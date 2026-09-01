العراق يطلب علاوة على تحميل النفط في سبتمبر خارج مضيق هرمز

حدد العراق الأسعار الدنيا لخام البصرة المتوسط المعروض عبر عطاء للتحميل في سبتمبر (أيلول) خارج مضيق هرمز. حسبما نقلت «رويترز» عن وثيقة الثلاثاء.

وتشير الوثيقة إلى أن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) تطلب من المشاركين في العطاء، الذي طرح الشهر الماضي، دفع علاوة على السعر القياسي المتداول في سوق الوجهة. وأكد مصدر تجاري هذا الأمر.

وتظهر الوثيقة أن «سومو» تطلب علاوة بحد أدنى 20 سنتاً للبرميل فوق السعر القياسي لسوق الوجهة للشحنات التي سيتم تحميلها في الفترة من أول سبتمبر إلى العاشر من الشهر نفسه، وعلاوة بحد أدنى ثلاثة دولارات للبرميل للشحنات التي سيتم تحميلها في الفترة من 11 إلى 30 سبتمبر.

وكانت وكالة «إرنا» الإيرانية قد ذكرت الشهر الماضي أن طهران منحت الإذن لعدد من ناقلات النفط العراقية بالمرور عبر مضيق هرمز، وذلك عقب طلبات متكررة من بغداد عبر قنوات مختلفة.

وتراوحت صادرات النفط الخام العراقية لشهر أغسطس (آب) بين مليونين ومليونين و200 ألف برميل يومياً عبر مضيق هرمز. وقال سليم الركابي، المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط العراقية، وفقاً لوسائل إعلام محلية، إن «صادرات النفط الخام العراقي عبر المنافذ البحرية الجنوبية بلغت مـا بين مليونين ومليونين ومائتي ألف برميل يومياً متصدرة منظومة التصدير كركيزة أساسية، وعمود فقري للاقتصاد الوطني».