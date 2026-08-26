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22 ألف مشارك يغمرون بلدة إسبانية بـ150 طناً من الطماطم

مشاركون في مهرجان «لا توماتينا» السنوي لمعركة الطعام (أ.ف.ب)
مشاركون في مهرجان «لا توماتينا» السنوي لمعركة الطعام (أ.ف.ب)
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22 ألف مشارك يغمرون بلدة إسبانية بـ150 طناً من الطماطم

مشاركون في مهرجان «لا توماتينا» السنوي لمعركة الطعام (أ.ف.ب)
مشاركون في مهرجان «لا توماتينا» السنوي لمعركة الطعام (أ.ف.ب)

خلال مهرجان «لا توماتينا» التقليدي في بلدة بونيول الإسبانية الصغيرة، قذف آلاف المشاركين من جميع أنحاء العالم بعضهم بأطنان من الطماطم، والذي يقام كل عام في يوم الأربعاء الأخير من شهر أغسطس (آب).وقضى نحو 22 ألف مشارك - وهو الحد الأقصى المسموح به في بلدة لا يتجاوز عدد سكانها 10 آلاف نسمة - ساعة كاملة في رمي الطماطم شديدة النضج على بعضهم، وفق وكالة الأنباء الإسبانية «إفي».

وفي إطار تنظيم الفعالية وضمان السلامة العامة، تفرض لوائح المهرجان قواعد صارمة تلزم المشاركين بضرورة هرس الثمار باليد قبل إطلاقها لتفادي إلحاق أي إصابات وكدمات بالآخرين.

ويذكر أنه جرى استقدام ونقل نحو 150 طناً من الطماطم بواسطة الشاحنات خصيصاً لتكون بمثابة «الذخيرة» الرسمية للمهرجان.

ويواجه الحدث انتقادات متكررة تستنكر سنوياً ما تصفه بـالإهدار المتعمد للموارد، مشيرة إلى استهلاك مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وكميات ضخمة من المياه العذبة لزراعة هذه الكميات من الثمار.

وأصبحت احتفالية «لا توماتينا» تقليداً سنوياً قبل أن يحظرها الديكتاتور الإسباني الجنرال فرانثيسكو فرانكو في خمسينات القرن الماضي. وساعد الاهتمام الإعلامي الذي حظي به المهرجان عبر التلفزيون في ثمانينات القرن الماضي على تحويله إلى حدث وطني، ثم إلى مقصد يجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم.

وكان من المتوقع أن يشارك أكثر من 20 ألف شخص هذا العام، في حين أفادت وكالة الأنباء الإسبانية «إفي» هذا الأسبوع بأن نحو 40 في المائة من المشاركين خلال السنوات الثلاث الماضية كانوا من السائحين القادمين من خارج إسبانيا.

ويدفع المشاركون القادمون من خارج المنطقة 15 يورو (17.50 دولار) مقابل تذكرة الدخول. أمّا القاعدة الأولى والوحيدة فهي: سحق الطماطم قبل قذفها لتجنب الإصابات. ومع ذلك، يرتدي كثير من المشاركين نظارات سباحة وسدادات للأذن للحماية.

بمجرد انتهاء الساعة، يعلن صوت مدفع نهاية الاحتفالات، وتتوجه الحشود لغسل أنفسهم في حمامات جماعية قريبة. وبعد ذلك، تُغسل شوارع البلدة بخراطيم المياه.

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الرياضة رياضة عالمية

ريال مدريد راعٍ لحلبة «مادرينغ» وجائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا 1

سائق الفورمولا 3 الإيطالي براندو بادوير خلال التجارب على حلبة «مادرينغ» الجديدة في مدريد (إ.ب.أ)
سائق الفورمولا 3 الإيطالي براندو بادوير خلال التجارب على حلبة «مادرينغ» الجديدة في مدريد (إ.ب.أ)
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ريال مدريد راعٍ لحلبة «مادرينغ» وجائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا 1

سائق الفورمولا 3 الإيطالي براندو بادوير خلال التجارب على حلبة «مادرينغ» الجديدة في مدريد (إ.ب.أ)
سائق الفورمولا 3 الإيطالي براندو بادوير خلال التجارب على حلبة «مادرينغ» الجديدة في مدريد (إ.ب.أ)

أصبح ريال مدريد راعياً محلياً لحلبة «مادرينغ» وسباق جائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا 1، المقرر إقامته بين 11 و13 سبتمبر (أيلول) المقبل، وفقاً للاتفاقية التي أعلنها منظمو الحدث، الأربعاء.

