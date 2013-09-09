وفاة مقيم باكستاني بمقذوف عسكري أطلق من اليمن

مقذوف عسكري من اليمن (ارشيفية)

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الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين»

لقي مقيم باكستاني حتفه اليوم إثر سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على محافظة العارضة.



وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى بن عبدالله القحطاني, أن فرق الدفاع المدني باشرت اليوم (الأحد)، بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على محافظة العارضة، مما نتج عنه وفاة مقيم باكستاني الجنسية.



وبين المقدم القحطاني أن الجهات المعنية باشرت تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات.