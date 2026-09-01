محافظ الاحتياطي الفيدرالي: رفع الفائدة مطروح إذا لم ينحسر التضخم بالسرعة الكافية

قال محافظ الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار، الثلاثاء، إنه إذا لم ينحسر التضخم بالسرعة الكافية، فقد يحين الوقت أمام البنك المركزي الأميركي لرفع أسعار الفائدة.

وقال بار في نص خطاب أُعد لإلقائه أمام منتدى الإقراض الثاني: «لا يزال التضخم مرتفعاً للغاية، وقد ظل كذلك لأكثر من خمس سنوات»، وفق «رويترز».

وأشار بار إلى اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي المقرر عقده يومي 15 و16 سبتمبر (أيلول)، والذي سيتيح للمسؤولين فرصة لتقييم خيارات السياسة النقدية، قائلاً: «إذا بدا أن التضخم لا ينحسر بالقدر الكافي، فأعتقد أنه ينبغي علينا اتخاذ إجراء حاسم لرفع أسعار الفائدة».

وأضاف: «إذا منحتني مؤشرات البيانات بعض الثقة بأن التضخم يتباطأ في طريقه نحو 2 في المائة، فأعتقد أنه يمكننا التريث قليلاً لتقييم موقفنا من السياسة النقدية».

وأشار بار أيضاً إلى أن الاقتصاد الأميركي يحقق أداءً قوياً، مدعوماً بالاستثمار في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وقال إن سوق العمل «مستقر، مع انخفاض نسبي في معدل البطالة».

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش قد ألمح الأسبوع الماضي إلى احتمال رفع أسعار الفائدة، قائلاً خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية السنوية التي يعقدها بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي بولاية وايومنغ، إنه فيما يتعلق بالسياسة النقدية، «يجب أن نكون على ثقة بأن التضخم الأساسي يتحرك نحو هدفنا، بوضوح وبسرعة كافية. وإلا، فسيتعين علينا بذل المزيد من الجهد».

وتتوقع الأسواق المالية أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة، المحدد حالياً في نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه هذا الشهر.

وأشار عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى استعدادهم لرفع أسعار الفائدة، مستندين إلى قراءات التضخم التي لا تزال تتجاوز باستمرار المستوى المستهدف البالغ 2 في المائة.