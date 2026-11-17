استعاد الفنان المصري أحمد حلمي صدارة شباك التذاكر في مصر والسعودية بفيلم «حدوتة»، بعد تعثّر تجارب سابقة له في سباق الإيرادات بجانب النقد الفني، من بينها فيلمه «واحد تاني»، الذي قدّمه قبل 4 سنوات. وبدأ عرض الفيلم الجديد الأسبوع الماضي في مصر والعالم العربي.

وتصدّر «حدوتة» شباك التذاكر في مصر بإيرادات تجاوزت 50 مليون جنيه (الدولار يساوي 53.75 جنيه في البنوك)، حسب تقارير صحافية مصرية، فيما تصدّر شباك التذاكر السعودي بإيرادات بلغت 13.1 مليون ريال، بمبيعات بلغت 253.5 ألف تذكرة، وفق البيانات التي نشرها رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، عبر حسابه على «فيسبوك»، الاثنين.

ويذكر أن «حدوتة» من إخراج مازن أشرف، وبطولة أحمد حلمي وأمينة خليل وخالد الصاوي وماجد المصري ورحمة أحمد وعمر شريف، فيما يحلّ عدد من الفنانين ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح وركين سعد، إلى جانب المطرب الجزائري الشاب خالد.

وتبدأ حكاية «حدوتة» بمأزق يجد فيه رجل اعتاد ترهيب الآخرين نفسه عاجزاً عن إتمام مهمة بدأها، فبعد أن يختطف شاهداً ويخفيه، يفقد جزءاً من ذاكرته وينسى المكان الذي احتجزه فيه.

ويؤدي حلمي دور «حدوتة»، الذي يصبح عليه أن يفتّش عن شخص اختفى بفعلٍ ارتكبه هو، فيما تغيب عنه المعلومة الوحيدة التي يمكن أن تقوده إليه، فخلال محاولته الإفلات من ملاحقة الأمن له عقب عملية أخرى نفّذها، يلتقي المعالجة «هدى»، التي تؤدي دورها أمينة خليل، فتُعطيه مشروباً يجعله ينسى بعض الأمور، لكنه يكتشف أن ما تناوله لديها أنساه أيضاً مكان الشخص الذي اختطفه، وهو المطرب الجزائري الشاب خالد، الذي يظهر بشخصيته الحقيقية في الأحداث.

حلمي في ملصق ترويجي للفيلم (حسابه على فيسبوك)

ويلجأ «حدوتة» إلى «هدى» مجدداً، أملاً في أن تساعده جلساتها على استعادة ذاكرته، وفي عيادتها، يجد الرجل الذي اعتاد إصدار الأوامر نفسه مضطراً إلى اتّباع تعليماتها والإجابة عن أسئلتها، ومن هذا التبدّل تنشأ المفارقات الكوميدية بينهما، خصوصاً حين تأخذه الجلسات إلى ذكريات أبعد كثيراً مما يتوقّع، فيستعيد ماضياً كان يعتقد أنه لم يعشه أصلاً.

وتعود الحكاية إلى طفولة «حدوتة»، حين فقد والديه وتولّت أسرة أخرى تربيته، ومع استعادة تلك السنوات، يبدأ في تذكّر وقائع لطالما حاول الابتعاد عنها، ويجد نفسه في مواجهة أشخاص من ماضيه، وتكشف هذه العودة، على مراحل، جوانب من حياة الرجل الذي يراه المتفرّج في البداية وهو يمارس البلطجة، فيما تظلّ معرفة مكان المختطف سبباً يدفعه إلى مواصلة الجلسات، رغم ما تثيره لديه من ذكريات.

وحظي الفيلم بردود فعل إيجابية بعد أيام من طرحه، فيما واجها فيلما حلمي السابقان، «واحد تاني» و«خيال مآتة»، انتقادات كثيرة. وكان حلمي قد أبدى، في تصريحات صحافية، ندمه على فيلم «لف ودوران»، الذي قدّمه عام 2016، بسبب استعجال تصويره للحاق بموعد العرض وتغيير عدد من أحداثه.

وقال الناقد السينمائي السعودي أحمد العياد لـ«الشرق الأوسط» إن «حدوتة» أعاده إلى أفلام أحمد حلمي التي أحبّها، خصوصاً «ألف مبروك» و«آسف على الإزعاج»، موضحاً أن هذه الأعمال أتاحت لحلمي تقديم كوميديا خفيفة من خلال شخصيات تخفي مخاوف واضطرابات.

وأشار إلى أن الفيلم الجديد يستعيد هذه الصيغة من خلال رجل تقوده محاولة تذكّر واقعة واحدة إلى سنوات من حياته ظلّ أثرها حاضراً فيه، مؤكداً أن أكثر ما استوقفه في «حدوتة» هو احتمال أن يجلس المرء وجهاً لوجه مع الطفل الذي عاشه.

الملصق الترويجي للفيلم (الشركة المنتجة)

ولفت إلى أن العمل يقدم فكرة تدفع إلى التساؤل عمّا قد يراه الإنسان في طفولته لو أُتيح له أن يستعيدها بعينيه اليوم، وأن يشاهد من جديد المواقف التي تركت فيه مخاوفه وعُقده، بعدما صار قادراً على إدراك أثرها في حياته.

وأشاد العياد بتوظيف ضيوف الشرف في الأحداث، لوجود مبرّر درامي لحضور كلٍّ منهم، عادّاً أن الفيلم يقدّم مازن أشرف بوصفه مخرجاً جديراً بالانتباه.

ويشارك حلمي في فيلم آخر هو «أضعف خلقه»، المقرّر عرضه ضمن فعاليات مهرجان «مراكش» بالمغرب في نهاية الأسبوع المقبل، على أن تستقبله الصالات المصرية والعربية خلال موسم عيد الفطر المقبل.

ويعد أحمد حلمي أحد أبرز النجوم المصريين منذ مطلع الألفية الجديدة، فقد تصدر شباك التذاكر في مصر لعدة سنوات، كما اعتاد لنحو 15 عاماً تقديم أعماله في موسم الصيف فيما تعد أفلام «آسف على الإزعاج» و«ظرف طارق»، و«مطب صناعي» و«ألف مبروك» و«إكس لارج» و«كده رضا»... من أبرز أعماله، لكن تجاربه الأخيرة لم تحصد الإشادات نفسها.

وقام عدد من الفنانين بتهنئة حلمي عقب عرض فيلمه الجديد، في مقدمتهم محمد سعد وأحمد السقا ومحمد إمام، فيما حرص على التفاعل معهم وتوجيه الشكر لهم، في وقت حرص فيه على عدم نشر أي إيرادات عن الفيلم عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.