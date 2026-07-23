عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:7 دقيقه
الاقتصاد

«جي بي مورغان» يتوقع ضعف الشيقل بنهاية العام وسط تغيّر سياسة «بنك إسرائيل»

أوراق نقدية من الشيقل الإسرائيلي (رويترز)
أوراق نقدية من الشيقل الإسرائيلي (رويترز)
TT
TT

«جي بي مورغان» يتوقع ضعف الشيقل بنهاية العام وسط تغيّر سياسة «بنك إسرائيل»

أوراق نقدية من الشيقل الإسرائيلي (رويترز)
أوراق نقدية من الشيقل الإسرائيلي (رويترز)

توقع بنك «جي بي مورغان» أن ينهي الشيقل الإسرائيلي العام عند مستوى 2.95 مقابل الدولار، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 2.80، مشيراً إلى أن «بنك إسرائيل المركزي» يتبنى نهجاً أكثر تدخلاً مما كان متوقعاً في السابق.

وأوضح محللو «البنك»، في مذكرة نُشرت يوم الخميس، أن 3 عوامل رئيسية دفعت إلى تعديل التوقعات، تتمثل في توجه «البنك المركزي الإسرائيلي» نحو سياسة نقدية أعلى تيسيراً من المتوقع، وتدخلاته «المعتدلة» في سوق الصرف الأجنبي، إضافة إلى «تحول مفاجئ» في توجهات المستثمرين تجاه أسهم شركات التكنولوجيا العالمية، بدفع من ازدياد المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي ومن المخاوف التنظيمية.

مواضيع
العملات البنك المركزي بريطانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

التوتر الأميركي - الإيراني يدعم الدولار... والين يقترب من أدنى مستوى في 40 عاماً

الاقتصاد رجل يمر أمام محل صرافة، مزين بلوحات من الفينيل عليها صور أوراق نقدية من فئة الدولار، في المكسيك (رويترز)

التوتر الأميركي - الإيراني يدعم الدولار... والين يقترب من أدنى مستوى في 40 عاماً

استقر الدولار، يوم الخميس، مدعوماً بتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، الذي عزز الإقبال على العملة الأميركية بوصفها ملاذاً آمناً.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
الاقتصاد

استقرار الجنيه الإسترليني رغم انخفاض التضخم مع استمرار رهانات رفع الفائدة

استقر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يوم الأربعاء، بعدما جاء تباطؤ التضخم في المملكة المتحدة دون أن يغير بشكل كبير توقعات الأسواق بشأن مسار أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منظر عام لمبنى البنك المركزي الإندونيسي في جاكرتا (رويترز)
الاقتصاد

خلافاً للتوقعات... المركزي الإندونيسي يثبِّت أسعار الفائدة بعد زيادتين متتاليتين

أبقى البنك المركزي الإندونيسي أسعار الفائدة دون تغيير، في خطوة جاءت مخالفة لتوقعات السوق التي رجَّحت رفعها مجدداً بعد زيادتين متتاليتين بهدف دعم الروبية.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا )
الاقتصاد أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
الاقتصاد

الإسترليني يحافظ على استقراره بعد تعيين هيلي... والسندات تستعيد بعض خسائرها

حافظ الجنيه الإسترليني على استقراره بينما استعادت السندات الحكومية جزءاً من خسائرها، بعدما استوعبت الأسواق تعيين جون هيلي وزيراً جديداً للخزانة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو (رويترز)
الاقتصاد

الدولار يتماسك وسط ترقب تطورات الشرق الأوسط

استقر الدولار الأميركي قرب أعلى مستوى له في أسبوع، الثلاثاء، فيما وازنت الأسواق بين تصاعد التوترات بالشرق الأوسط وآمال التوصل إلى وقف النار.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)