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الاقتصاد

النفط يرتفع عقب تجدد الضربات المتبادلة بين واشنطن وطهران

ناقلة النفط «اليرموك» تبحر في مياه الخليج العربي، قبالة سواحل مدينة الكويت (أ.ف.ب)
ناقلة النفط «اليرموك» تبحر في مياه الخليج العربي، قبالة سواحل مدينة الكويت (أ.ف.ب)
  • سنغافورة: «الشرق الأوسط»
TT
  • سنغافورة: «الشرق الأوسط»
TT

النفط يرتفع عقب تجدد الضربات المتبادلة بين واشنطن وطهران

ناقلة النفط «اليرموك» تبحر في مياه الخليج العربي، قبالة سواحل مدينة الكويت (أ.ف.ب)
ناقلة النفط «اليرموك» تبحر في مياه الخليج العربي، قبالة سواحل مدينة الكويت (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين، في أعقاب ضربات عسكرية متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران على مدار الأيام الماضية؛ مما سلّط الضوء مجدداً على هشاشة اتفاق السلام المؤقت بين الطرفين، وأدى إلى تباطؤ حركة شحن الطاقة عبر مضيق هرمز من جديد.

وبحلول الساعة 02:07 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.8 في المائة، ما يعادل 58 سنتاً، لتصل إلى 72.57 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 1.3 في المائة، ما يعادل 88 سنتاً، ليسجل 70.11 دولار للبرميل.

وذكر محللو بنك «آي إن جي» في مذكرة يوم الاثنين: «لا تزال سوق النفط تواجه الكثير من المخاطر؛ ورغم ذلك، يبدو أن المتعاملين يركزون على ما سيعنيه التعافي المستمر في تدفقات النفط بالنسبة للتوازن العالمي»، وأضافوا: «هذا الارتياح يبدو غريباً، ويترك بوضوح مخاطر صعودية كبرى إذا ثبت تباطؤ تعافي الإمدادات».

وكان خام برنت قد تراجع بنسبة 10.6 في المائة الأسبوع الماضي، مسجلاً ثالث انخفاض أسبوعي له على التوالي، بعد أن ارتفعت شحنات النفط الخام عبر المضيق الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير (شباط) الماضي.

ومع ذلك، تباطأت حركة المرور منذ ذلك الحين في أعقاب تجدد الهجمات على السفن في المضيق اعتباراً من يوم الخميس الماضي - بما في ذلك ناقلة نفط مرتبطة بقطر- مما أطلق شرارة ضربات عسكرية متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، في أسوأ تصعيد منذ توقيعهما اتفاق السلام المؤقت.

وفي المقابل، حدّ من مكاسب النفط إعلان مسؤول أميركي، الأحد، عن موافقة إيران والولايات المتحدة على وقف الأعمال العدائية الأخيرة في الخليج، وتجديد المحادثات بشأن نزاعهما حول مضيق هرمز.

من جانبهم، أشار محللو بنك «إيه إن زد» في مذكرة إلى أن «السوق ستعيد على الأرجح تقييم فرضياتها بشأن التعافي السريع لإمدادات النفط من الخليج العربي».

وفي سياق متصل، استأنفت شركة «أرامكو» تحميل النفط الخام يوم الجمعة الماضي في محطة رأس تنورة الواقعة غرب مضيق هرمز، بعد توقف دام قرابة أربعة أشهر، حيث سارع منتجو النفط إلى زيادة الإنتاج والتصدير قبيل الاتفاق المؤقت.

واستمرت عمليات التحميل حتى بعد تحطم طائرة مروحية تابعة للشركة الأحد في رأس تنورة؛ مما أسفر عن مقتل 14 مواطناً، فيما لا يزال سبب الحادث مجهولاً.

وأضاف محللو بنك «إيه إن زد»: «التدفقات المادية مقيدة بسبب تراكم ناقلات النفط، وتضرر البنية التحتية، وتوقف الإنتاج؛ وقد يستغرق الأمر ما تبقى من العام الحالي قبل أن تقترب الإمدادات من مستويات ما قبل النزاع».

