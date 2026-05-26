عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:15 دقيقه
الاقتصاد

رئيس «أوبن إيه آي»: الذكاء الاصطناعي لن يسبب «كارثة وظائف» عالمية

قال إن «الجانب البشري» في العمل لا يمكن الاستغناء عنه

سام ألتمان خلال مؤتمر صحافي في سيول (أ.ف.ب)
سام ألتمان خلال مؤتمر صحافي في سيول (أ.ف.ب)
  • سيدني : «الشرق الأوسط»
TT
  • سيدني : «الشرق الأوسط»
TT

رئيس «أوبن إيه آي»: الذكاء الاصطناعي لن يسبب «كارثة وظائف» عالمية

سام ألتمان خلال مؤتمر صحافي في سيول (أ.ف.ب)
سام ألتمان خلال مؤتمر صحافي في سيول (أ.ف.ب)

قال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، يوم الثلاثاء، إن التطور السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، واعتمادها على نطاق واسع لن يؤديا على الأرجح إلى «كارثة وظائف» عالمية، مشيراً إلى أن هذه التكنولوجيا لم تتسبب حتى الآن في فقدان واسع لوظائف ذوي الياقات البيضاء كما كان يُخشى.

وفي كلمة عبر الإنترنت خلال مؤتمر بنك الكومنولث الأسترالي (CBA) في سيدني، أوضح ألتمان أنه كان في البداية قلقاً بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على مستويات التوظيف عالمياً.

وأضاف أن فريقه التنفيذي كان «مصيباً إلى حد كبير» في التوقعات التقنية التي قدمتها «أوبن إيه آي» عند إطلاق «تشات جي بي تي» في عام 2022، لكنه أشار في المقابل إلى أنهم كانوا «مخطئين تماماً» في تقدير التداعيات الاجتماعية والاقتصادية المحتملة.

وقال ألتمان في مقابلة مع الرئيس التنفيذي لبنك الكومنولث الأسترالي، مات كومين: «يسعدني أن أكون مخطئاً في هذا الشأن، فقد كنت أعتقد أن تأثير إلغاء وظائف ذوي الياقات البيضاء المبتدئين سيكون أكبر مما حدث بالفعل».

وتابع: «أعتقد الآن أنني أفهم بشكل أفضل سبب عدم حدوث ذلك، وأنا ممتن لذلك، لكن حدسي كان خاطئاً في هذا الجانب».

وأضاف أن بعض الانتقادات تشير إلى أنه كان بإمكانه «تقليل حالة القلق والتشاؤم في هذا المجال»، لكنه أوضح أنه كان يرى في ذلك الوقت أن الخطر حقيقي، ويستدعي النقاش، مشيراً إلى أن هذا الاحتمال لا يزال قائماً بدرجة ما.

ولم يقدم ألتمان أرقاماً محددة حول تأثيرات التوظيف، لكنه سبق أن أشار إلى إمكانية حدوث تسريحات وظيفية على مستوى القطاعات مع تطور الذكاء الاصطناعي. كما أعلنت شركات عالمية عدة، من بينها «إتش إس بي سي» و«أمازون» و«ستاندرد تشارترد» و«سي بي إيه»، عن استبدال أنظمة الذكاء الاصطناعي ببعض الوظائف داخلياً.

وذكرت «رويترز» الأسبوع الماضي، نقلاً عن مصدر مطلع، أن «أوبن إيه آي» تستعد لتقديم طلب سري للاكتتاب العام الأولي في الولايات المتحدة خلال الأسابيع المقبلة، مع إمكانية استهداف تقييم يبلغ نحو تريليون دولار، وجمع ما لا يقل عن 60 مليار دولار.

«الجانب البشري» في العمل لا يمكن استبداله

وقال ألتمان إنه رغم تزايد دور الذكاء الاصطناعي في مختلف الصناعات والوظائف، فإن هناك «جانباً بشرياً» في العمل لا يمكن الاستغناء عنه.

