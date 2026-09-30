العراق يعرض خصومات أكبر على النفط المقرر تحميله في أكتوبر

عرضت شركة تسويق النفط العراقية الحكومية «سومو» خصومات أكبر للمشترين بعقود محددة الأجل؛ لتشجيعهم على تسلم النفط المقرر تحميله في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وفق ما نقلت «رويترز» عن وثيقة ومتعاملين.

وأظهرت الوثيقة، الأربعاء، أن «سومو» عرضت خصومات قدرها 34.50 دولار و37 دولاراً للبرميل لخامَي البصرة المتوسط والثقيل على أساس التسليم على ظهر السفينة من محطة البصرة النفطية أو مراسي التحميل أحادية النقطة العراقية والمرافق المرتبطة بها.

واتسعت الخصومات، التي يجري تحديدها قياساً إلى مؤشرات الأسعار المرجعية في أسواق الوجهات المعنية، مقارنة بخصومات تقلّ عن 30 دولاراً لبرميل النفط المقرر تحميله في شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول)، مع ارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر المرتبطة بتسلم الشحنات داخل مضيق هرمز.

واجتذب خام البصرة المخفض السعر مشترين مثل «فيتول» و«بترول أبوظبي الوطنية» (أدنوك) الإماراتية، في الأشهر الماضية، مما ساعد العراق على زيادة صادراته.

على صعيد مواز، قال متعاملان، الأربعاء، إن «إنديان أويل كورب»؛ ‌وهي ‌أكبر ​شركة ‌تكرير ⁠نفط ​بالهند، تسعى ⁠إلى شراء ما بين مليون ⁠ومليونيْ ‌برميل ‌من ​خام البصرة المتوسط ‌العراقي ‌عبر عطاء فوري.

وطلبت الشركة ‌شحن النفط في ⁠الفترة من ⁠22 إلى 30 أكتوبر.