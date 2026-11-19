في زمنٍ قريبٍ مضى، كان يُقال عن الرجل الذي بدأ يحتفي بالحياة في سنِّ متأخّرة، إنه دخل مرحلة «جهْلة الأربعين». كان يُتَّهَم بالأنانيّة وقلّة المسؤولية، ويُحكى عنه بأَلسِنة التنمّر إذا ما تأنّقَ وخرج مع أصدقائه في سيارته الرياضية الجديدة، أو إذا صار يعتني بهِندامه رغم المَشيب الذي بدأ يغزو رأسَه. أما الرجل الذي كان يقيم علاقة عاطفية مع امرأة تصغره سناً، فكانت له الحصّة الكبرى من السِّهام.

لم يكن الوعي النفسي قد بلغ التقبّل الذي بلغه حالياً، كي يستوعب المجتمع أنّ خلف سلوكيّات بعض الرجال بعد سنّ الـ40 أكثر من «جهلة» وأعمق من مراهَقة مستجدّة.

ما أزمة منتصف العمر؟

وفق التعريف العلمي، «جهلة الأربعين» ليست سوى أزمة منتصف العمر التي تَسري على البشر جميعاً، رجالاً ونساءً، ممّن تتراوح أعمارهم بين الـ40 والـ50. يختبر خلالها الرجل تحوّلاتٍ جسديّة ونفسيّة، ويبدأ طرحَ أسئلة وجوديّة وتقييمَ قراراته السابقة. يكتشف أنه أمضى النصف الأول من حياته وهو يلبّي طموحات عائلته وينفّذ ما رسمَ له المجتمع متناسياً رغباته الخاصة، فيَحدُث أن يثور على ذلك وإن متأخّراً.

خلال أزمة منتصف العمر يبدأ الرجل طرح أسئلة جوهرية حول قراراته السابقة وتلك المقبلة (بكسلز)

إذا كان قليلٌ من الدهون حول البطن وبعضُ الشَعر الأبيض وارتفاعٌ طفيف في الكوليسترول وبدء تضاؤل الكتلة العضليّة هي مؤشّرات بلوغ منتصف العمر، فتبقى تلك العوامل بمثابة القشرة الخارجيّة للأزمة. يوضح الباحث والخبير في القضايا الجندريّة جورجيو الشدياق، في حوار مع «الشرق الأوسط»، أنّ «أزمة منتصف العمر وجوديّة أكثر منها بيولوجيّة، إذ يبدأ الرجل بالتساؤل ما إذا كان سعيداً في حياته أم لا، وبتقييم الخيارات التي اتخذها وتلك التي يريدها فعلاً وليس ما فُرض عليه».

كيف يعيش الرجل أزمة منتصف العمر؟

بين الوعي المستجدّ إلى أنّ القسم الأكبر من العمر قد مضى، وبين المسؤوليات العائلية والوظيفيّة، كلٌ يعيش أزمة منتصف العمر وفق ظروفه. ومنهم في المقابل مَن لا يختبرها على الإطلاق، إمّا لأنّ نُضجَه النفسيّ يَقيه الاهتزازات الوجوديّة، أو لأنّه في حالةٍ من المُراهقةِ الدائمة مهما بلغ عمرُه.

«غالباً ما تبدأ هذه الأزمة عندما يشعر الرجل بأنَّ إيقاع حياته صار أبطأ وخالياً من الشغف والطموح»، يقول الشدياق. أما هذا الإيقاع البطيء فمرَدُّه إلى أنَّ الروتين قد غلب، أكان في الوظيفة أو الحياة العائلية والاجتماعية ما عاد هناك كثير لإنجازه. «هذا الاستقرار النسبي ونظام الحياة الرتيب يدفع بالرجل إلى طرح الأسئلة حول القرارات التي اتّخذها في المهنة والزواج والحياة عموماً. ثم يبدأ التفكير بنفسه وبالخيارات التي يريدها وليس تلك التي فُرضت عليه».

تبدأ الأزمة عندما يشعر الرجل بأن إيقاع حياته صار أبطأ والروتين غلب (بكسلز)

كيف تختلف أزمة منتصف العمر من رجل لآخر؟

تشمل الأزمة كذلك، وفق الشدياق، الإدراك أنّ «الشباب لن يعود، وأنّ الوقت المتبقّي قبل بلوغ سنّ التقاعد بات أقصر». إذا كانوا يستمتعون باستقرارٍ مادّي، يعمد بعض الرجال في هذه الحالة إلى التصرّف بمواردِهم إرضاءً لأنفسهم؛ كالسفَر والاهتمام بمظهرهم وابتياع أغراض لطالما أرادوا اقتناءها. «أما بعض مَن لم تتوفّر لديهم الموارد فيخافون أكثر من مرور الوقت، وتكون ردّة فعلهم أعنَف في البحث عن السعادة الآنيّة».

