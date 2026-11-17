في اختراع واعد، طوّر باحثون في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) (غرب السعودية) نسيجاً يمكن استخدامه في الملابس، وأظهر في الاختبارات الميدانية قدرةً على خفض الحرارة مقارنة بالقطن، بما يصل إلى 12.3 درجة مئوية على نماذج مُسخّنة تحاكي الجلد تحت أشعة الشمس المباشرة.

قد يفيد النسيج المبتكر العاملين والحجاج المعرضين للحرارة لفترات طويلة (الشرق الأوسط)

ويجمع النسيج، الذي يحمل اسم «Anti‑B»، بين التبريد من دون استهلاك طاقة ومقاومة نمو البكتيريا، مستخدماً الكيتوسان المستخلص من قشور الروبيان والسلطعون.

وقال الباحثون القائمون على المشروع، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن النسيج قد يفيد الأشخاص الذين يتعرضون للحرارة فترات طويلة في الهواء الطلق، ولا سيما العاملين والحجاج. مشيرين إلى أن «Anti‑B» لا يزال نموذجاً أولياً في مرحلة البحث.

وتبرز أهمية هذا التطوير في بلد مثل السعودية، تتجاوز فيه درجات الحرارة مستويات مرتفعة خلال أشهر الصيف، فيما يعمل كثيرون في مواقع مكشوفة، ويتحرك الحجاج في مساحات واسعة تحت الشمس خلال موسم الحج.

اختبارات ميدانية في جدة

واختبر الفريق المكون من البروفسور، تشياوتشيانغ غان، أستاذ علوم وهندسة المواد والفيزياء التطبيقية في جامعة «كاوست»، وكانغ شو عضو الفريق البحثي ويقود المرحلة التالية من المشروع، النسيج في مدينة جدة الساحلية؛ حيث تتداخل أشعة الشمس والرطوبة والرياح، باستخدام نماذج مُسخّنة تحاكي الجلد.

البروفسور تشياوتشيانغ غان أستاذ علوم وهندسة المواد والفيزياء التطبيقية بجامعة كاوست (الشرق الأوسط)

وأظهرت القياسات أن حرارة النموذج المغطى بـ«Anti‑B» انخفضت بما يصل إلى 12.3 درجة مئوية، مقارنة بالقطن خلال التعرض المباشر للشمس. وفي تجربة ارتداء محدودة، استُبدل بأحد جانبي صدر قميص تبريد تجاري قطعة من النسيج، وسجل الباحثون انخفاضاً في حرارة الجلد تحتها بما يصل إلى 5.1 درجة مئوية مقارنة بالجانب الآخر.

وأوضح غان وشو أن الفريق أجرى قياسات على نماذج تحاكي الجلد، إلى جانب تجربة ارتداء أولية، وأن توسيع التجارب على الملابس والأشخاص من الخطوات المقبلة.

ويعمل النسيج عبر عكس معظم ضوء الشمس، بما يقلل الحرارة التي يمتصها، وإطلاق الحرارة على هيئة أشعة تحت حمراء. وبلغت نسبة انعكاسه لأشعة الشمس 95.6 في المائة، وفق الدراسة المنشورة في مجلة «Microsystems & Nanoengineering» التابعة لمجموعة «Nature». ولا يحتاج هذا التبريد إلى كهرباء أو بطارية أو سائل تبريد.

كما أظهرت الاختبارات أداءً أفضل من القطن في الأجواء المشمسة والغائمة، وإن كانت أفضلية التبريد أوضح تحت الشمس المباشرة.

جانب من عمليات الاختبارات التي أجراها الفريق البحثي خلال تطوير النسيج «Anti B» (الشرق الأوسط)

التعرّق ومقاومة البكتيريا

يقول البروفسور غان إن التحدي لم يكن تحقيق التبريد وحده، بل الحفاظ على أدائه عند وجود العرق والرطوبة، فالماء قد يملأ الفراغات الدقيقة في بعض أقمشة التبريد، ويقلل قدرتها على عكس الضوء، كما قد تساعد البيئة الرطبة على نمو البكتيريا؛ لذلك صُممت ألياف «Anti‑B» لتكون طاردة للماء ومسامية، بما يسمح بمرور الهواء وبخار الرطوبة، فيما يضيف الكيتوسان خاصية مقاومة البكتيريا.

يُستخلص الكيتوسان من الكيتين الموجود في قشور القشريات البحرية ويقاوم البكتيريا (الشرق الأوسط)

ويُستخلص الكيتوسان من الكيتين الموجود في قشور القشريات البحرية، وقال الباحثان إن اختياره أتاح إضافة خاصية مقاومة البكتيريا من دون الاعتماد على إضافات معدنية، وفي الاختبارات المخبرية، انخفضت أعداد الخلايا الحية لأربعة أنواع شائعة من البكتيريا مقارنة بالقطن، بمقدار تراوح بين 1.8 و7.6 مرات، كما احتفظ النسيج بنشاطه المضاد للبكتيريا بعد غمره 12 ساعة في ماء دافئ، في اختبار يحاكي التعرض المطوّل للعرق.