ويأتي الاتفاق بعد الجدل الذي أثير بشأن الضوضاء الناتجة عن سيارات الفورمولا 3 بالقرب من منشآت ريال مدريد، إلى جانب تداول مقاطع مصورة للاعبي الفريق خلال التدريبات، قبل أن يتجه الطرفان إلى تعزيز التعاون بما يحقق منفعة مشتركة.

ولم يتحدد حتى الآن موعد مباراة ريال مدريد أمام رايو فايكانو المقررة في عطلة نهاية الأسبوع نفسها، لكن مع انطلاق دوري أبطال أوروبا في الأسبوع التالي، تزداد احتمالات إقامة المباراة السبت، ما قد يتيح لعدد من لاعبي الفريق حضور سباق الفورمولا 1.

وجاء في البيان الذي نقلته صحيفة «ماركا» الإسبانية: «ينضم ريال مدريد إلى سباق جائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا 1 راعياً محلياً للنسخة الأولى التي تقام في مادرينغ، بين 11 و13 سبتمبر».

ويجمع الاتفاق بين ريال مدريد وأحد أبرز الأحداث الرياضية العالمية، خصوصاً أن مقر النادي في فالديبيباس يقع بمحاذاة الجزء الشمالي من الحلبة.

ولا يفصل المدخل الشمالي لحلبة «مادرينغ» عن البوابة الرئيسية لمدينة ريال مدريد سوى نحو 200 متر، ما يعزز الارتباط بين الطرفين خلال عطلة نهاية أسبوع السباق.

مواضيع
الدوري الإسباني إسبانيا
Gulf

Kuwait Foils Biggest Drug Operation in Its History,

Sheikh Fahad Yousef Saud Al-Sabah, Kuwait's First Deputy Prime Minister and Minister of Interior. (KUNA)
Sheikh Fahad Yousef Saud Al-Sabah, Kuwait's First Deputy Prime Minister and Minister of Interior. (KUNA)
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Kuwait Foils Biggest Drug Operation in Its History,

Sheikh Fahad Yousef Saud Al-Sabah, Kuwait's First Deputy Prime Minister and Minister of Interior. (KUNA)
Sheikh Fahad Yousef Saud Al-Sabah, Kuwait's First Deputy Prime Minister and Minister of Interior. (KUNA)

Sheikh Fahad Yousef Saud Al-Sabah, Kuwait's First Deputy Prime Minister and Minister of Interior, announced on Wednesday the foiling of the largest drug bust in Kuwait's history, consisting of approximately 5 tons of raw "Lyrica" powder and nearly 4 million capsules ready for sale, worth around 150 million Kuwaiti dinars, or around $486.8 million US dollars.

Speaking as part of a national drug prevention campaign, he said that Tuesday's bust also included an integrated factory for producing the psychotropic substance Lyrica, alongside equipment for filling and distributing capsules.

The bust reflects the magnitude of the danger of drugs to society, he added.

"The quantity seized was ready to be sold, but the suspect did not act to distribute it out of fear of falling under the jurisdiction of the new law."

Al-Yousef stressed that the new drug law "has contributed to boosting deterrence, making drug dealers think twice before attempting to harm any citizen or resident on Kuwaiti soil."

"Combating drugs is at the forefront of the Ministry of Interior's priorities, which continues to crack down on smugglers and distributors, tighten surveillance and seizure measures, and dry up the sources of this scourge," he said.

العالم آسيا

أميركا تُعلن إحباط محاولة «قرصنة صينية» لمؤسسات حكومية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع الرئيس الصيني شي جينبينغ خارج «قاعة الشعب الكبرى» يوم 14 مايو 2026 (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع الرئيس الصيني شي جينبينغ خارج «قاعة الشعب الكبرى» يوم 14 مايو 2026 (أ.ب)
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أميركا تُعلن إحباط محاولة «قرصنة صينية» لمؤسسات حكومية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع الرئيس الصيني شي جينبينغ خارج «قاعة الشعب الكبرى» يوم 14 مايو 2026 (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع الرئيس الصيني شي جينبينغ خارج «قاعة الشعب الكبرى» يوم 14 مايو 2026 (أ.ب)

أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، أنها عطّلت عملية «قرصنة صينية» كانت مسؤولة عن اختراق شبكات تابعة لوزارة العدل الأميركية ووكالة الفضاء «ناسا» ومجلس الاحتياطي الفيدرالي ومجلس الشيوخ، إلى جانب عدد من الجهات الحكومية الحساسة الأخرى.