مواضيع
نفط الاقتصاد الأميركي الأسواق المالية حرب إيران أرامكو العالم

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الأسهم الآسيوية تترقب الاتجاه وسط مخاوف الشرق الأوسط ورهانات رفع الفائدة

شاشة عملاقة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف العملات الأجنبية بين الدولار والوون الكوري الجنوبي في غرفة تداول ببنك هانا في سيول (أ.ب)
شاشة عملاقة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف العملات الأجنبية بين الدولار والوون الكوري الجنوبي في غرفة تداول ببنك هانا في سيول (أ.ب)
  • سنغافورة: «الشرق الأوسط»
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  • سنغافورة: «الشرق الأوسط»
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الأسهم الآسيوية تترقب الاتجاه وسط مخاوف الشرق الأوسط ورهانات رفع الفائدة

شاشة عملاقة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف العملات الأجنبية بين الدولار والوون الكوري الجنوبي في غرفة تداول ببنك هانا في سيول (أ.ب)
شاشة عملاقة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف العملات الأجنبية بين الدولار والوون الكوري الجنوبي في غرفة تداول ببنك هانا في سيول (أ.ب)

شهدت الأسهم الآسيوية حالة من التذبذب وعدم الاستقرار يوم الاثنين، بعد أن وافقت إيران والولايات المتحدة على وقف تجدد الأعمال العدائية التي ألقت بظلالها على اتفاق السلام المؤقت وأبقت على أسعار النفط مدعومة، في حين استقر الدولار عند مستويات مرتفعة قرب أعلى مستوى له في عام بفعل مراهنات رفع أسعار الفائدة.

ويأتي العودة إلى المسار الدبلوماسي في الشرق الأوسط بعد عدة أيام من الضربات المتبادلة منذ إصابة قذيفة إيرانية لسفينة شحن في مضيق هرمز الأسبوع الماضي، وسط تبادل الطرفين الاتهامات بخرق الهدنة المؤقتة.

وعلى صعيد المؤشرات، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشري «إس آند بي 500» و«ناسداك» بنسبة 0.4 في المائة، كما صعدت العقود الآجلة الأوروبية بنسبة 0.2 في المائة. وفي المقابل، هبط مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة قاربت 2 في المائة، وتراجع مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 1 في المائة، مما ترك مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ متراجعاً بنسبة 0.4 في المائة.

وقال نيك تويدال، كبير استراتيجيي السوق في مجموعة «إيه تى إف إكس» العالمية بسيدني: «يبدو أننا نفتقر إلى اتجاه واضح للأسواق حالياً». وأضاف: «قد نتلقى دفعة إيجابية في وقت لاحق اليوم إذا توالت الأنباء المتفائلة من الشرق الأوسط... لكن في الوقت الحالي، أظن أن حركة التدفقات المالية هي التي ستقود التعاملات دون قفزات كبرى لأي من الجانبين».

ورغم التهدئة، رفعت المخاوف بشأن مستقبل اتفاق السلام أسعار النفط، والتي كانت قد تخلت في وقت سابق عن معظم مكاسبها المدفوعة بالحرب مع إعادة تقييم الأسواق السريعة لآفاق تراجع الإمدادات. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.85 في المائة لتصل إلى 72.6 دولار للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بأكثر من 1 في المائة ليسجل 70.01 دولار للبرميل.

وكان اتفاق السلام المؤقت المكون من 14 بنداً، والمبرم في 17 يونيو (حزيران)، يهدف إلى وقف القتال الذي بدأته الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير (شباط) الماضي، وإعادة فتح المضيق الحيوي تزامناً مع استمرار المحادثات بشأن ملفات أخرى مثل برنامج إيران النووي. وعلق مارك تشاندلر، كبير استراتيجيي السوق في «بانوكبيرن كابيتال ماركتس»، قائلاً: «تدخل الأسواق شهر يوليو (تموز) وسط هدنة لا يثق بها أحد تماماً».