وأضاف أنه يستخدم الذكاء الاصطناعي في الرد على رسائل «سلاك»، والبريد الإلكتروني، لكنه عاد لاحقاً للقيام بذلك بنفسه في بعض الحالات.

وقال: «جعلته يرد على الرسائل قائلاً: هذا ذكاء سام الاصطناعي، وكان ذلك مثالاً جيداً بالنسبة لي على أننا نهتم فعلاً بالناس».

وتابع: «نحن نهتم بتفاعلاتنا مع الآخرين، وهذا أمر يستغرق جزءاً كبيراً من وقتي، ولا أستطيع تخيل استبدال الذكاء الاصطناعي به في الوقت القريب».

وأوضح أن هذا الإدراك غيّر، بشكل إيجابي وسلبي، نظرته إلى سوق العمل، مرجحاً أن يكون مختلفاً تماماً عما كان يُعتقد سابقاً.

واختتم قائلاً: «لا أعتقد أننا سنشهد كارثة فقدان وظائف كما يتوقعها البعض في هذا القطاع، أو يتحدثون عنها».

مواضيع
الذكاء الاصطناعي سوق العمل شركات أستراليا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

دراسة تختبر قدرة الذكاء الاصطناعي على تقليد البشر في المحادثة

تكنولوجيا بعض نماذج اللغة الحديثة بدت بشرية بدرجة جعلت المشاركين يختارونها أحياناً على أنها الطرف الإنسان

دراسة تختبر قدرة الذكاء الاصطناعي على تقليد البشر في المحادثة

تظهر دراسة جديدة أن بعض نماذج الذكاء الاصطناعي باتت قادرة على محاكاة المحادثة البشرية وإرباك المشاركين في اختبار «تورينغ».

نسيم رمضان (لندن)
عالم الاعمال جانب من عمليات «موبايلي» في موسم الحج (الشرق الأوسط)
عالم الاعمال

توجهات في السعودية لرفع كفاءة شبكات الاتصالات في موسم الحج عبر حلول الذكاء الاصطناعي

تُظهر السعودية في كل موسم حج اتساع قدراتها التقنية وكفاءة بنيتها التحتية الرقمية، عبر إدارة واحد من أكبر التجمعات البشرية في العالم ضمن نطاق جغرافي محدود.

«الشرق الأوسط» (مكة المكرمة)
العالم البابا ليو الرابع عشر يوقِّع على رسالته العامة الأولى بعنوان «الإنسانية الرائعة» في الفاتيكان يوم 15 مايو 2026 (رويترز)
العالم

الفاتيكان «يعلن الحرب» على الذكاء الاصطناعي

قال البابا ليو الرابع عشر في خطبته الأولى: «الحقيقة لا تفرِّق بيننا؛ بل هي تتيح لنا أن نواجه بمزيد من النشاط والصلابة تحديات العصر».

شوقي الريّس (روما)
علوم «مدرّبو الذكاء الاصطناعي»... يُخبرون القادة بما يُريدون سماعه
علوم

«مدرّبو الذكاء الاصطناعي»... يُخبرون القادة بما يُريدون سماعه

النموذج الأكثر فعالية يجمع بين التأمل بالذكاء الاصطناعي والتدريب البشري

«الشرق الأوسط»
علوم ساحة البرلمان في لندن حيث يقع مقر المعهد
علوم

مختبر بريطاني متطور يرصد المخاطر الكامنة في الذكاء الاصطناعي

اكتشاف ثغرات أمنية خطيرة في جميع النماذج المطورة

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد

المفوضية الأوروبية تسمح لـ«بي بي» البريطانية ببيع مصفاتها في ألمانيا

عادة ما تراجع سلطات الاتحاد الأوروبي في بروكسل صفقات الاستحواذ الكبرى للتأكد من أنها لن تؤدي إلى إحداث قيود على المنافسة الحرة (رويترز)
عادة ما تراجع سلطات الاتحاد الأوروبي في بروكسل صفقات الاستحواذ الكبرى للتأكد من أنها لن تؤدي إلى إحداث قيود على المنافسة الحرة (رويترز)
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT

المفوضية الأوروبية تسمح لـ«بي بي» البريطانية ببيع مصفاتها في ألمانيا

عادة ما تراجع سلطات الاتحاد الأوروبي في بروكسل صفقات الاستحواذ الكبرى للتأكد من أنها لن تؤدي إلى إحداث قيود على المنافسة الحرة (رويترز)
عادة ما تراجع سلطات الاتحاد الأوروبي في بروكسل صفقات الاستحواذ الكبرى للتأكد من أنها لن تؤدي إلى إحداث قيود على المنافسة الحرة (رويترز)

أعطت المفوضية الأوروبية الضوء الأخضر لشركة النفط البريطانية «بي بي» لبيع مصفاتها في مدينة جلزنكيرشن، غرب ألمانيا، إلى مجموعة «كليش» المشغلة للمصافي، بعدما أكدت المفوضية عدم وجود مخاوف من هذا الاندماج تتعلق بقواعد حماية المنافسة، مشيرة إلى أن الحصة السوقية المشتركة للشركتين ستظل محدودة. وعادة ما تراجع سلطات الاتحاد الأوروبي في بروكسل صفقات الاستحواذ الكبرى للتأكد من أنها لن تؤدي إلى إحداث قيود كبيرة على المنافسة الحرة. وتعدّ مصفاة جلزنكيرشن واحدة من أكبر المصافي في ألمانيا، إذ يستطيع المجمع المكون من موقعين معالجة نحو 12 مليون طن من النفط الخام سنوياً.

وتنتج المصفاة بشكل رئيسي وقود النقل البري والجوي، إضافة إلى مواد أولية لصناعة البتروكيماويات. وبحسب بيانات «بي بي» الصادرة في مارس (آذار) الماضي، يشغل المجمع المتكامل، بما في ذلك مستودع التخزين في مدينة بوتروب، نحو 1800 عامل. كانت الشركة قد أعلنت في ذلك الشهر عزمها بيع المصفاة إلى مجموعة «كليش» المستقلة عن الشركات النفطية الكبرى، على أن تستكمل الصفقة خلال النصف الثاني من عام 2026 بعد الحصول على موافقات الجهات المختصة.

وتدير مجموعة «كليش» التي تتخذ من مالطا مقراً لها، والمملوكة لرجل الأعمال الأميركي غاري كليش، مصفاتين نفطيتين في أوروبا، هما مصفاة مدينة هايده في ولاية شليسفيغ-هولشتاين الألمانية، شمال ألمانيا، ومصفاة أخرى في مدينة كالوندبورغ الساحلية في الدنمارك.

ووفقاً لتقرير نشرته مجلة «دير شبيغل» في أبريل (نيسان) الماضي، فإن وزارة الاقتصاد الألمانية تدرس بدورها عملية بيع المصفاة من خلال تدقيق استثماري. وأفادت المجلة بأن «مجموعة كليش» تقف خلفها شبكة شركات غامضة وغير شفافة في جزيرة جيرزي المصنفة كملاذ ضريبي. ويحقّ للدولة الألمانية، في ظروف معينة، منع استحواذ مستثمرين من خارج أوروبا على شركات محلية.

مواضيع
نفط الغاز الطبيعي غاز ألمانيا بريطانيا الاتحاد الأوروبي مالطا
الاقتصاد

البنك الأفريقي للتنمية يتوقع تأثر نمو القارة السمراء بحرب إيران

ينتظر الباحثون عن عمل على جانب الطريق في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا (رويترز)
ينتظر الباحثون عن عمل على جانب الطريق في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا (رويترز)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

البنك الأفريقي للتنمية يتوقع تأثر نمو القارة السمراء بحرب إيران

ينتظر الباحثون عن عمل على جانب الطريق في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا (رويترز)
ينتظر الباحثون عن عمل على جانب الطريق في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا (رويترز)

يتوقع البنك الأفريقي للتنمية أن يتباطأ النمو الاقتصادي في أفريقيا بشكل طفيف إلى 4.2 في المائة هذا العام، من 4.4 في المائة العام الماضي، في وقت يدفع فيه التوتر في الشرق الأوسط تكاليف الوقود والمواد الغذائية إلى الارتفاع، قبل أن ينتعش مرة أخرى في 2027.

وذكر البنك في توقعاته السنوية، التي نشرت الثلاثاء، أنه على الرغم من الصدمات التي حدثت العام الماضي جراء التوتر التجاري والجيوسياسي، ظلّت القارة التي تضم 54 دولة واحدة من أسرع المناطق نمواً في العالم إلى جانب آسيا، متفوقة على أوروبا وأميركا اللاتينية.

وكان النمو في 2025 مدفوعاً بارتفاع الإنتاج الزراعي وتحسن السياسات الاقتصادية الكلية وارتفاع أسعار السلع الأساسية. وقال أكبر بنك تنمية إقليمي في أفريقيا إنه يتوقع أن يعود النمو العام المقبل إلى 4.4 في المائة، مع توقعات تستند إلى افتراض أن صدمة الشرق الأوسط ستستمر شهرين إلى 3 أشهر.

وقال التقرير: «سيعتمد تأثير هذه الصدمة على النمو والاستقرار الاقتصادي الكلي على مدة تعطل سلاسل التوريد وتأثيراتها على أسعار الطاقة والأسمدة عالمياً».

مواضيع
أفريقيا حرب إيران مضيق هرمز نمو أفريقيا
الاقتصاد

«ستيلانتيس» الفرنسية تستثمر 1.16 مليار دولار لإنتاج جيل جديد من السيارات الكهربائية

كشفت «ستيلانتيس» الأسبوع الماضي عن استراتيجية بقيمة 60 مليار يورو تتضمن إطلاق 60 منتجاً جديداً وتبسيط منصات سياراتها (رويترز)
كشفت «ستيلانتيس» الأسبوع الماضي عن استراتيجية بقيمة 60 مليار يورو تتضمن إطلاق 60 منتجاً جديداً وتبسيط منصات سياراتها (رويترز)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

«ستيلانتيس» الفرنسية تستثمر 1.16 مليار دولار لإنتاج جيل جديد من السيارات الكهربائية

كشفت «ستيلانتيس» الأسبوع الماضي عن استراتيجية بقيمة 60 مليار يورو تتضمن إطلاق 60 منتجاً جديداً وتبسيط منصات سياراتها (رويترز)
كشفت «ستيلانتيس» الأسبوع الماضي عن استراتيجية بقيمة 60 مليار يورو تتضمن إطلاق 60 منتجاً جديداً وتبسيط منصات سياراتها (رويترز)

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، أن شركة «ستيلانتيس» ستستثمر أكثر من مليار يورو (1.16 مليار دولار) لإنتاج جيل جديد من السيارات الكهربائية في مصنعها بمدينة مولهاوس، بدءاً من عام 2029.

وكانت «ستيلانتيس» قد كشفت الأسبوع الماضي عن استراتيجية بقيمة 60 مليار يورو (69.85 مليار دولار) تتضمن إطلاق 60 منتجاً جديداً وتبسيط منصات سياراتها؛ وذلك لمواكبة سباق التحول نحو السيارات الكهربائية.

كانت «ستيلانتيس» وشركة «جاغوار لاند روفر (جي إل آر) - Jaguar Land Rover (JLR)» قد أعلنتا، يوم الاثنين، عن توقيع مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص التعاون في مجال تطوير المنتجات داخل الولايات المتحدة الأميركية.

وبموجب بنود مذكرة التفاهم غير الملزمة، فستعمل «ستيلانتيس» و«جي إل آر (JLR)» على دراسة فرص التعاون بما يحقق تكاملاً في مجالات تطوير المنتجات والتقنيات، مع الاستفادة من نقاط القوة التكاملية لدى الشركتين بما يسهم في خلق قيمة مضافة لكلا المؤسستين.

مواضيع
باريس السيارات صناعة السيارات فرنسا