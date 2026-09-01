التصنيع البريطاني يتباطأ في أغسطس والتوظيف يسجل أسرع نمو في عامين

أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الشهري، الصادرة الثلاثاء، تباطؤاً طفيفاً في نمو النشاط بقطاع التصنيع البريطاني خلال أغسطس (آب)، ليسجل أضعف مستوى له منذ مارس (آذار)، في حين وظَّفت المصانع عمالاً بأسرع وتيرة لها منذ أكثر من عامين.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطاع التصنيع البريطاني، الصادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 51.7 نقطة في أغسطس، من 51.9 نقطة في يوليو (تموز)، لكنه جاء أعلى من القراءة الأولية البالغة 51.5 نقطة، والتي صدرت الشهر الماضي. وتشير القراءات التي تتجاوز 50 نقطة إلى نمو النشاط.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «إن ارتفاع مستويات الإنتاج مدعوم بزيادة حجم الأعمال الجديدة، مع تحسن الطلب من العملاء المحليين والأجانب على حد سواء».

وتباطأ نمو المؤشر الفرعي للإنتاج الصناعي إلى أضعف مستوى له منذ أبريل (نيسان)، في ظل تباطؤ نمو إنتاج السلع الوسيطة وانخفاض إنتاج السلع الاستهلاكية، في حين سجل إنتاج السلع الاستثمارية أسرع وتيرة نمو له في عامين.

ونما التوظيف بأسرع وتيرة له في عامين، مدفوعاً بارتفاع متطلبات الإنتاج، وتحسن الطلبات الجديدة، ورغبة الشركات في تقليص الأعمال المتراكمة.

وارتفع التفاؤل بشأن العام المقبل إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر، مدفوعاً بقوة المبيعات، وانخفاض حالة عدم اليقين الجيوسياسي، وتراجع التوترات التجارية.

ورفع المصنّعون أسعار البيع بأبطأ وتيرة منذ مارس، في حين ارتفعت تكاليف المدخلات بأقل معدل منذ فبراير (شباط)، رغم استمرار الرسوم الجمركية والتوترات الجيوسياسية واضطرابات الشحن في دفع الأسعار إلى الارتفاع.

وأظهرت أحدث البيانات الرسمية نمو الإنتاج الصناعي بنسبة 0.5 في المائة خلال العام المنتهي في يونيو (حزيران)، في حين ارتفعت أسعار المصانع بنسبة سنوية بلغت 3.1 في المائة في يوليو.

واستندت بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى ردود الشركات التي جُمعت خلال الفترة من 12 إلى 25 أغسطس.