نقل كميات أكبر» من المحروقات عبر المضيق بتكلفة أقل.

وقالت الرئاسة الفرنسية: «نعزز أمننا في مجال الطاقة بواسطة هذه الالتزامات طويلة الأجل من شركائنا»، من دون تحديد الأثر المتوقع على أسعار الوقود في محطات التعبئة.

ولفتت إلى أن ذلك ومع الإفراج عن احتياطيات استراتيجية في فرنسا «سيؤثر على الأسعار التي لا يمكننا تحديدها في هذه المرحلة».