مخاوف قطاع التكنولوجيا مستمرة

إلى جانب الملف الجيوسياسي، واجه المستثمرون مخاوف متزايدة بشأن تضخم تقييمات الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي عقب سنوات من المكاسب الصاروخية، ورغم التوقعات القوية لأرباح شركة «ميكرون» ورفع «أبل» لأسعارها الأسبوع الماضي، إلا أن ذلك عكس التحديات المتباينة للقطاع.

وأشار استراتيجيون في «أوف بروغرس» تابعة لـ«بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش» في مذكرة، إلى أن الأسواق تشهد دورة انتقال تكتيكية بعيداً عن شركات الذاء الاصطناعي الكبرى نحو قطاعات أصغر وأكثر دورية، مما يمثل مؤشرات مبكرة على اتساع نطاق السوق بعد فترة من التركيز الشديد.

من جانبه، حذر بنك التسويات الدولية من مدى استدامة طفرة الاستثمار الحالية في الذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى أن اختناقات الإمداد والمنافسة الشديدة قد تحفز نوعاً من الإفراط في الاستثمار، على غرار دورات الانتعاش والركود السابقة.

وقال خوسيه توريس، كبير الاقتصاديين في «إنترأكتيف بروكرز»، إن التكاليف المرتفعة المرتبطة بالبنية التحتية الحديثة تدفع الشركات إلى السعي لتأمين السيولة النقدية في ميزانياتها، مما يزيد المخاطر في حال فشل تلك الاستثمارات في تحقيق العوائد المرجوة، مبيناً أنه «لهذا السبب، اتجه المتعاملون نحو المجالات الدفاعية والدورية في سوق الأسهم خلال الأسابيع الأخيرة».

تصاعد مراهنات رفع الفائدة

وقد يساعد تراجع أسعار النفط في تخفيف بعض ضغوط التضخم، لكن بقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة نسيباً يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي تحت الضغط لرفع الفائدة. وتسعر الأسواق حالياً احتمالية رفع الفائدة مرة واحدة على الأقل هذا العام، في تحول حاد عن توقعات سابقة بخفضها مرتين قبل اندلاع النزاع.

ويتوقع استراتيجيون في «بنك أوف أميركا» ثلاث عمليات رفع للفائدة، وهي نظرة أكثر تشدداً تعكس قوة سوق العمل، والنهج النقدي لرئيس الفيدرالي الجديد كفين وارش، فضلاً عن معضلة التضخم المستمرة.

وأدت تلك الاحتمالات المتزايدة لرفع الفائدة إلى دعم العملة الأميركية؛ حيث استقر مؤشر الدولار عند 101.33 نقطة، دون ذروته الأعلى في عام والتي لامسها الأسبوع الماضي بقليل. وفي المقابل، يقبع الين الياباني عند مستوى 161.77 ين للدولار، وسط مخاوف من تدخل جديد من السلطات في طوكيو لحماية العملة الهشة من كسر أدنى مستوياتها في 40 عاماً.

وألقى صعود الدولار بظلاله على الذهب، الذي تراجع بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 4072 دولاراً للأوقية، ليتجه المعدن الأصفر نحو تسجيل انخفاض بنسبة 13 في المائة في الربع الثاني من العام، وهي أكبر خسارة ربع سنوية له منذ عام 2013.

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الاقتصاد

الدولار يتجه نحو تسجيل أفضل أداء شهري في عام

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (د.ب.إ)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (د.ب.إ)
  • هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»
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  • هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»
TT

الدولار يتجه نحو تسجيل أفضل أداء شهري في عام

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (د.ب.إ)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (د.ب.إ)

اتخذ الدولار الأميركي مساراً دفاعياً يوم الاثنين، لكنه ظل في طريقه نحو تحقيق أكبر مكسب شهري له في نحو عام؛ مدفوعاً بظلال التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج، ومستنداً إلى ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف الأميركية الحاسمة التي قد تعيد رسم مسار أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

شهدت عطلة نهاية الأسبوع تبادلاً جديداً للضربات والاتهامات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك قبيل اتفاقهما على وقف الهجمات المتبادلة وعقد اجتماع مرتقب في قطر يوم الثلاثاء؛ مما ترك المستثمرين في حالة ترقب وقلق حذر بشأن مدى صمود هذا اللجوء الهش للتهدئة.

