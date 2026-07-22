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الاقتصاد

النفط يواصل مكاسبه مع تصاعد مخاوف تعطُّل الإمدادات بسبب توترات الشرق الأوسط

سفن تعبر قناة السويس في الإسماعيلية بمصر (رويترز)
سفن تعبر قناة السويس في الإسماعيلية بمصر (رويترز)
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النفط يواصل مكاسبه مع تصاعد مخاوف تعطُّل الإمدادات بسبب توترات الشرق الأوسط

سفن تعبر قناة السويس في الإسماعيلية بمصر (رويترز)
سفن تعبر قناة السويس في الإسماعيلية بمصر (رويترز)

واصلت أسعار النفط ارتفاعها، يوم الأربعاء، مع تصاعد المخاوف من حدوث مزيد من الاضطرابات في الإمدادات، بعدما شنت القوات الأميركية ضربات على أهداف عسكرية إيرانية لليلة الحادية عشرة على التوالي، في حين غيّرت ناقلات نفط مسارها في البحر الأحمر عقب تحذيرات أطلقتها جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت دولاراً واحداً، أو 1.1 في المائة، إلى 92.01 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:30 بتوقيت غرينيتش، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 82 سنتاً، أو 1.0 في المائة، إلى 85.16 دولار للبرميل.

وجاءت هذه المكاسب بعدما سجل النفط عند التسوية، الثلاثاء، أعلى مستوى له في 5 أسابيع، في أعقاب الضربات التي نفذتها القوات الأميركية على أهداف في جنوب وغرب إيران، بينما شنت إيران هجمات على منشآت أميركية في البحرين والكويت والأردن.

وقال الجيش الأميركي إنه بدأ أحدث ضرباته على إيران في وقت متأخر من مساء الثلاثاء بتوقيت الولايات المتحدة، أو في الساعات الأولى من صباح الأربعاء بتوقيت إيران. وجاءت الضربات الأميركية بعد وقت قصير من إعلان الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية اعترضت طائرات مُسيَّرة إيرانية.

وكانت 3 ناقلات نفط محملة بالنفط الخام السعودي ومتجهة إلى الصين والهند قد غيرت مسارها في البحر الأحمر، الثلاثاء، واتجهت نحو قناة السويس بدلاً من الإبحار بمحاذاة السواحل اليمنية، عقب تحذيرات أطلقتها جماعة الحوثي.

وقال محللو السلع الأولية في بنك «آي إن جي»: «سيجبر ذلك ناقلات النفط على دخول البحر الأحمر والخروج منه عبر قناة السويس، ما سيضيف وقتاً وتكاليف كبيرة إلى الرحلات المتجهة إلى آسيا»، مشيرين إلى أن التوترات في البحر الأسود تزيد أيضاً من حالة عدم اليقين بشأن الإمدادات.

وأضافوا أن «اتحاد خط أنابيب بحر قزوين» أوقف استقبال النفط من كازاخستان بعد تعليق عمليات التحميل يوم الاثنين، إثر هجمات بطائرات مُسيَّرة استهدفت ناقلات نفط في محطته المطلة على البحر الأسود، وحُمّلت مسؤوليتها لأوكرانيا، التي لم تعلّق على تلك الهجمات.

وأوضح محللو البنك: «كلما طال أمد تعليق العمليات، زادت احتمالات اضطرار كازاخستان إلى خفض إنتاجها من حقول النفط».

وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير ارتفعت خلال الأسبوع الماضي، بينما تراجعت مخزونات البنزين، وفقاً لمصادر في السوق.

وتأتي هذه البيانات قبيل صدور الأرقام الرسمية لمخزونات النفط الأميركية من إدارة معلومات الطاقة الأميركية في وقت لاحق يوم الأربعاء.

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