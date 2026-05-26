رئيس «أوبن إيه آي»: الذكاء الاصطناعي لن يسبب «كارثة وظائف» عالمية

قال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، يوم الثلاثاء، إن التطور السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، واعتمادها على نطاق واسع لن يؤديا على الأرجح إلى «كارثة وظائف» عالمية، مشيراً إلى أن هذه التكنولوجيا لم تتسبب حتى الآن في فقدان واسع لوظائف ذوي الياقات البيضاء كما كان يُخشى.

وفي كلمة عبر الإنترنت خلال مؤتمر بنك الكومنولث الأسترالي (CBA) في سيدني، أوضح ألتمان أنه كان في البداية قلقاً بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على مستويات التوظيف عالمياً.

وأضاف أن فريقه التنفيذي كان «مصيباً إلى حد كبير» في التوقعات التقنية التي قدمتها «أوبن إيه آي» عند إطلاق «تشات جي بي تي» في عام 2022، لكنه أشار في المقابل إلى أنهم كانوا «مخطئين تماماً» في تقدير التداعيات الاجتماعية والاقتصادية المحتملة.

وقال ألتمان في مقابلة مع الرئيس التنفيذي لبنك الكومنولث الأسترالي، مات كومين: «يسعدني أن أكون مخطئاً في هذا الشأن، فقد كنت أعتقد أن تأثير إلغاء وظائف ذوي الياقات البيضاء المبتدئين سيكون أكبر مما حدث بالفعل».

وتابع: «أعتقد الآن أنني أفهم بشكل أفضل سبب عدم حدوث ذلك، وأنا ممتن لذلك، لكن حدسي كان خاطئاً في هذا الجانب».

وأضاف أن بعض الانتقادات تشير إلى أنه كان بإمكانه «تقليل حالة القلق والتشاؤم في هذا المجال»، لكنه أوضح أنه كان يرى في ذلك الوقت أن الخطر حقيقي، ويستدعي النقاش، مشيراً إلى أن هذا الاحتمال لا يزال قائماً بدرجة ما.

ولم يقدم ألتمان أرقاماً محددة حول تأثيرات التوظيف، لكنه سبق أن أشار إلى إمكانية حدوث تسريحات وظيفية على مستوى القطاعات مع تطور الذكاء الاصطناعي. كما أعلنت شركات عالمية عدة، من بينها «إتش إس بي سي» و«أمازون» و«ستاندرد تشارترد» و«سي بي إيه»، عن استبدال أنظمة الذكاء الاصطناعي ببعض الوظائف داخلياً.

وذكرت «رويترز» الأسبوع الماضي، نقلاً عن مصدر مطلع، أن «أوبن إيه آي» تستعد لتقديم طلب سري للاكتتاب العام الأولي في الولايات المتحدة خلال الأسابيع المقبلة، مع إمكانية استهداف تقييم يبلغ نحو تريليون دولار، وجمع ما لا يقل عن 60 مليار دولار.

«الجانب البشري» في العمل لا يمكن استبداله

وقال ألتمان إنه رغم تزايد دور الذكاء الاصطناعي في مختلف الصناعات والوظائف، فإن هناك «جانباً بشرياً» في العمل لا يمكن الاستغناء عنه.

وأضاف أنه يستخدم الذكاء الاصطناعي في الرد على رسائل «سلاك»، والبريد الإلكتروني، لكنه عاد لاحقاً للقيام بذلك بنفسه في بعض الحالات.

وقال: «جعلته يرد على الرسائل قائلاً: هذا ذكاء سام الاصطناعي، وكان ذلك مثالاً جيداً بالنسبة لي على أننا نهتم فعلاً بالناس».

وتابع: «نحن نهتم بتفاعلاتنا مع الآخرين، وهذا أمر يستغرق جزءاً كبيراً من وقتي، ولا أستطيع تخيل استبدال الذكاء الاصطناعي به في الوقت القريب».

وأوضح أن هذا الإدراك غيّر، بشكل إيجابي وسلبي، نظرته إلى سوق العمل، مرجحاً أن يكون مختلفاً تماماً عما كان يُعتقد سابقاً.

واختتم قائلاً: «لا أعتقد أننا سنشهد كارثة فقدان وظائف كما يتوقعها البعض في هذا القطاع، أو يتحدثون عنها».