وفي غضون ذلك، ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين عقب تلك الضربات التي تسببت مجدداً في إبطاء حركة شحن الطاقة عبر مضيق هرمز، وهو ما عزز بدوره الطلب على العملة الأميركية بوصفها ملاذاً آمناً في أوقات الأزمات.

وعلى صعيد العملات الرئيسية، استقر اليورو عند 1.1387 دولار بعد أن كان قد هبط إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً أمام العملة الأميركية الأسبوع الماضي، ليتجه نحو تسجيل انخفاض شهري بنسبة 2.3 في المائة. وتراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 1.3198 دولار، لتبلغ خسائره الشهرية نحو 2 في المائة.

وفي المقابل، سجل الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر 0.6885 دولار متراجعاً بنسبة 0.1 في المائة في التعاملات المبكرة، ليتجه نحو هبوط شهري حاد بنسبة 4.1 في المائة، بينما استقر الدولار النيوزيلندي دون تغير يذكر عند 0.5635 دولار، مسجلاً خسارة شهرية بلغت 5.9 في المائة. أما الين الياباني، فقد جرى تداوله في أحدث المعاملات عند مستوى 161.75 ين للدولار، واصل معها القبوع بالقرب من أدنى مستوياته في 40 عاماً.

وارتفع مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية من بينها الين واليورو - بشكل طفيف ليصل إلى 101.36 نقطة. وبذلك يتجه المؤشر نحو تسجيل مكسب بنسبة 2.5 في المائة خلال شهر يونيو (حزيران) الحالي، وهو ما يمثل أكبر صعود شهري للعملة الأميركية منذ يوليو (تموز) من العام الماضي.

ولا يزال النزاع الراهن مع إيران يغذي الضغوط التضخمية عالمياً، بالتزامن مع البداية المتشددة وغير المتوقعة لـكيفين وارش في منصبه الجديد رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق من هذا الشهر؛ وهي الخطوة التي قلبت توقعات الأسواق رأساً على عقب بشأن إمكانية خفض الفائدة الأميركية هذا العام. وعلاوة على ذلك، تسهم موجة البيع الكثيفة التي شهدتها أسهم قطاع التكنولوجيا العالمي في توجيه التدفقات النقدية نحو الدولار مع بحث المستثمرين عن ملاذات آمنة لرساميلهم.

وتترقب الأسواق المالية باهتمام شديد صدور بيانات الوظائف غير الزراعية ومعدلات البطالة الأميركية في وقت لاحق هذا الأسبوع، للحصول على إشارات واضحة حول مدى قوة سوق العمل واستشراف الملامح المقبلة لسياسة الفيدرالي النقدية.

وفي هذا الصدد، أشار جوزيف كابورسو، رئيس أبحاث العملات الأجنبية في بنك الكومنولث الأسترالي، في مذكرة له: «نتوقع أن يواصل الدولار صعوده التدريجي في الأسابيع المقبلة مدفوعاً بنغمة (الاستثناء الأميركي)»، مضيفاً أن قوة سوق العمل وتحسنها المستمر يمثلان الوصفة المثالية لارتفاع أسعار الفائدة الأميركية ودعم قوة الدولار.

إلى ذلك، تتجه الأنظار أيضاً نحو المنتدى السنوي للبنك المركزي الأوروبي المنعقد هذا الأسبوع؛ حيث يراقب المستثمرون عن كثب التحولات في سياسات البنوك المركزية وسط تقلبات أسواق الأسهم وتراجع أسعار النفط. ومن المقرر أن تفتتح رئيسة المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أعمال المنتدى يوم الاثنين، على أن يشهد يوم الأربعاء جلسة نقاشية رئيسية يشارك فيها رئيس الفيدرالي الأميركي الجديد كيفين وارش، وسط تطلع من الأسواق لقراءة نهجه النقدي بشكل أكثر وضوحاً.

