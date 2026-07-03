ضعف الطلب يدفع قطاع الخدمات الروسي إلى مزيد من الانكماش في يونيو

أظهر مسح للأعمال نُشر يوم الجمعة أن قطاع الخدمات الروسي واصل انكماشه خلال يونيو ، في ظل ضعف طلب العملاء، مما أدى إلى تراجع حاد في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة.

وأظهر المسح، الذي أجرته مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، انخفاض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في روسيا إلى 48.2 نقطة خلال يونيو (حزيران)، مقارنة مع 48.7 نقطة في مايو (أيار). وتشير القراءة دون مستوى 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وتراجع الإنتاج للشهر الرابع على التوالي، مسجلاً أسرع وتيرة انخفاض منذ سبتمبر (أيلول) 2025، إذ عزت الشركات ذلك إلى ضعف طلب العملاء واستمرار تراجع الطلبات الجديدة، وفق «رويترز».

كما انخفضت الأعمال الجديدة للشهر الثالث على التوالي، مع تسارع وتيرة الانكماش إلى أسرع مستوى لها منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022. وأرجعت الشركات هذا التراجع إلى انخفاض القدرة الشرائية للعملاء وتزايد الضغوط المالية التي يواجهونها.

وتراجع التوظيف للشهر الخامس على التوالي، في ظل استمرار الشركات في خفض التكاليف وعدم تعويض الموظفين الذين غادروا وظائفهم طواعية. وسجلت وتيرة تسريح العمال أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات ونصف، بينما استمر انخفاض الأعمال المتراكمة بثاني أسرع وتيرة منذ ديسمبر 2022.

وفي المقابل، تراجعت ضغوط الأسعار بصورة أكبر خلال يونيو، إذ تباطأ تضخم تكاليف المدخلات للشهر الخامس على التوالي إلى أدنى مستوى له منذ بداية العام، كما انخفض تضخم أسعار البيع إلى أبطأ وتيرة منذ يناير (كانون الأول) 2021، بعدما لجأت بعض الشركات إلى تقديم خصومات بهدف دعم المبيعات.

ورغم استمرار تفاؤل الشركات بشأن نمو الإنتاج خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، فإن مستوى الثقة لم يرتفع سوى بشكل طفيف مقارنة بأدنى مستوى له في نحو ثلاث سنوات ونصف، الذي سُجل في مايو، ليظل ثاني أضعف مستوى منذ ديسمبر 2022.

كما تراجع المؤشر المركب، في إشارة إلى انكماش إنتاج القطاع الخاص بأسرع وتيرة له خلال الأشهر الثلاثة الماضية.