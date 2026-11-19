توقع مركز «بيو» للأبحاث، أمس الأربعاء، أن يتفوق الإسلام على المسيحية ​ليصبح الدين الأكبر في العالم بحلول منتصف العقد المقبل، بدعم من تجاوز معدل مواليد المسلمين عدد مواليد أتباع أي ديانة أخرى.

وأشارت دراسة لمركز «بيو» إلى أنه على الرغم من احتفاظ المسيحية بمكانتها كأكبر ديانة في العالم لقرون، فإن أعداد المسلمين تشهد نموا أسرع بكثير، مع توقعات بأن يصل عددهم إلى 2.57 مليار نسمة بحلول عام 2035 مقابل 2.52 مليار مسيحي في العام ذاته.

وذكر المركز أنه إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فسيبلغ عدد المسلمين بحلول عام 2070 نحو 3.6 مليار نسمة، متجاوزا بذلك عدد المسيحيين الذي سيصل إلى ثلاثة مليارات نسمة. وبذلك، سيشكل المسلمون النسبة الأكبر من سكان العالم، إذ ستصل نسبتهم إلى 37 في المائة ارتفاعا من 26 في المائة ​في عام 2020. وفي ​المقابل، من المتوقع أن تظل نسبة المسيحيين ثابتة عند نحو 29 في المائة، مما يجعل المسيحية في المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد الأتباع.

وعزت الدراسة هذا التحول في معظمه إلى ارتفاع معدلات الخصوبة في العالم الإسلامي، إذ يبلغ المتوسط 3.1 طفل لكل امرأة مسلمة، مقابل 2.5 طفل لكل امرأة مسيحية خلال الفترة ما بين 2020 و2025.

أما بالنسبة لبقية الفئات الدينية مجتمعة، فقد بلغ متوسط معدل المواليد في تلك الفترة 1.6 طفل لكل امرأة، وهو معدل يقل عن الحد الأدنى البالغ 2.1 طفل الذي يُعتبر ​ضروريا لضمان إحلال الأجيال لنفسها.

وذكر مركز «بيو»، وهو مركز أبحاث مستقل ​مقره واشنطن، أنه في حين يظل النمو السكاني الطبيعي (أي تفوق عدد المواليد على عدد الوفيات) العامل الأكبر في تغيير التركيبة السكانية للمسلمين والمسيحيين، فإن التحول من دين إلى ​آخر سيلعب أيضا دورا في هذا التغيير.

تغيير الدين

استنادا إلى الاتجاهات السابقة، ووفقا لمركز «بيو»، ​سيخسر كل من الإسلام والمسيحية عددا من أتباعهما بسبب التحول من دين لآخر أكبر مما سيكسبانه، لكن من المتوقع أن يخسر المسلمون عددا أقل بكثير يصل إلى ثمانية ملايين بين عامي 2020 و2070، مقابل 105 ملايين للمسيحيين.

ومن المتوقع أن يزيد إجمالي عدد سكان العالم بنسبة 29 في المائة بين عامي 2020 و2070، مع توقع ​أن يكون الإسلام والمسيحية هما المجموعتان الدينيتان الوحيدتان اللتان ستواكبان معدل النمو هذا أو تتجاوزانه، بنمو بنسبة 80 في المائة و30 في المائة على التوالي.

وسيزيد ​عدد الهندوس من حيث ​الأرقام المطلقة، لكن من المتوقع أن تنخفض نسبتهم المئوية من سكان العالم (13.6 في المائة في عام 2070)، مع توقع أن يتبع اليهود نمطا مشابها (0.17 في المائة في عام 2070). أما البوذيون، فمن المتوقع أن ينخفض عددهم ونسبتهم المئوية من سكان العالم (2.5 في المائة في عام 2070).

الديانات الأصغر والملحدون

وفقا لمركز «بيو»، من المتوقع أن تشهد الديانات الأخرى مجتمعة، بما في ذلك البهائيون والداويون والجاينيون والسيخ وأتباع مختلف الديانات المحلية، ارتفاعا طفيفا في أعداد الأتباع، في حين ستنخفض نسبتها الإجمالية إلى أقل من اثنين في المائة من مجموع سكان العالم بحلول عام 2070.

علاوة على ذلك، توقعت الدراسة أن الأشخاص الذين لا ينتمون إلى أي دين، وهي فئة تشمل أولئك الذين يُعرَفون بأنهم ملحدون أو لاأدريون، ستنخفض نسبتهم من إجمالي سكان العالم بشكل حاد، من 24 في المائة في عام 2020 إلى 17 ​في المائة في 2070.

كما أن التوزيع الجغرافي للأديان ​سيشهد تغييرا جذريا.

فبحلول عام 2070، على سبيل المثال، ستكون المسيحية أكبر ديانة في الولايات المتحدة، لكنها لن تكون الديانة التي يعتنقها الغالبية. وستتجاوز جمهورية الكونغو الديمقراطية الولايات المتحدة بوصفها البلد الذي يضم أكبر تجمع للمسيحيين.