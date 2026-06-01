كازاخستان تعلن عودة إنتاج النفط إلى 2.17 مليون برميل يومياً

أعلن وزير الطاقة الكازاخستاني، إرلان أكينغينوف، الاثنين، أن كازاخستان استأنفت إنتاجها النفطي إلى 290 ألف طن متري يومياً بعد خسائر إنتاجية سابقة في حقل «تنغيز» أكبر حقولها النفطية.

وتُنتج كازاخستان 2 في المائة من الإمدادات العالمية اليومية من النفط الخام، ويتم تصديرها بشكل رئيسي عبر خط أنابيب بحر قزوين إلى ميناء نوفوروسيسك الروسي.

وبلغ إنتاج النفط الخام ومكثفات النفط نحو 2.175 مليون برميل يومياً، وفقاً لحسابات «رويترز» باستخدام نسبة 7.5 برميل لكل طن.

وأفاد مصدران في قطاع النفط، وفقاً لـ«رويترز» يوم الجمعة، بأن إنتاج النفط في حقل «تنغيز»، الذي تديره شركة «شيفرون»، انخفض بشكل حاد في 26 مايو (أيار) نتيجة حادثة.

وأصدرت شركة «تنغيزشيفرويل»، التابعة لـ«شيفرون»، بياناً يوم الجمعة ذكرت فيه أن جزءاً من حقل «تنغيز» النفطي شهد «اضطراباً تشغيلياً طفيفاً» في 28 مايو، وأن الإنتاج يجري استئنافه تدريجياً.

والاثنين، أعلنت شركة «تنغيزشيفرويل»، أن إنتاجها من النفط «يقترب من معدلات التشغيل الطبيعية» بعد انقطاع وجيز في إحدى منشآتها في 28 مايو.

وأفاد مصدر في قطاع النفط بأن إنتاج حقل «تنغيز» النفطي قد تعافى إلى نحو 900 ألف برميل يومياً في 31 مايو، بعد أن كان 310 آلاف برميل يومياً في 28 مايو.

وأضاف المصدر أن متوسط ​​إنتاج كازاخستان الإجمالي من النفط ومكثفات الغاز بلغ 2.1 مليون برميل يومياً في مايو، بانخفاض عن 2.16 مليون برميل يومياً في أبريل (نيسان).

ولم يُستأنف الإنتاج في حقل «تنغيز»، الواقع بالقرب من بحر قزوين في أقصى غرب كازاخستان، بشكل كامل إلا في أبريل، بعد توقفه في يناير (كانون الثاني) إثر مشكلة في توزيع الطاقة.