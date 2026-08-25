«شي إن» تجتاز اختبار الاكتتاب قبل أول تداول في بورصة هونغ كونغ

تقترب شركة «شي إن» من دخول بورصة هونغ كونغ بعد سنوات من المحاولات المتعثرة للإدراج في أسواق عالمية، بعدما تمت تغطية سجل طلبات اكتتابها العام الأولي بالكامل، في اختبار مهم لشهية المستثمرين تجاه واحدة من أكبر منصات الأزياء السريعة عالمياً، رغم التحديات التنظيمية وتباطؤ النمو.

وقالت مصادر مطلعة إن الطلب على الطرح، الذي يستهدف جمع ما يصل إلى 1.8 مليار دولار، جاء من مساهمين حاليين وصناديق تركز على الصين وأخرى متعددة الاستراتيجيات. وتبيع الشركة، التي تأسست في الصين وتتخذ من سنغافورة مقراً، 280 مليون سهم بسعر يتراوح بين 47.60 و49.50 دولار هونغ كونغي للسهم.

ومن المنتظر إعلان السعر النهائي في 31 أغسطس (آب)، على أن يبدأ تداول الأسهم في بورصة هونغ كونغ في الأول من سبتمبر (أيلول).

وتوفر التغطية الكاملة للاكتتاب مؤشراً إيجابياً إلى قدرة «شي إن» على اجتذاب رؤوس الأموال، لكنها لا تلغي الرسالة الأكثر وضوحاً التي يحملها الطرح، وما إذا كان المستثمرون أصبحوا أكثر تحفظاً في تقييم نموذج أعمال الشركة.

فعند الحد الأعلى لنطاق السعر، تبلغ قيمة «شي إن» نحو 27 مليار دولار، بانخفاض يتجاوز 70 في المائة عن تقييمها في السوق الخاصة الذي اقترب من 100 مليار دولار عام 2022. ويعكس هذا التراجع تحولاً كبيراً في نظرة المستثمرين إلى شركات التجارة الإلكترونية التي حققت نمواً استثنائياً خلال السنوات الماضية، لكنها باتت تواجه ارتفاع التكاليف والرسوم والتدقيق التنظيمي.

وتشتهر «شي إن» بنموذج يقوم على طرح منتجات أزياء منخفضة التكلفة وبسرعة كبيرة، وتبيع لعملاء في نحو 160 دولة. غير أن اثنتين من أهم أسواقها، الولايات المتحدة وأوروبا، أصبحتا أكثر صعوبة مع تشديد السياسات التجارية والقواعد التنظيمية.

كما يأتي الاكتتاب بعد محاولات سابقة للإدراج في نيويورك ولندن لم تصل إلى نهايتها، وسط انتقادات مرتبطة بمعايير العمل والحوكمة والاستدامة.

وتخضع الشركة حالياً لتحقيقات من المفوضية الأوروبية ولجنة التجارة الفيدرالية الأميركية، فيما أدت تحقيقات سابقة إلى غرامات في فرنسا تتعلق بخصومات مزعومة، وفي إيطاليا على خلفية اتهامات بـ«التضليل البيئي». وتؤكد «شي إن» من جانبها التزامها بمعايير مرتفعة للحوكمة والشفافية والمساءلة.

اقتصادياً، تصبح تغطية الطرح أكثر أهمية بالنظر إلى هذه المخاطر؛ إذ تشير إلى أن المستثمرين لا يزالون يرون قيمة في الانتشار العالمي للشركة وقاعدة عملائها ومنظومتها الرقمية، لكن بسعر أقل كثيراً من تقييمات عصر النمو السريع.

وتعزز مشاركة المستثمرين الأساسيين الثقة بتنفيذ الصفقة. فقد أظهرت الإفصاحات اتفاق «شي إن» مع مجموعة من المستثمرين الرئيسيين، بقيادة المساهمين الحاليين «بويو» و«تايغر غلوبال» و«جنرال أتلانتيك»، لشراء أسهم بنحو 383 مليون دولار.

لكن نجاح الاكتتاب لن يُقاس فقط بحجم الطلب قبل الإدراج. فالاختبار الحقيقي سيبدأ مع التداول، عندما تحدد السوق العامة ما إذا كان تقييم 27 مليار دولار يمثل نقطة انطلاق جذابة أم لا يزال مرتفعاً أمام مخاطر التنظيم وتباطؤ النمو وضغوط الهوامش. وبذلك يتحول إدراج «شي إن» من مجرد طرح كبير في هونغ كونغ إلى اختبار أوسع لمدى استعداد المستثمرين لتمويل شركات التجارة الإلكترونية العالمية بعد انتهاء حقبة التقييمات الاستثنائية.