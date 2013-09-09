اليمن: ولد الشيخ يريد مفاوضات جديدة قبل رمضان

إسماعيل ولد الشيخ

جنيف: «الشرق الأوسط»

أعلن الموفد الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، أمس، أنه يأمل في إطلاق جولة جديدة من مفاوضات السلام بين أطراف النزاع في اليمن قبل شهر رمضان المقبل.وقال ولد الشيخ في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية، إنه يأمل في «بدء جولة جديدة من المفاوضات»، مضيفا: «إننا في المرحلة التمهيدية، لكن الوقت ضيق، وهدفي هو إنهاء كل ذلك قبل حلول شهر رمضان».وتطرق ولد الشيخ إلى الوضع في ميناء الحديدة على البحر الأحمر. ولدى سؤاله حول قلق تحالف دعم الشرعية الذي يشتبه في أن ينقل المتمردون الحوثيون وأنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح، أسلحة عبر هذا المرفأ، قال المبعوث الأممي إن «خيارات كثيرة» قيد الدرس «لتعزيز آلية التفتيش وإيجاد سبيل لخفض خطر تهريب الأسلحة».وأوضح ولد الشيخ أن الحوثيين أعربوا عن اهتمامهم باقتراحاته، مضيفا أنه يعتزم دعوتهم إلى اجتماع الشهر المقبل في عمان للبحث في الأمر.