وقال الباحثان إن التحدي الأبرز تمثّل في الجمع بين خصائص النسيج المختلفة؛ فزيادة نسبة الكيتوسان تُعزز مقاومته للبكتيريا، لكنها تجعل معالجة خليط الغزل أكثر صعوبة وتحدّ من قدرته على عكس أشعة الشمس. وأضافا أن الفريق عمل على الوصول إلى تركيبة تحقق التوازن بين التبريد والفاعلية المضادة للبكتيريا وسهولة التصنيع.

وأوضح الباحثان أن مقاومة النسيج للغسيل والاهتراء تحتاج إلى فحص إضافي، كما أن تقييم السلامة لا يكتمل قبل اختبارات مخصصة لتهيج الجلد والتحسس وبقايا المذيبات. ولم يختبر الفريق النسيج على أشخاص لديهم حساسية من المأكولات البحرية؛ لذلك لا يمكن الجزم بسلامته لهذه الفئة.

تطبيقات محتملة في ملابس الحج

ويرى الباحثان أن الثياب والملابس البيضاء التي تُرتدى في الحج والعمرة قد تكون من التطبيقات المناسبة للنسيج، لأن اللون الأبيض ينسجم مع خصائصه العاكسة، أما إنتاجه بألوان أخرى، خصوصاً الداكنة، فيطرح تحدياً؛ إذ يمكن للأصباغ التقليدية أن تمتص قدراً أكبر من الطاقة الشمسية وتقلل أداء التبريد، ولا توجد حتى الآن نتائج تثبت أن «Anti‑B» الملوّن سيحقق أداءً مماثلاً للنسخة البيضاء.

بعض أعضاء الفريق من اليسار: جياكي وانغ وأحمد ساليك وبن يو وهان غاو (الشرق الأوسط)

وقد يستفيد من النسيج، حسب الباحثين، العاملون المعرضون للشمس فترات طويلة والحجاج والرياضيون، وفق متطلبات ملابس كل فئة وطبيعة نشاطها. كما أشارا إلى إمكان بحث استخدامات أخرى مستقبلاً، مثل أنسجة الخيام والأغطية الواقية وبعض أسطح المباني أو المركبات. لكن التطبيقات الطبية أو الملامسة للأغذية، مثل الضمادات ومواد التغليف، تحتاج إلى تقييمات مستقلة للسلامة والأداء، ولا تمثل استخدامات مثبتة للمنتج حالياً.

نموذج أولي وخطوات قبل السوق

وأفاد الباحثان بأن النسيج حافظ على قدرته على عكس أشعة الشمس بعد 60 يوماً من التعرض الخارجي في جدة، وأظهر مقاومة في اختبارات الأشعة فوق البنفسجية، كما صُنع باستخدام تقنية الغزل الكهربائي، التي تحوّل محلولاً بوليمرياً إلى ألياف دقيقة، وعملية إنتاج متواصلة من لفافة إلى لفافة، وقد يتيح ذلك توسيع الإنتاج مستقبلاً، لكنه لا يعني أن المنتج دخل مرحلة التصنيع التجاري.

وقال شو، الذي يقود المرحلة التالية من المشروع، إن الفريق يعمل مع شركات محلية لاستكشاف مواد بوليمرية قابلة للإنتاج على نطاق واسع في مجال تنظيم الحرارة من دون طاقة خارجية. ولم يدخل نسيج «Anti‑B» نفسه مرحلة الإنتاج التجاري؛ إذ تشمل الخطوات المقبلة تجارب إنتاج أوسع، واختبارات الغسيل والاحتكاك، وتقييم السلامة، وتجارب ارتداء إضافية.

كانغ شو عضو الفريق البحثي يقود المرحلة التالية من المشروع (الشرق الأوسط)

ولا تزال تكلفة الملابس المصنوعة من النسيج غير محددة، إذ ستعتمد على سرعة الإنتاج واسترجاع المذيبات والمعالجات اللازمة لتجهيزه، إضافة إلى التصنيع والخياطة، كما أن احتواءه على مادة «POM»، وهي نوع من البلاستيك، يجعل تقييم تساقط الألياف وإعادة التدوير من المسائل التي تحتاج إلى دراسة. ويرى الباحثان أن الكيتوسان المستخلص من مخلفات القشريات يضيف قيمة إلى هذه المواد، لكن تقدير الأثر البيئي الكامل يتطلب احتساب الطاقة والمواد المستخدمة في الاستخلاص والتصنيع.

وشارك في الدراسة كلٌّ من شيوكي وو (Xueke Wu) وراميا باراثي ثاميلسيلفان (Ramya Barathy Thamilselvan)، بصفتهما المؤلفين الأولين. وتولى وو تحضير المواد وتصميم التجارب، فيما أسهمت ثاميلسيلفان في أعمال التوصيف، وشارك سايتشاو دانغ (Saichao Dang) في النمذجة. فيما شارك غان في وضع فكرة المشروع وأشرف عليه، بدعم من الفريق البحثي والمتعاونين معه.