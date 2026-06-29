النحاس يرتفع بعد اتفاق الولايات المتحدة وإيران على استئناف المحادثات

ارتفعت أسعار النحاس، يوم الاثنين، بعد اتفاق الولايات المتحدة وإيران على وقف الهجمات المتبادلة، والعودة إلى المسار الدبلوماسي.

وصعد عقد النحاس الأكثر تداولاً في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 1.11 في المائة ليصل إلى 102.950 يوان (15.145.50 دولار) للطن المتري، بحلول الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش، وفق «رويترز».

كما ارتفع سعر النحاس القياسي لأجَل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.13 في المائة ليبلغ 13.374.50 دولار للطن، بعدما كان قد تراجع بنسبة 0.67 في المائة، خلال وقت سابق من الجلسة.

وقال مسؤول أميركي، يوم الأحد، إن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف الأعمال العدائية الأخيرة في الخليج واستئناف المحادثات بشأن النزاع حول مضيق هرمز، مما عزّز الآمال بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام مؤقت.

ويُعد مضيق هرمز أهم ممر مائي لنقل الطاقة في العالم، إذ إن أي اضطراب في حركة الملاحة عبره قد يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع، ويزيد الضغوط التضخمية، ويؤثر سلباً في شهية المستثمرين للمخاطرة.

وفي الوقت نفسه، واصل الدولار تراجعه، يوم الاثنين، مسجلاً الجلسة الرابعة على التوالي من الانخفاض، الأمر الذي دعّم أسعار السلع المقوَّمة بالدولار وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى.

ورغم هذا التراجع، لا يزال الدولار يتداول قرب أعلى مستوى له في عام، والذي سجله في 24 يونيو (حزيران) الحالي.

وفي الصين، أظهرت بيانات رسمية، صدرت يوم السبت، تباطؤ نمو أرباح القطاع الصناعي خلال مايو (أيار) الماضي، رغم استمرارها في تسجيل معدلات نمو قوية.

وتباطأ نمو أرباح الشركات الصناعية الصينية إلى 21.1 في المائة، خلال مايو، على أساس سنوي، مقارنة بارتفاع نسبته 24.7 في المائة خلال أبريل (نيسان)، وفقاً لبيانات المكتب الوطني للإحصاء.

وخلال الفترة الممتدة من يناير (كانون الثاني) إلى مايو الماضيين، ارتفعت أرباح الشركات الصناعية بنسبة 18.8 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مقابل نمو بلغ 18.2 في المائة، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام.

وأظهرت البيانات أيضاً أن أرباح قطاع تعدين ومعالجة خامات المعادن غير الحديدية قفزت بنسبة 93.9 في المائة، خلال الفترة من يناير إلى مايو، في حين واصلت شركات الصناعات التحويلية مواجهة ضغوط على أرباحها.

وفي بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، ارتفع سعر الألمنيوم بنسبة 0.48 في المائة، والزنك بنسبة 2.01 في المائة، والقصدير بنسبة 0.97 في المائة، بينما تراجع الرصاص بنسبة 0.43 في المائة، وانخفض النيكل بنسبة 0.05 في المائة.

أما في بورصة لندن للمعادن، فقد ارتفع سعر الألمنيوم بنسبة 0.14 في المائة، والزنك بنسبة 0.71 في المائة، والرصاص بنسبة 0.13 في المائة، والنيكل بنسبة 0.69 في المائة، والقصدير بنسبة 0.71 في المائة.