النفط يتراجع مع موازنة مخاطر الإمدادات والتوترات في الشرق الأوسط

تراجعت أسعار النفط بأكثر من دولار في التعاملات المبكرة، الخميس، مع موازنة المستثمرين بين مخاطر الإمدادات الناجمة عن تصاعد الهجمات على السفن في مضيق هرمز، والمساعي الأميركية لخفض تكاليف نقل النفط عبر تخفيف العقوبات المفروضة على بعض السفن.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.39 دولار، أو 1.31 في المائة، إلى 104.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:16 بتوقيت غرينتش، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.02 دولار، أو 1.07 في المائة، إلى 94.07 دولار، متراجعاً عن المكاسب التي سجلها في الجلسة السابقة.

وكان خام غرب تكساس قد ارتفع في الجلسة السابقة إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع، عقب هجوم الحوثيين على مقر «أرامكو» السعودية، وإعلان إيران اعتماد أساليب جديدة لاستهداف السفن في مضيق هرمز والإبقاء على أسعار النفط عند مستويات مرتفعة.

وفي تطور يعكس تصاعد المخاطر البحرية، غرقت سفينة حاويات وأخرى لنقل البضائع السائبة قرب المضيق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، إثر إصابتهما بمقذوفات في حادثين منفصلين، وفق مسؤولين في قطاع الملاحة البحرية.

وتكثفت الهجمات في محيط الممر المائي خلال الأيام العشرة الماضية، في وقت تقول فيه إيران إنها تصعّد ضرباتها رداً على الحصار الأميركي لموانئها وتشديد العقوبات المفروضة عليها الشهر الماضي.

ومع اضطراب حركة الشحن وارتفاع تكاليف نقل البضائع إلى مستويات قياسية بفعل الحرب مع إيران، تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تخفيف العقوبات عن سفن تُعرف باسم «الأسطول الخفي»، سبق أن نقلت النفط والمنتجات البترولية من دول بينها روسيا وإيران وفنزويلا، في مسعى لاحتواء ارتفاع الأسعار، وفق مسؤول أميركي.

وقال المسؤول إن المشاورات تتركز على احتمال السماح بنقل «النفط القانوني» على متن سفن سبق أن فُرضت عليها عقوبات.

وفي المقابل، أسهم ارتفاع الإنتاج من روسيا والشرق الأوسط في الحد من صعود الأسعار. وأفادت وكالة الطاقة الدولية بأن إنتاج روسيا من النفط الخام ارتفع بمقدار 65 ألف برميل يومياً في سبتمبر (أيلول)، إلى 8.43 مليون برميل يومياً، لكنه ظل أقل بنحو 870 ألف برميل يومياً من مستواه قبل عام.

كما ارتفعت صادرات النفط الخام من منتجي الخليج بنحو 4.4 مليون برميل يومياً في سبتمبر، لتبلغ نحو 75 في المائة من مستوياتها قبل الحرب، وفق الوكالة.

وفي الولايات المتحدة، تراجعت مخزونات النفط الخام والمقطرات، بينما ارتفعت مخزونات البنزين خلال الأسبوع الماضي، بحسب بيانات أولية لمعهد البترول الأميركي نقلتها مصادر في السوق. وانخفضت مخزونات الخام بمقدار 11.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 9 أكتوبر (تشرين الأول)، وهو تراجع أكبر بكثير من توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم.

وقالت «هايتونغ فيوتشرز» في مذكرة، الخميس، إن الأسعار لم تتفاعل كثيراً مع الانخفاض الحاد في المخزونات، معتبرة أن عدم ارتفاعها رغم هذه الإشارة الداعمة للسوق يعكس حذر المستثمرين من ملاحقة الأسعار عند مستوياتها الحالية.

ومن المقرر صدور البيانات الرسمية للمخزونات الأميركية عن إدارة معلومات الطاقة في الساعة 12 ظهراً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (16:00 بتوقيت غرينتش)، بعد تأجيلها يوماً بسبب عطلة يوم كولومبوس الاثنين.