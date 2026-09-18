الأسهم الأوروبية تتراجع قليلاً مع تصدر شركات الاتصالات الخسائر

تراجعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف، يوم الجمعة، مع تصدّر أسهم شركات الاتصالات قائمة الخاسرين، فيما ساهمت مكاسب أسهم التكنولوجيا في الحد من الخسائر، ودعم المؤشر نحو تحقيق مكاسب أسبوعية، في أسبوع شهد تراجع أسعار النفط وإعلان عدد من البنوك المركزية العالمية قرارات بشأن أسعار الفائدة.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة إلى 641.57 نقطة بحلول الساعة 07:17 بتوقيت غرينتش، بعد ارتفاعه بأكثر من 1 في المائة خلال الجلستين السابقتين، ليظل قرب أعلى مستوياته في أسبوع، وفق «رويترز».

ويتجه المؤشر القياسي «ستوكس 600» لتحقيق أول مكاسب أسبوعية له في ثلاثة أسابيع، في أسبوع حافل بقرارات أسعار الفائدة من عدد من البنوك المركزية حول العالم، من بينها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنك إنجلترا.

وتراجعت أسهم شركات الاتصالات 1.8 في المائة في التعاملات المبكرة، مع انخفاض سهمي «دويتشه تليكوم» و«إيرتل أفريقيا» بنسبة 3.1 و4.8 في المائة على التوالي.

وانخفضت أسهم قطاع الأغذية والمشروبات 1 في المائة، مع تراجع سهم «نستله» 1.2 في المائة، بعد أن أعلنت روسيا الاستحواذ على الأصول المحلية لشركة الأغذية السويسرية العملاقة.

كما تراجعت أسهم قطاع الطاقة 0.5 في المائة مع انخفاض أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي، رغم بقائها فوق مستوى 100 دولار للبرميل.

وفي المقابل، ارتفعت أسهم التكنولوجيا 0.9 في المائة، بقيادة شركات صناعة الرقائق، ومن بينها «أيكسترون» و«إنفينيون تكنولوجيز».