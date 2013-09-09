وفاة مقيم باكستاني بمقذوف عسكري أطلق من اليمن
الأحد - 16 جمادى الأولى 1438 هـ - 12 فبراير 2017 مـ رقم العدد [13956]
مقذوف عسكري من اليمن (ارشيفية)
الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين»
لقي مقيم باكستاني حتفه اليوم إثر سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على محافظة العارضة.
وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى بن عبدالله القحطاني, أن فرق الدفاع المدني باشرت اليوم (الأحد)، بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على محافظة العارضة، مما نتج عنه وفاة مقيم باكستاني الجنسية.
وبين المقدم القحطاني أن الجهات المعنية باشرت تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات.
وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى بن عبدالله القحطاني, أن فرق الدفاع المدني باشرت اليوم (الأحد)، بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على محافظة العارضة، مما نتج عنه وفاة مقيم باكستاني الجنسية.
وبين المقدم القحطاني أن الجهات المعنية باشرت تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات.
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