في المقابل، يختبر بعض الرجال الوجه السلبي لأزمة منتصف العمر، فيذهبون إلى درجة الابتعاد عن الأصدقاء وأفراد العائلة والزوجة، والانغلاق في عزلةٍ هروباً من توقّعات المجتمع منهم، خصوصاً إذا كان مجتمعُهم ذكورياً لا يُتيح للرجل التعبير عمَّا يثير حزنه وقلقَه. منهم مَن يذهب أبعد من ذلك، فيتّخذ قراراتٍ متسرّعة وجذريّة كالطلاق أو الاستقالة من العمل، أو ربما يلجأ إلى تصرّفاتٍ مراهِقة ظناً منه أنها تُعيد إليه سنوات الشباب.

خلال أزمة منتصف العمر يلجأ بعض الرجال إلى العزلة ويبتعدون عن الأصدقاء (بكسلز)

لماذا تبدّلت النظرة إلى أزمة منتصف العمر؟

ما زالت أسباب أزمة منتصف العمر كما هي منذ 50 سنة وأكثر. إلّا أنّ ما تَبدَّلت هي النظرة المجتمعيّة إليها، والأحكام التي تُطلق على الرجال الذين يمرّون بها.

أولاً، تغيّرت الصورة النمطيّة لبطَل «جهلة الأربعين»، فهو ما عاد ذاك الرجل الذي يرتدي قميصاً مفتوحاً عند الصدر وتتدلّى من عنقه القلائد الذهبية الضخمة، ولا هو ذلك الراكب سيارة رياضية مكشوفة وإلى جانبه فتاة جميلة.

الأربعيني أو الخمسيني الذي يختبر أزمة منتصف العمر هو رجلٌ اعتياديّ على مستوى الشكل، وقد يتّخذ لنفسه هواياتٍ هادئة كالخياطة أو اليوغا مثلاً للتنفيس في هذه المرحلة الحسّاسة من عمره. أما ما يدور في رأسه من تساؤلات وتحولات فبات مشروعاً ومقبولاً، بفعل الوعي النفسي والمجتمعي الذي بلغه البشر في عصرنا هذا.

أزمة منتصف العمر هي فترة تستجد فيها هوايات على حياة الرجل (بكسلز)

في هذا الإطار، يشرح الشدياق أنّه «قبل 30 سنة، كانت الصورة النمطيّة الخاصة بالرجل والدور الجَندري المُناط بالذكور صلبة وجامدة. أي أنه كان من الصعب على الرجل أن يقيّمَ حياته خارج إطار النجاح المهني والعائلي، كما كان عليه الحفاظ على صورة الإنسان القوي الذي لا ينكسر». أما نفسياً، فكان من الصعب عليه التعبير عمَّا في داخله من قلق. لذلك كانت ردّة فعله تأتي صادمة شكلاً ومضموناً ما دفع بالمجتمعات، في الماضي القريب، إلى تسميتها «جهلة الأربعين».

أما اليوم، يتابع الشدياق، فقد «كبر الوعي إلى الأدوار الجندريّة وتراجعت الصور النمطيّة المرتبطة بالرجل، ما يساعده على التعامل مع أزمة منتصف العمر بسلاسة أكثر».

من العوامل التي ساعدت كذلك على تغيير النظرة إلى أزمة منتصف العمر لدى الرجل، أنه والمرأة باتا متساويَين أكثر في تأمين الحاجات الأساسية للعائلة. كما أنّ الذكوريّة التي كانت طافحة في زمنٍ غير بعيد تراجعت، بدليل أنّه ما عاد مُستغرَباً مثلاً أن يتولّى الرجل الأعمال المنزليّة لمساعدة زوجته.

يبقى العامل الأهمّ أنّ «الرجل صار يعبِّر براحة أكبر عن القلق الذي يراوده، أكان للقريبين منه أم في جلسات العلاج النفسي، وهذا يخفف من الضغوط التي تتسبّب بها أزمة منتصف العمر»، وفق الشدياق.

الانفتاح على العلاج النفسي خفف من عوارض أزمة منتصف العمر لدى الرجال (بكسلز)

نصائح لعبور أزمة منتصف العمر

أولى النصائح التي يقدّمها الشدياق للرجال الذين يختبرون أزمة منتصف العمر، هي ألّا يخجلوا من التعبير عن قلقهم ومخاوفهم وتعبهم للمحيطين بهم أو لمعالجٍ نفسي، حتى وإن كان المجتمع حولهم يعارض ذلك. ويلفت خبير القضايا الجندريّة إلى أهمية استيعاب الضعف البشري، على قاعدة أنه «ليس حكراً على الأطفال والنساء فحسب، بل هو حق مشروع للرجال».

أما على المستوى الصحي، فمن المفيد للرجل بين مطلع الـ40 ونهاية الـ50 أن يعتمد نظاماً غذائياً صحياً، وأن ينظم نومه، وأن يمارس الرياضة وهواية تساعده على التخفيف من القلق.