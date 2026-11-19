هل يمكن التغلب على الوحدة من دون الآخرين؟ 7 أنشطة قد تساعدك

شخص يطهو لحماً مُقطّعاً في مقلاة على الموقد داخل مطبخ منزلي (بيكسلز)

يشعر الجميع بالوحدة من حين إلى آخر، حتى عندما يكونون محاطين بالآخرين. لكن هذه المشكلة تفاقمت خلال السنوات الأخيرة بين الأميركيين. ووفقاً لتقرير استشاري أصدره كبير الأطباء الأميركيين (Surgeon General) في مايو (أيار) 2023، فإن المجتمع يعيش في خضم «وباء» من الوحدة، نتيجة الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا، وتراجع اللقاءات المباشرة وجهاً لوجه مع الأصدقاء، وانخفاض عدد الأصدقاء المقربين الذين يقول الأفراد إنهم يمتلكونهم.

ويشير التقرير إلى أن جائحة «كوفيد-19» فاقمت هذه الاتجاهات، محذراً من أن عواقبها قد تكون وخيمة.

فعلى سبيل المثال، تُظهر الأبحاث وجود ارتباط بين الشعور بالوحدة وارتفاع خطر الإصابة باضطرابات نفسية، مثل الاكتئاب والقلق.

ولا تقتصر تداعيات الوحدة على الصحة النفسية، بل تمتد إلى الصحة الجسدية أيضاً، إذ ربطت إحدى الدراسات بين الشعور بالوحدة والالتهاب المزمن في الجسم، الذي قد يزيد احتمالات الإصابة بمجموعة واسعة من الأمراض، بدءاً من السرطان، وصولاً إلى الأمراض التنكسية العصبية.

وتقول بابيتا سبينيلي، المعالجة النفسية المرخصة في مدينة نيويورك، إنه رغم أن الخروج للقاء صديق أو الانضمام إلى نادٍ للتعرف على أشخاص جدد يُعدّ من التوصيات البديهية لمواجهة الوحدة، فإن تبنّي ممارسات فردية تعزز الشعور بالترابط لا يقل أهمية.

وتضيف: «تساعد الممارسات الفردية على بناء ثقتنا بأنفسنا، وتنمية شعور داخلي بتقدير الذات، وتعزيز قدرتنا على الاعتماد على أنفسنا عموماً».

وفيما يلي مجموعة من الأنشطة التي يمكن أن تساعدك على التغلب على الشعور بالوحدة، حتى عندما تكون بمفردك، وفقاً لموقع «إيفري داي هيلث»:

1. شارك في حصة تمارين رياضية عبر الإنترنت

للتخفيف من مشاعر الوحدة في الأوقات التي لا تستطيع فيها مغادرة المنزل أو لا ترغب في الخروج، جرّب المشاركة في حصة تمارين رياضية يمكنك ممارستها من منزلك.

وتوفر العديد من الشركات حصصاً جماعية، سواء أكانت مباشرة أو متاحة عند الطلب، ما يمنحك شعوراً بالانتماء إلى مجتمع يهتم باللياقة البدنية.

وإلى جانب ذلك، تشير «كليفلاند كلينك» إلى أن النشاط البدني يحفز إفراز مواد كيميائية في الدماغ، من بينها النواقل العصبية والإندورفين، التي يمكن أن تساعد على تحسين المزاج والتخفيف من أعراض الاكتئاب.

2. مارس التأمل

حتى تقنيات التأمل البسيطة يمكن أن تساعدك على الشعور بوحدة أقل.

فقد وجدت إحدى الدراسات أن برنامجاً للتدريب على اليقظة الذهنية، يُمارس عبر الهاتف الذكي لمدة أسبوعين، ساعد على تقليل الشعور بالوحدة وتعزيز الإحساس بالترابط الاجتماعي في الحياة اليومية.

ويمكنك التفكير في الالتحاق بدورة تمهيدية لتعلّم التأمل، أو الاستعانة بدليل صوتي أو مرئي مخصص للمبتدئين.

3. مارس اليوغا

تشير الأبحاث إلى أن ممارسة اليوغا يمكن أن تعزز التعاطف مع الذات والشعور بالترابط الاجتماعي.