مصادرة نطاقات إلكترونية

وقالت وزارة العدل الأميركية، في بيان نقلته وكالة «رويترز»، إنها صادرت نطاقات إلكترونية كانت تستخدمها منصتان للاختراق عُرفتا باسم «QScan» و«QTRouter»، مشيرة إلى أنهما استُخدمتا في إطار حملة القرصنة.

وأظهرت إفادة قضائية أن من بين الجهات التي استهدفتها المجموعة وزارة الطاقة الأميركية، ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية، والمعاهد الوطنية للصحة، إضافة إلى 4 شركات لم تُكشف أسماؤها في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وتنفي بكين بصورة متكررة مسؤوليتها عن أنشطة القرصنة الإلكترونية.

وقالت وزارة العدل الأميركية إن المنصتين كانتا تُداران من قبل شركة مقرها الصين تُدعى «نانجينغ شينجيووي لتكنولوجيا الشبكات»، وإن من بين عملائها وزارة أمن الدولة الصينية، وهي جهاز الاستخبارات المدنية في البلاد، بالإضافة إلى جيش التحرير الشعبي الصيني.

وحسب الإفادة القضائية، استُخدمت البنية التحتية الإلكترونية التابعة للمجموعة منذ عام 2018 على الأقل لاختراق بنى تحتية حيوية وشبكات حساسة أخرى داخل الولايات المتحدة وفي أنحاء مختلفة من العالم.

ويقول خبراء يتابعون أنشطة القرصنة الصينية إن شركات خاصة متعاقدة تنفذ بصورة متكررة عمليات اختراق بارزة لحساب جهات حكومية صينية مختلفة. وقال داكوتا كاري، المحلل المتخصص في الشؤون الصينية لدى شركة الأمن السيبراني «سنتينل وان»: «خلال العقد الماضي، ازداد بصورة كبيرة عدد الشركات التي تقدم خدمات هجومية إلكترونية متخصصة».

واشنطن تصعد الانتقادات

وفي سياق آخر، أعربت الولايات المتحدة، الأربعاء، عن «قلق بالغ» إزاء إدانة الصين الفنان البارز غاو تشن، المعروف بأعماله التي انتقدت الزعيم الصيني السابق ماو تسي تونغ، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وحُكم على غاو بالسجن 3 سنوات، وفق منظمة «المدافعون الصينيون عن حقوق الإنسان»، ومقرها الولايات المتحدة، التي كانت قد أفادت العام الماضي بتوجيه اتهامات إليه بـ«إهانة الأبطال والشهداء».

وكان الفنان، البالغ 70 عاماً، قد انتقل إلى الولايات المتحدة عام 2022، لكنه اعتُقل في أغسطس (آب) 2024 داخل مرسمه في ضواحي بكين خلال زيارة إلى الصين.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: «لدينا مخاوف كبيرة بشأن قضية غاو تشن»، مشيراً إلى أن الاتهامات تتعلق بأفعال يُزعم أنها وقعت قبل سنوات من إقرار القانون الذي أُدين بموجبه.

وأضاف المتحدث أن دبلوماسيين من السفارة الأميركية في بكين، إلى جانب «عدد من البعثات الدبلوماسية الأخرى»، حاولوا حضور جلسة النطق بالحكم، الثلاثاء، لكن سلطات المحكمة منعتهم من الدخول.

ويأتي الانتقاد العلني من واشنطن قبل أقل من شهر من زيارة دولة مرتقبة للرئيس الصيني شي جينبينغ إلى الولايات المتحدة؛ حيث يُتوقع أن يستضيفه الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

واشتهر غاو تشن وشقيقه غاو تشيانغ في مطلع الألفية بأعمال فنية تناولت موضوعات سياسية حساسة في الصين، من بينها الثورة الثقافية، واحتجاجات ميدان تيانانمين، وإرث ماو تسي تونغ، الذي حكم الصين منذ عام 1949 حتى وفاته عام 1976.

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