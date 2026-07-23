«جي بي مورغان» يتوقع ضعف الشيقل بنهاية العام وسط تغيّر سياسة «بنك إسرائيل»

توقع بنك «جي بي مورغان» أن ينهي الشيقل الإسرائيلي العام عند مستوى 2.95 مقابل الدولار، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 2.80، مشيراً إلى أن «بنك إسرائيل المركزي» يتبنى نهجاً أكثر تدخلاً مما كان متوقعاً في السابق.

وأوضح محللو «البنك»، في مذكرة نُشرت يوم الخميس، أن 3 عوامل رئيسية دفعت إلى تعديل التوقعات، تتمثل في توجه «البنك المركزي الإسرائيلي» نحو سياسة نقدية أعلى تيسيراً من المتوقع، وتدخلاته «المعتدلة» في سوق الصرف الأجنبي، إضافة إلى «تحول مفاجئ» في توجهات المستثمرين تجاه أسهم شركات التكنولوجيا العالمية، بدفع من ازدياد المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي ومن المخاوف التنظيمية.