كما توصلت إحدى الدراسات إلى أن المشاركين الذين يعانون من الاكتئاب لاحظوا، بعد شهر من بدء ممارسة اليوغا، انخفاضاً في أعراض الاكتئاب والقلق، إلى جانب تحسن جودة النوم.

امرأة تمارس اليوغا في الهواء الطلق (بيكسلز)

4. اطبخ لنفسك

تقول سبينيلي إن عدداً من عملائها أفادوا بأنهم يشعرون بوحدة أقل عندما يخصصون وقتاً للطهي لأنفسهم.

وتوضح: «يُعدّ هذا جزءاً من تجربة قضاء موعد مع الذات، حيث يخصص الأفراد وقتاً لبناء علاقة مع أنفسهم، والاستمتاع بالتفاصيل الصغيرة، والمهمة في الوقت نفسه، التي تنطوي عليها عملية الطهي».

وفي هذا السياق، وجدت دراسة نُشرت في «مجلة علم النفس الإيجابي» (Journal of Positive Psychology) أن المشاركين أفادوا بتحسن مزاجهم وشعورهم بدرجة أكبر من «الازدهار» في الأيام التي مارسوا فيها أنشطة إبداعية أكثر من المعتاد.

5. اصطحب نفسك في «موعد»

إذا لم يكن الطهي في المنزل خياراً ممتعاً بالنسبة إليك لقضاء الوقت بمفردك، فقد يكون الخروج حلاً مناسباً أيضاً.

وتقترح سبينيلي البحث عن مهرجان، أو حصة لتعليم الرقص، أو فعالية في معرض فني، أو حضور حفل موسيقي، حيث يمكنك «الشعور بالتواصل مع أشخاص آخرين يشاركونك الشغف نفسه».

كما تنصح بالمبادرة إلى فتح حوار مع الآخرين أثناء وجودك خارج المنزل؛ إذ أظهرت الأبحاث أن التفاعلات البسيطة مع الغرباء يمكن أن تعزز الشعور بالتواصل والسعادة.

6. اقتنِ حيواناً أليفاً

توفر الحيوانات الأليفة الرفقة لأصحابها، وتمنحهم شعوراً بالهدف والرضا، كما تساعد على التخفيف من مشاعر الوحدة.

وفي دراسة نُشرت في دورية «الشيخوخة والصحة النفسية» (Aging and Mental Health)، حلّل الباحثون بيانات 830 مريضاً يتلقون الرعاية الأولية، تبلغ أعمارهم 60 عاماً أو أكثر.

ووجد الباحثون أن احتمالات الشعور بالوحدة لدى أصحاب الحيوانات الأليفة كانت أقل بنسبة 36 في المائة، مقارنة بالأشخاص الذين لا يمتلكون حيوانات أليفة.

حتى إذا كنت لا تستطيع اقتناء حيوان أليف أو لا ترغب في ذلك، فإن مجرد قضاء الوقت بالقرب من الحيوانات، سواء من خلال التطوع في ملجأ للحيوانات أو عرض اصطحاب كلب أحد أصدقائك في نزهة، يمكن أن يساعد على خفض مستويات هرمون «الكورتيزول» المرتبط بالتوتر، وتقليل ضغط الدم، والتخفيف من الشعور بالوحدة، وتعزيز الإحساس بالدعم الاجتماعي، وتحسين المزاج، وفقاً لـ«المعاهد الوطنية للصحة».

7. ازرع حديقة

توصلت أبحاث أجرتها «الجمعية الملكية للبستنة» (Royal Horticultural Society - RHS) إلى أن زراعة عدد قليل من النباتات في حديقة أمامية يمكن أن يقلل من التوتر، ويعزز الشعور بالسعادة والاسترخاء، وتزيد الإحساس بالقرب من الطبيعة.

ونقلت الجمعية عن الباحث الرئيسي قوله إن «الأشخاص الذين يعانون من الوحدة ومشكلات أخرى تتعلق بالصحة النفسية وجدوا في هذه التجربة ما يرفع معنوياتهم ويمنحهم دافعاً أكبر».

وتوفر البستنة فائدة إضافية تتمثل في التعرض لأشعة الشمس، عندما تسمح الأحوال الجوية بذلك، وهو ما يساعد بدوره على تحسين المزاج.