مواضيع
الدولار اليورو العملات الاقتصاد الأميركي الاقتصاد العالمي نفط مضيق هرمز العالم أميركا
الاقتصاد

الذهب يتراجع مع تحفيز الضربات المتبادلة بين واشنطن وطهران لأسعار النفط

سبائك ذهبية تزن كل منها ألف غرام في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)
سبائك ذهبية تزن كل منها ألف غرام في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

الذهب يتراجع مع تحفيز الضربات المتبادلة بين واشنطن وطهران لأسعار النفط

سبائك ذهبية تزن كل منها ألف غرام في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)
سبائك ذهبية تزن كل منها ألف غرام في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين، بالتزامن مع موجة ضربات عسكرية متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران في منطقة الخليج أسهمت في دفع أسعار النفط نحو الارتفاع، في وقت ألقت فيه توقعات استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة بظلالها على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.

وبحلول الساعة 02:42 بتوقيت غرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 4061.35 دولار للأوقية، في حين انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس (آب) بنسبة 0.5 في المائة لتستقر عند 4076.40 دولار. وبذلك يتجه المعدن النفيس نحو تسجيل خسارته الشهرية الرابعة على التوالي بنسبة بلغت 10.4 في المائة.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في «كي سي إم تريد»: «تجددت المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران خلال عطلة نهاية الأسبوع مع الأنباء عن ضربات عسكرية متبادلة، وهو ما يثير الشكوك حول المدة التي يمكن أن تظل فيها أسعار النفط عند مستوياتها المنخفضة الحالية، وبالتالي يلقي بظلاله على النظرة المستقبليّة للتضخم وأسعار الفائدة».

وكانت أسعار النفط قد قفزت في أعقاب إطلاق إيران صواريخ وطائرات مسيّرة استهدفت مواقع عسكرية أميركية في الكويت والبحرين فجر الأحد، وجاء ذلك بعد وقت قصير من تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتوجيه ضربات قاصمة للقيادة الإيرانية إذا لم تلتزم بالاتفاق الذي يقضي بإنهاء الحرب الدائرة.

ورغم التصعيد، نقل موقع «أكسيوس» الإخباري عن مصادر، أن طهران واشنطن وافقتا على وقف الأعمال العدائية الأخيرة في الخليج، واستئناف المحادثات بشأن النزاع المحيط بـ«مضيق هرمز».

ومن المعروف اقتصاديّاً أن ارتفاع أسعار النفط الخام يغذي معدلات التضخم ويزيد من فرص رفع أسعار الفائدة؛ ورغم أن الذهب يُعد تقليدياً أداة للتحوط ضد التضخم، فإنه يفقد جاذبيته الاستثمارية أمام الصناديق والسندات في البيئات ذات الفائدة المرتفعة كونه أصلاً لا يدر عوائد دورية.

ووفقاً لأداة «فيـد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، يتوقع المتعاملون في السوق أن يقدم الفيدرالي الأميركي على رفع أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، مع تسعير احتمالية تصل إلى 80 في المائة لإقرار زيادة جديدة في شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وتتجه أنظار المستثمرين حالياً نحو بيانات وظائف القطاع الخاص الأميركي الصادرة عن مؤسسة «إيه دي بي» (ADP)، وبيانات الوظائف غير الزراعية الرسمية لشهر يونيو (حزيران) المقررة في وقت لاحق هذا الأسبوع، وذلك لاستشراف التوجهات المقبلة للسياسة النقدية الأميركية.

وعن التوقعات بعيدة المدى، أشار ووترر إلى أن «الذهب قد يلامس مستوى 5000 دولار مجدداً هذا العام، ولكن هذا السيناريو مرهون بحدوث تهدئة إضافية، وعودة أسعار النفط بشكل مستدام إلى مستويات ما قبل الحرب لتقليص الأثر التضخمي للنزاع، فضلاً عن تراجع قوة الدولار».

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.1 في المائة لتسجل 58.51 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاتين بنسبة 1 في المائة إلى 1630.13 دولار، وصعد البالاديوم بنسبة 0.8 في المائة ليصل إلى 1218.92 دولار.

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